Debate técnico: expertos indican vacíos en propuestas de Juntos por el Perú y Fuerza Popular

Debate técnico entre el equipo de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se realizó en el Centro de Convenciones de Lima | Foto: Carlos Felix Contreras/ La República.

Debate técnico entre el equipo de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se realizó en el Centro de Convenciones de Lima | Foto: Carlos Felix Contreras/ La República.

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El debate técnico dejó varias propuestas poco desarrolladas por parte de los representantes de Juntos por el Perú y Fuerza Popular. Ya sea porque el formato del encuentro no permitió profundizar adecuadamente en las iniciativas o porque los equipos aún no cuentan con planes completamente estructurados, algunas propuestas recibieron fuertes críticas en redes sociales. Por ello, La República decidió contrastar varios de estos planteamientos con exministros y especialistas en las materias abordadas.

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¿Son viables las propuestas económicas?

Durante el debate técnico, buena parte de las propuestas estuvo relacionada con el manejo de la economía nacional. Ernesto Zunini, integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, presentó una de las principales iniciativas en esta materia. El virtual diputado propuso el programa 'Mi Primera Chamba', que busca beneficiar a 100.000 jóvenes con un depósito de S/6.150 en una cuenta del Banco de la Nación.

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Alfredo Thorne, exministro de Economía, señaló que lo más adecuado para los jóvenes sería impulsar mecanismos que faciliten su incorporación al mercado laboral.

“Los jóvenes tienen los niveles más altos de informalidad y desempleo. Lo recomendable serían programas de prácticas que han sido desactivados. Darles un subsidio no los ayuda y solo hace más complicado su ingreso al mercado laboral”.

Por otro lado, Fuerza Popular propuso que los nuevos emprendimientos no paguen impuestos durante los primeros tres años de funcionamiento. Rosangella Barbarán presentó esta iniciativa en el bloque de juventud y deporte del debate.

Thorne consideró que la medida no necesariamente tendría efectos positivos.

“Si un emprendimiento es exitoso, no necesita una exoneración tributaria. Lo que requiere es gradualidad en la carga impositiva, como la que ya existe en el régimen tributario Mipyme. Exonerarlos de impuestos solo estimula la evasión, como sucede con el NRUS”, apuntó.

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Otro de los planteamientos en materia económica fue facilitar créditos accesibles para ciudadanos que deseen iniciar emprendimientos. La propuesta fue presentada por el exministro Pedro Francke, integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú.

De acuerdo con Thorne, esta idea ya fue aplicada anteriormente durante la gestión del exministro Alex Contreras, aunque con resultados limitados.

“En aquella ocasión se ofrecieron créditos con tasas muy altas y, finalmente, muchas empresas no los tomaron o no pudieron pagarlos. Estas empresas necesitan capital e innovación. En otros países se realizan rondas para captar aportes de capital y se impulsan innovaciones desde las universidades”, indicó.

Infraestructura y obras también generan cuestionamientos

En el eje de infraestructura, Gustavo Guerra García (Juntos por el Perú) y Carlos Neuhaus (Fuerza Popular) intercambiaron posiciones.

Neuhaus sostuvo que una de las prioridades del fujimorismo es destrabar las obras paralizadas en todo el país. Al respecto, el magíster en finanzas Mario Vergara Silva consideró que antes deben atenderse varios aspectos técnicos, como sincerar el estado situacional de los proyectos, garantizar financiamiento y asegurar la reasignación presupuestal.

“Para destrabar y reactivar miles de obras paralizadas en el Perú es indispensable implementar medidas técnicas, presupuestales y legales. Por ejemplo, realizar un inventario exacto y un corte de obra. Esto permite definir el avance físico real, el presupuesto pendiente de ejecución y las deficiencias del expediente técnico para saber exactamente qué se va a contratar o reparar. Asimismo, se debe asegurar el financiamiento total antes de reiniciar las obras. Esto evita que se liciten proyectos sin fondos completos, un error recurrente en gobiernos regionales y municipalidades. El Ejecutivo ha emitido decretos para priorizar la transferencia de recursos a estos proyectos”.

