Los gitanos han hecho grandes aportes a la cultura de muchos países. Foto: composición LR/Pinterest/Difusión

Los gitanos han hecho grandes aportes a la cultura de muchos países. Foto: composición LR/Pinterest/Difusión

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Muchas personas se preguntan de dónde son los gitanos y cuál es el verdadero origen de este pueblo. Aunque actualmente viven en distintos países de Europa y América Latina, los estudios históricos señalan que los gitanos provienen originalmente del noroeste de la India. Con el paso de los siglos, las comunidades romaníes migraron hacia España, Francia, Rumanía y otras partes del mundo, conservando parte de su cultura, tradiciones e idioma.

Considerados como un pueblo errante, los gitanos han sufrido persecuciones y discriminación a lo largo de su historia.

La evidencia lingüística ha permitido a diversos expertos tener una aproximación al que habría sido el lugar de origen de una nación sin Estado que se enfrentó a varias tragedias desde el inicio de su viaje.

¿De dónde son los gitanos y cuál es su origen?

Aunque existen muy pocas pruebas documentales del trayecto recorrido por el pueblo gitano, la gran mayoría de lingüistas e historiadores coinciden en señalar como su lugar de origen a la zona noroccidental de la actual India, en las regiones del Punjab y el Sinth, debido en parte a que su idioma está dentro de la familia del sánscrito.

Camino que siguió la comunidad romaní desde su salida de la India hasta su llegada a Europa y América. Foto: Flipboard

El lingüista Vania de Gila Kochanowski señaló que, hacia el siglo IX, la invasión musulmana a la actual India obligó al desplazamiento de una primera oleada de inmigrantes de la zona. La segunda migración, explicó, se produjo en el siglo XIII, como resultado de las conquistas del imperio mongol.

En 2012, un estudio publicado en la revista Current Biology confirmó la teoría linguística sobre el origen geográfico de los gitanos, al analizar la evidencia de la herencia genética.

Movidos por las hambrunas, las invasiones y las guerras, pero también por el deseo de mejores oportunidades, los romaníes continuaron su viaje al oeste y llegaron a Europa a finales del siglo XIV. Desde las zonas de Valaquia (actual Rumanía) y Moldavia, emigraron a otros países e incluso a América tras la persecución de las monarquías.

No obstante, los gitanos que llegaron a Europa no habrían salido de la India como un grupo uniforme. El doctor Donald Kendrick estima que los inmigrantes eran de distintas tribus que se casaron entre sí; luego, “se mezclaron en Persia y allí formaron un pueblo denominado Dom o Rom.

Gran parte de ellos prosiguieron luego su desplazamiento hasta Europa”.

Los gitanos estuvieron entre las minorías víctimas de la barbarie nazi. Foto: AFP

El camino de los gitanos estuvo lleno de obstáculos: fueron víctimas de rechazo, racismo y represión en distintos lugares; tratados como esclavos entre los siglos XIV y XIX, asesinados en masa durante el Holocausto nazi y perseguidos como parte de la ‘limpieza étnica’ en Yugoslavia.

Aún hoy, el pueblo romaní reclama que se respeten sus derechos, como el derecho al asilo y al libre tránsito, así como una mayor igualdad legislativa.

¿Qué idioma hablan los gitanos?

El idioma romanés o lengua romaní es uno de los puntos de unión de la comunidad gitana alrededor del mundo, según explica la Fundación Secretariado Gitano. Esta lengua forma parte de la rama de las lenguas indoeuropeas y se origina en el sánscrito, un antiguo idioma indio del cual también procede el latín.

Sin embargo, este idioma sufre ciertas diferencias dialectales según el lugar donde se encuentra una determinada comunidad. Así, por ejemplo, los gitanos de España hablan el dialecto caló, mientras que los de Reino Unido se expresan en ango romaní, y los de Rumanía en valaco.

Algunas frases comunes en idioma romaní son:

Lacho dives - Buenos días

Devleça - Adiós

Sar san? - ¿Cómo estás?

Katar san? - ¿De dónde eres?

Nais tuqe (pronunciado ‘tuqué') - Gracias

Naj sosqe (pronunciado ‘sosqué') - De nada

Sastipen thaj Mestipen - Salud y libertad.

Grupo de gitanos en Colombia. Las distintas comunidades romaníes también han adoptado costumbres del lugar donde residen. Foto: Ministerio de Cultura de Colombia

¿Dónde viven los gitanos y gitanas?

En la actualidad, se estima que hay unos 12 millones de gitanos repartidos en países de Europa, América y algunas partes de Asia y Oceanía . Dentro del primer continente, los romaníes son más numerosos en países como España (750.000 personas en 2018), Rumanía, Eslovaquia, Bulgaria, Hungría y Grecia.

En Latinoamérica, las comunidades de gitanos más conocidas se encuentran en Brasil, Argentina, México, Colombia y Chile.

¿Qué adoran los gitanos?