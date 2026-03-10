Jóvenes, líderes, activistas y defensores del medio ambiente analizaron la problemática ambiental y los efectos del cambio climático en la zona sur de la capital, con el propósito de elaborar una agenda pública con compromisos y acuerdos, en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Entre los principales pedidos para los candidatos que aspiran la presidencia incluyan en sus planes de gobierno la promoción de huertos familiares y comunitarios, así como la recuperación de alimentos, a través de la aprobación e implementación de políticas de agricultura urbana y periurbana.

Asimismo, demandan que se fomente la agroecología como práctica saludable frente al uso de agroquímicos; se implementen políticas efectivas de protección de ecosistemas frágiles; control y sanción al tráfico de terrenos, y la fiscalización estricta a industrias contaminantes.

Carmen Zúñiga, 51 años, de la Red de Ollas Comunes de Villa María del Triunfo sustentó la importancia de proteger el ecosistema. "Ante la desaparición de los humedales e invasión de Las Lomas, se ha ido perdiendo flora y fauna, como las aves migratorias, por lo que proponemos la protección efectiva de los ecosistemas de Lima Sur, así como fortalecer a sus organizaciones defensoras", sostuvo.

Asimismo, Rosa Rondinel, 56 años, docente de I.E. de Lurín precisó que optar por una agricultura ecológica es fundamental para la salud y lamentó que el Gobierno no lo comprenda. "Realmente, la gran mayoría de los productos que compramos en el mercado están contaminados con pesticidas. Lo que vemos es que falta apoyo de las autoridades al grupo humano que ya viene trabajando en la agricultura orgánica y agroecológica y su expansión en todo Lima Sur", manifestó.

Jóvenes y defensores del medioambiente participaron en encuentro sobre cambio climático. Foto Difusión.

Daniel K., 15 años, de la organización Voces al Poder de Villa El Salvador, destacó que los acuerdos de este evento serán trasladados tanto a las actuales autoridades, como a los candidatos que aspiran serlo. "Como acuerdo, tenemos la promoción de ordenanzas y otras propuestas para que sean llevadas a nuestras autoridades locales pues lo que queremos es finalmente no solo contar con un apoyo social, sino llevarlo al ámbito político y que haya compromisos concretos", invocó.

Estrategia para vivir mejor

Los participantes del “Encuentro Climático Ambiental de Lima Sur: Reflexiones y propuestas desde las organizaciones”, solicitan también que los postulantes trabajen en una estrategia integral de segregación de residuos y recuperación de espacios públicos, y se promueva la educación ambiental permanente como campañas de sensibilización para la protección de la naturaleza.

El encuentro reunió a representantes de las organizaciones sociales de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Chorrillos, Villa El Salvador, Lurín, Pachacamac, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar y Pucusana, quienes abordaron problemáticas y propuestas sobre agroecología y soberanía alimentaria, ecosistemas frágiles, medio ambiente, salud y cambio climático. En un contexto electoral y de desafíos urgentes que se afronta por la crisis climática, el evento buscaba la consolidación de propuestas y articulación de acciones de incidencia que permitan la priorización de las demandas ambientales y climáticas de las organizaciones y colectivos de Lima Sur en la agenda pública y en las políticas locales y nacionales.