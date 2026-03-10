HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Organizaciones sociales de Lima Sur demandan a candidatos compromisos para cuidar la salud y el medioambiente

Jóvenes, líderes y defensores del medio ambiente elaboraron una agenda pública exhortando a los aspirantes a la Presidencia incluyan en sus planes de gobierno acciones como la promoción de huertos familiares y comunitarios, así como la fiscalización estricta a industrias contaminantes, entre otros temas.

Demandan a candidatos políticas públicas de gestión ambiental y climática
Demandan a candidatos políticas públicas de gestión ambiental y climática | Difusión

Jóvenes, líderes, activistas y defensores del medio ambiente analizaron la problemática ambiental y los efectos del cambio climático en la zona sur de la capital, con el propósito de elaborar una agenda pública con compromisos y acuerdos, en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Únete a nuestro canal de política y economía

PUEDES VER: Empresa china construye en Chilca sin licencia ni estudio de impacto ambiental

lr.pe

Entre los principales pedidos para los candidatos que aspiran la presidencia incluyan en sus planes de gobierno la promoción de huertos familiares y comunitarios, así como la recuperación de alimentos, a través de la aprobación e implementación de políticas de agricultura urbana y periurbana.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO SUBE EN ENCUESTAS Y RAFAEL LÓPEZ ALIAGA BAJA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Asimismo, demandan que se fomente la agroecología como práctica saludable frente al uso de agroquímicos; se implementen políticas efectivas de protección de ecosistemas frágiles; control y sanción al tráfico de terrenos, y la fiscalización estricta a industrias contaminantes.

Carmen Zúñiga, 51 años, de la Red de Ollas Comunes de Villa María del Triunfo sustentó la importancia de proteger el ecosistema. "Ante la desaparición de los humedales e invasión de Las Lomas, se ha ido perdiendo flora y fauna, como las aves migratorias, por lo que proponemos la protección efectiva de los ecosistemas de Lima Sur, así como fortalecer a sus organizaciones defensoras", sostuvo.

Asimismo, Rosa Rondinel, 56 años, docente de I.E. de Lurín precisó que optar por una agricultura ecológica es fundamental para la salud y lamentó que el Gobierno no lo comprenda. "Realmente, la gran mayoría de los productos que compramos en el mercado están contaminados con pesticidas. Lo que vemos es que falta apoyo de las autoridades al grupo humano que ya viene trabajando en la agricultura orgánica y agroecológica y su expansión en todo Lima Sur", manifestó.

Jóvenes y defensores del medioambiente participaron en encuentro sobre cambio climático. Foto Difusión.

Jóvenes y defensores del medioambiente participaron en encuentro sobre cambio climático. Foto Difusión.

Daniel K., 15 años, de la organización Voces al Poder de Villa El Salvador, destacó que los acuerdos de este evento serán trasladados tanto a las actuales autoridades, como a los candidatos que aspiran serlo. "Como acuerdo, tenemos la promoción de ordenanzas y otras propuestas para que sean llevadas a nuestras autoridades locales pues lo que queremos es finalmente no solo contar con un apoyo social, sino llevarlo al ámbito político y que haya compromisos concretos", invocó.

Estrategia para vivir mejor

Los participantes del “Encuentro Climático Ambiental de Lima Sur: Reflexiones y propuestas desde las organizaciones”, solicitan también que los postulantes trabajen en una estrategia integral de segregación de residuos y recuperación de espacios públicos, y se promueva la educación ambiental permanente como campañas de sensibilización para la protección de la naturaleza.

El encuentro reunió a representantes de las organizaciones sociales de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Chorrillos, Villa El Salvador, Lurín, Pachacamac, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar y Pucusana, quienes abordaron problemáticas y propuestas sobre agroecología y soberanía alimentaria, ecosistemas frágiles, medio ambiente, salud y cambio climático. En un contexto electoral y de desafíos urgentes que se afronta por la crisis climática, el evento buscaba la consolidación de propuestas y articulación de acciones de incidencia que permitan la priorización de las demandas ambientales y climáticas de las organizaciones y colectivos de Lima Sur en la agenda pública y en las políticas locales y nacionales.

Notas relacionadas
¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales 2026? Montos según distrito

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales 2026? Montos según distrito

LEER MÁS
Simulador de voto Elecciones 2026: conoce la cédula de sufragio y practica cómo votar

Simulador de voto Elecciones 2026: conoce la cédula de sufragio y practica cómo votar

LEER MÁS
Debate presidencial 2026: cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver

Debate presidencial 2026: cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Empresa china construye en Chilca sin licencia ni estudio de impacto ambiental

Empresa china construye en Chilca sin licencia ni estudio de impacto ambiental

LEER MÁS
Fuerza Popular y Avanza País se aprovechan de crisis energética para condicionar al Gobierno con el voto de confianza

Fuerza Popular y Avanza País se aprovechan de crisis energética para condicionar al Gobierno con el voto de confianza

LEER MÁS
Óscar Arriola convocó a abogados de la PNP para ponencia con Humberto Abanto a días de la segunda vuelta en el CAL

Óscar Arriola convocó a abogados de la PNP para ponencia con Humberto Abanto a días de la segunda vuelta en el CAL

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Organizaciones sociales de Lima Sur demandan a candidatos compromisos para cuidar la salud y el medioambiente

Octavos de final Champions League 2026: horarios y canales de todos los partidos de ida

Las preferencias electorales empiezan a moverse

Política

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales 2026? Montos según distrito

Óscar Arriola convocó a abogados de la PNP para ponencia con Humberto Abanto a días de la segunda vuelta en el CAL

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales 2026? Montos según distrito

Óscar Arriola convocó a abogados de la PNP para ponencia con Humberto Abanto a días de la segunda vuelta en el CAL

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025