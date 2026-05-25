¿Por qué Machu Picchu podría perder su título de 'Maravilla del Mundo'? New7Wonders alerta que riesgos persisten

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New7Wonders (N7W), entidad internacional con sede en Zúrich, Suiza, señaló en su comunicado del lunes 25 de mayo que no se presentaron mejoras en los factores que afectan la credibilidad de Machu Picchu como 'Maravilla del Mundo Moderno'. Detalló que los problemas siguen impactando su condición como 'Maravilla Oficial', sin que se evidencien cambios recientes.

"No se ha producido ningún progreso ni cambio en todos los problemas que están socavando [...] la credibilidad de Machu Picchu como Maravilla oficial". Con ello, N7W enfatiza que la situación no mejoró respecto de evaluaciones anteriores y que los factores críticos siguen presentes.

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La entidad suiza destaca la falta de avances en Perú, atribuyéndolo a la crisis político-administrativa que afecta la gestión del país y dificulta la resolución de problemas críticos.

También recordó que el pasado 13 de septiembre ya había advertido sobre una posible pérdida de la denominación de Machu Picchu como 'Maravilla del Mundo Moderno', vinculada a deficiencias en los servicios turísticos y dudas sobre la preservación del patrimonio arqueológico.

N7W propone reunión con Fujimori y Sánchez para abordar problemas

La organización informó que se han puesto en contacto con los candidatos que disputan la segunda vuelta presidencial, con el objetivo de abrir un espacio de conversación sobre los problemas detectados y las posibles soluciones para revertirlos.

N7W explicó que busca conversar con ambos postulantes —Keiko Fujimori y Roberto Sánchez— "para asegurarles que estamos disponibles personalmente para dialogar con ambos por igual sobre los detalles de los desafíos y, sobre todo, sobre los planes para solucionarlos con el fin de garantizar que esto forme parte de su nueva gestión".

Esto refleja su intención de sostener un encuentro oficial para abordar las situaciones identificadas. Asimismo, busca que las propuestas de solución sean consideradas e integradas en el próximo gobierno.

New7Wonders advierte falta de avances en Perú por crisis político-administrativa

New7Wonders atribuyó la falta de avances a un problema estructural en la gestión del país y señaló que el estancamiento se debe a la situación administrativa y política general que enfrenta el Perú. Según la entidad, esta condición influyó directamente en la falta de soluciones.

En su comunicado, N7W precisó que esta situación persiste "a pesar de los mejores esfuerzos de algunas personas bien intencionadas", y que la falta de progreso "se debe principalmente a la cuasi parálisis político-administrativa que enfrenta todo el Perú", lo que evidencia que, aunque existen intentos, estos no lograron cambios concretos frente a los problemas señalados.

Machu Picchu en riesgo: piden medidas urgentes y plan PEMARA

New7Wonders advirtió que la falta de acción no será aceptada y que se requieren cambios urgentes para evitar que la situación se mantenga. Enfatizó la necesidad de superar la inacción frente a los problemas señalados.

La organización expresó: “Todos deben comprender que el status quo y la inacción no serán aceptables para nosotros ni tampoco para ningún peruano decente y orgulloso. El mundo también nos exige a todos nosotros un cambio positivo”, resaltando la urgencia de una respuesta institucional.

Finalmente, señaló que espera que la siguiente administración se comprometa con su asesoramiento y con el plan PEMARA (Plan Estratégico Maravillas), con la finalidad de revitalizar Machu Picchu y recuperar su credibilidad.

Plan Estratégico Maravillas: qué es y su importancia para Machu Picchu

El Plan Estratégico Maravillas es un conjunto de acciones y lineamientos que buscan proteger, conservar y gestionar de manera sostenible los lugares considerados como maravillas o patrimonios de gran valor cultural y natural. Buscan asegurar que estos espacios se mantengan en buen estado, evitando su deterioro por el turismo excesivo, la falta de control o la mala gestión.

En el caso de Machu Picchu, este tipo de plan suele enfocarse en mejorar la administración del turismo, fortalecer la conservación del patrimonio arqueológico y coordinar a las autoridades para tomar decisiones que garanticen su preservación a largo plazo. También busca promover el desarrollo local sin poner en riesgo la integridad del sitio.