Vergara Silva también señaló la necesidad de mantener un marco legal simplificado y un control preventivo continuo.

“Se deben aplicar mecanismos que permitan la resolución abreviada de contratos, la elaboración de expedientes de saldo de obra y la reactivación ágil sin necesidad de reiniciar el proyecto desde cero. También es importante mantener el acompañamiento de la Contraloría General de la República para supervisar cada etapa del reinicio, prevenir nuevas paralizaciones por corrupción y asegurar el correcto uso de los recursos públicos. Además, se debe fomentar la conciliación y los mecanismos de solución rápida para destrabar disputas legales entre contratistas y el Estado, que históricamente representan más del 70% del costo total de los proyectos detenidos”.

Por su parte, Guerra García planteó como prioridad de la plataforma de Juntos por el Perú conectar Pucallpa con los puertos de Chancay y el Callao en el marco del proyecto bioceánico que busca articular comercialmente a Brasil con China.

Vergara Silva indicó que la propuesta debe considerar diversos factores geográficos y logísticos.

“Unir Pucallpa con Chancay implica conectar la selva amazónica con la costa central del Perú. Actualmente, el trayecto terrestre comprende una distancia aproximada de entre 680 y 900 kilómetros y toma entre 16 y 19 horas de viaje en automóvil, atravesando rutas estratégicas de los Andes y la Amazonía”, señaló.

El especialista añadió que resulta indispensable conocer el estado actual de las vías y contar con herramientas de monitoreo permanente.

“Actualmente, el viaje por carretera se realiza principalmente por la Ruta 5N y la Carretera Central (Ruta PE-18 Huaura–Pucallpa). Es vital verificar permanentemente el tránsito, ya que los tramos de la sierra y la selva central suelen sufrir cierres o restricciones por huaicos e intensas lluvias. Además, para prevenir contratiempos, se debe consultar en tiempo real el mapa interactivo de alertas de la Sutran o el mapa interactivo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que muestran bloqueos e incidencias viales a nivel nacional”.

Asimismo, sostuvo que también deben considerarse las obras complementarias necesarias y el impacto logístico de la propuesta.

“Para fortalecer la conexión comercial, el Gobierno ha declarado de interés nacional el corredor vial Pucallpa–Chancay. Además, se encuentra en fase de estudio de viabilidad la construcción de un tren Chancay–Pucallpa, una megaobra de más de 900 kilómetros destinada al transporte de carga y pasajeros. El puerto de Chancay ha inaugurado nuevas dinámicas de importación y exportación, y esta ruta terrestre resulta clave para articular el mercado amazónico con los nuevos corredores comerciales hacia el Asia-Pacífico”.

Las propuestas de salud, bajo la lupa

La salud fue uno de los ejes centrales del debate entre los equipos técnicos. Hernando Cevallos (Juntos por el Perú) intercambió puntos de vista con José Recoba (Fuerza Popular). El debate estuvo marcado más por las pullas entre ambos representantes que por la presentación de propuestas concretas. Para el exministro de Salud y médico Óscar Ugarte, ambas intervenciones pecaron de generalidades y carecieron de precisión, especialmente la de Recoba.

Pese a ello, Ugarte destacó dos planteamientos surgidos durante el intercambio. El primero provino del equipo de Roberto Sánchez. Cevallos propuso como eje principal del plan de salud de Juntos por el Perú el fortalecimiento de la atención primaria en las postas médicas. Al respecto, Ugarte señaló a La República que este debería ser uno de los primeros pasos de cualquier gestión al frente del sector Salud.

“El fortalecimiento del primer nivel es una prioridad reconocida por todos los especialistas en salud pública, porque ahí se puede resolver el 80% de la demanda de la población, siempre que exista una oferta suficiente”.

