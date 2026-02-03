CCL: El 51% de empresarios limeños mantendrá su inversión en este año electoral

Mientras que un 70% de negocios proyectan un aumento en sus niveles de venta, el 51% de empresas optará por mantener sus planes de inversión similares al año pasado | Andina

Con el objetivo de medir las expectativas de los principales empresarios de Lima Metropolitana, y traducir sus percepciones en señales claves sobre confianza empresarial, plan de inversiones y nuevas tendencias; se llevó a cabo la Encuesta Anual de Ejecutivos 2025, elaborada por La Cámara de Comercio de Lima (CCL), junto a CCR-Cuore.

Según los resultados, el 51% de los ejecutivos considera que sus planes de inversión para 2026 serán los mismos que los de 2025, lo que se traduce a que muchos negocios se sienten cómodos con sus planes y prefieren actuar con precaución antes de comprometer mayores inversiones, sobre todo en un año electoral.

Por otro lado, el 39% de los encuestados tiene la intención de aumentar su inversión en 2026, apoyado por el crecimiento económico (3%) y la mayor confianza empresarial. Sin embargo, la incertidumbre política podría afectar las decisiones a corto plazo. Solo el 11% prevé una reducción en sus planes de inversión.

La encuesta aplicada a un total de 500 empresas asociadas a la CCL, se realizó en un contexto internacional con mucha más incertidumbre debido a la crisis política comercial, que ha provocado shocks y volatilidad, aranceles más altos y reglas menos predecibles.

Mientras que en el Perú, la situación se tornó más favorable gracias a la baja inflación (1,7% anual), al impulso de la demanda interna (5%) y a la inversión privada (10 %).

No obstante, el inicio del ciclo electoral y la ola de inseguridad, que sigue siendo el principal riesgo latente para la estabilidad empresarial, introduce un componente de incertidumbre política y social que afecta a la toma de decisiones de inversión.



El estudio se realizó a microempresas (37%) , pequeñas (35%) ,medianas (11%) y a grandes empresas (18%).



Expectativa de venta y contratación de personal

Consultados sobre sus expectativas para este año, un 70 % de los altos directivos proyectan un aumento en sus niveles de ventas, mientras que un 27% espera que se mantengan estables. Solo el 4% anticipa una disminución.



Los resultados de la encuesta señalan que el 55% de los ejecutivos estima que la plantilla de personal se mantendrá estable. Un 37% proyecta un incremento, lo que indica una expectativa de mayores ventas y expansión en ciertas áreas del negocio. Por el contrario, un 9% de las empresas anticipa una reducción en su contratación, lo cual va en línea con el 4% de directivos que pronostican una caída en su nivel de ventas, por lo que se verían en la obligación de reducir costos y personal.

¿Los ejecutivos implementan las herramientas de la IA?

Respecto a la pregunta, el 26% de los ejecutivos encuestados confirman que ya utilizan la inteligencia artificial (IA) en sus procesos de negocios, destacando la creciente adopción de esta tecnología en diversos sectores. Un 26% adicional se encuentra en proceso de implementar IA, lo que muestra el alto interés por alinearse a la tecnología. Otro importante segmento del 39% están considerando implementar IA en el futuro. Por otra parte, el 9 % de los encuestados no planea implementarlo al menos en el corto plazo.



En el caso de ciberseguridad, el 40% de las empresas han implementado el uso de antivirus y firewalls. Sin embargo, el 24% de las empresas aún no cuentan con medidas específicas de ciberseguridad. Un 18% adicional menciona estar adoptando medidas intermedias, como cifrado de datos y autenticación, para reforzar su seguridad digital.

