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Economía

Beca 18-2026: este 25 de mayo se publicará nueva lista de ganadores y se completará la entrega de más de 5.000 becas

Pronabec publicará este lunes 25 de mayo la lista de nuevos ganadores de Beca 18. Se suman más de 3.600 becas a la primera fase, con lo que se completan más de 5.000 becas integrales para jóvenes de todo el país que continuarán sus estudios.

Pronabec publicará lista de nuevos ganadores de Beca 18-2026 con más de 3.600 becas adicionales.
Pronabec publicará lista de nuevos ganadores de Beca 18-2026 con más de 3.600 becas adicionales. | Foto: La República/IA
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El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), del Ministerio de Educación (Minedu), publicará este lunes 25 de mayo la lista de nuevos ganadores de la Beca 18-2026 correspondiente al segundo momento de la convocatoria.

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Con ello, se completará la entrega de más de 5.000 becas dirigidas a jóvenes peruanos para que continúen sus estudios superiores con todos los gastos cubiertos por el Estado. En esta etapa final del proceso, se suman más de 3.600 becas integrales a las 1.516 ya otorgadas en la primera fase del concurso.

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Beca 18-2026: lista de seleccionados se publicará en el portal de Pronabec

La relación oficial de seleccionados se publicará en el portal de Pronabec, donde también podrán consultarse las vacantes asignadas según las modalidades de postulación e instituciones de educación superior.

Este anuncio corresponde al segundo momento de la convocatoria y marca el cierre de la asignación total de becas previstas para el proceso. Cada postulante podrá verificar su resultado en el mismo portal oficial del concurso. Cabe resaltar que la distribución de becas contempla 10 modalidades de postulación.

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Cómo se elige a los ganadores de Beca 18: criterios y evaluación del proceso

La selección de los ganadores se realiza mediante un proceso meritocrático con enfoque descentralista. El puntaje final considera la calificación obtenida en el Examen Nacional de Preselección, además de bonificaciones por condición de vulnerabilidad y la elección de carreras con alta demanda laboral.

Asimismo, se prioriza el acceso a instituciones de alto prestigio con el objetivo de impulsar el desarrollo regional. Sobre ello, la ministra de Educación, María Esther Cuadros, señaló: “Beca 18 premia la excelencia académica para fortalecer la inversión en capital humano en función de las necesidades del país”.

Beneficios de la Beca 18 y cronograma para seleccionados

Los beneficiarios de la Beca 18 acceden a la cobertura integral de sus estudios, que incluye matrícula, pensiones académicas, alimentación, alojamiento y movilidad local. Además, el programa financia materiales de estudio, una laptop y, en la mayoría de modalidades, el traslado interprovincial.

Tras la publicación de resultados, los postulantes seleccionados deberán realizar la aceptación de la beca entre el 26 de mayo y el 1 de junio. Este trámite es obligatorio para confirmar la condición de becario y acceder a los beneficios otorgados.

Si no se completa la aceptación dentro del plazo establecido, el postulante perderá su condición de seleccionado. A partir del 2 de junio se publicará la lista final de becarios, integrada por quienes habrán cumplido correctamente el proceso de aceptación.

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