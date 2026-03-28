16 destinos en Perú para visitar durante Semana Santa

Durante Semana Santa muchos eligen disfrutar de la diversidad de Perú y viajar. Algunos lo hacen en búsqueda de destinos en los que las tradiciones religiosas siguen vigentes y otros lo hacen con la intención de conocer más sobre la naturaleza, la cultura, su gente y curiosidad que despierta el país.

Independiente de cuál sea tu interés, elegir un destino en el mapa es una experiencia emocionante, así que ten en cuenta estas reservas naturales protegidas en las que encontrarás atractivos perfectos para disfrutar las vacaciones de Semana Santa en el país.

Loreto, Ica, Ayacucho, Junín, Pasco, Lambayeque, Arequipa, Apurímac y otros destinos ofrecen planes para todos los gustos, así que descúbrelos tú mismo y anímate a viajar por el frío, el calor, las montañas, los llanos y por cada lugar encantador de nuestro país

El Ministerio del Ambiente, junto al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), presentó la campaña 'Conecta con la Naturaleza', orientada a incentivar que más peruanos visiten las áreas naturales protegidas y se reconecten con su patrimonio natural.

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La ministra del Ambiente, Nelly Paredes del Castillo, anunció que la propuesta llega con una promoción imperdible: 2x1 en entradas para visitar 16 áreas naturales protegidas en todo el país. Es decir, dos personas podrán ingresar pagando un solo boleto, facilitando que más familias y viajeros accedan a destinos únicos de alto valor ambiental y cultural.

“Antes, las áreas naturales protegidas se concebían como espacios intangibles, pero hoy han evolucionado y también generan oportunidades a través del turismo sostenible. Por ello, lanzamos la campaña ‘Conéctate con la naturaleza’, invitando a la ciudadanía y a los turistas a aprovechar la promoción 2x1 por Semana Santa, con la compra de entradas exclusivamente de manera virtual”, indicó la titular del Ambiente.

Agregó que “esta campaña busca dinamizar el turismo de naturaleza y acercar a más peruanos a estos espacios, que deslumbran por su belleza y cumplen un rol importante en la conservación de la biodiversidad y la regulación del clima”, sostuvo la titular del sector.

La ministra explicó que el turismo en estas áreas impulsa la economía nacional, generando más de 38.000 empleos directos y movilizando más de S/1.159 millones, lo que beneficia directamente a miles de familias y comunidades locales.

Son 16 las áreas naturales protegidas que se suman a esta iniciativa en todo el país. En la costa se incluyen las Islas Cavinzas e Islotes Palomino, de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras; la Reserva Nacional de Lachay, el Santuario Histórico Bosque de Pómac y el Santuario Nacional Lagunas de Mejía.

En la sierra, figuran el Santuario Nacional de Ampay, el Santuario Histórico de Chacamarca, las reservas nacionales de Junín y Pampa Galeras Bárbara D’Achille; mientras que en la Amazonía destacan las reservas nacionales Pacaya Samiria, Allpahuayo Mishana, así como parques nacionales de reconocimiento mundial como el Manu y Río Abiseo.

La promoción está dirigida a turistas nacionales y extranjeros estará vigente del 2 al 5 de abril mediante la compra de un solo ticket digital (Sernanp - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado)

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Descubre estas áreas naturales protegidas

1. Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIPG): Islotes Palomino, Isla Guañape, Punta San Juan y Punta Coles.

2. Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (Loreto)

3. Reserva Nacional San Fernando (Ica)

4. Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille (Ayacucho)

5. Reserva Nacional de Lachay (Lima)

6. Reserva Nacional de Junín (Junín)

7. Parque Nacional Yanachaga Chemillén (Pasco)

8. Reserva Nacional Pacaya Samiria (Loreto)

9. Santuario Histórico Bosque de Pómac (Lambayeque)

10. Santuario Nacional Manglares de Tumbes (Tumbes)

11. Santuario Nacional Lagunas de Mejía (Arequipa)

12. Santuario Nacional Ampay (Apurímac)

13. Santuario Histórico de Chacamarca (Apurímac)

14. Parque Nacional del Manu (Cusco y Madre de Dios)

15. Parque Nacional Bahuaja Sonene (Madre de Dios y Puno)

16. Parque Nacional del Río Abiseo (San Martín)