El exministro aseguró que uno de los puntos prioritarios debe ser el fortalecimiento de los recursos humanos en estos espacios.

“Hay un déficit del 30% respecto al personal existente. Un mecanismo que puede compensar esta brecha en el corto plazo es ampliar las plazas remuneradas del SERUMS, que van directamente al primer nivel en zonas rurales y urbano-marginales. Todos los años egresan entre 14.000 y 15.000 jóvenes profesionales de la salud —médicos, enfermeras, obstetras, odontólogos, psicólogos, entre otros—, pero solo existen 10.000 plazas remuneradas. Si se financiaran más plazas, podríamos reforzar progresivamente el primer nivel e ir cerrando la brecha existente en recursos humanos”.

Del mismo modo, Ugarte sostuvo que también debe mejorarse la infraestructura de estos establecimientos.

“Estudios recientes del propio Ministerio de Salud consideran que el 96% de los establecimientos del primer nivel, así como de los hospitales, se encuentra en condiciones inadecuadas. Ya existe un plan para construir o modernizar 1.300 establecimientos del primer nivel, pero no ha recibido financiamiento desde hace dos años. Eso incluye equipamiento tecnológico y telemedicina”.

El abastecimiento es otro de los desafíos que, según Ugarte, debe atenderse en este nivel.

“Es necesario garantizar los medicamentos necesarios para atender las prioridades de salud de la población y así evitar el creciente gasto de bolsillo. Eso requiere un cambio urgente en la gestión”.

Además, el exministro señaló que deben concretarse las Redes Integradas de Salud (RIS), no solo entre los establecimientos del Ministerio de Salud y los gobiernos regionales, sino principalmente con EsSalud, las sanidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como con el sector privado.

Por su parte, Recoba apostó por impulsar la telemedicina en todo el territorio nacional. Ugarte consideró que la participación del representante de Fuerza Popular fue débil, aunque reconoció que esta propuesta resulta indispensable para mejorar el sistema público de salud.

“En eso no partimos de cero. Desde la pandemia, el Ministerio de Salud ha impulsado la telemedicina, pero en los últimos años esta política se ha debilitado por falta de financiamiento y decisión política”, indicó.

El exministro añadió que esta herramienta puede ser especialmente útil en zonas donde no existen profesionales especializados.

“Hay antecedentes importantes impulsados por el Instituto Nacional Materno Perinatal, el INEN, el INO y los institutos de salud del niño de Breña y San Borja para atender la demanda de diversas regiones que carecen de especialistas. Ese esfuerzo se ha complementado con visitas de brigadas médicas para atender casos críticos y capacitar profesionales de manera descentralizada. Todo eso requiere financiamiento y respaldo político. Debería existir un compromiso tanto del Ejecutivo como del Congreso por parte de las nuevas autoridades”, señaló.

Pasar el IPD a la Presidencia del Consejo de Ministros

Karla Gaviño, profesora de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, comentó otra de las propuestas del debate. En el eje de juventud y deporte, la congresista y técnica fujimorista Rosangella Barbarán propuso que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) pase a ser competencia de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). El ente deportivo actualmente es regido por el Ministerio de Educación (Minedu). Para Gaviño, esto podría ser perjudicial dada la experiencia de instituciones adscritas a la PCM.

“PCM si bien es una institución transversal en el centro del eje de decisión del Poder Ejecutivo, tiene también un fuerte rol político, fungiendo como un bombero que apaga los incendios entre las tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso. En ese sentido, las múltiples instituciones que se encuentran adscritas a PCM como SERVIR, CEPLAN, entre otras, carecen de fortaleza institucional y de peso en el propio Poder Ejecutivo, en gran medida por la falta de empoderamiento que PCM les brinda, más allá de ocasiones temporales donde la meritocracia y el planeamiento estratégico parecen ser una carta a jugar, que incomoda, que no conviene a ciertos intereses, pero que de vez en cuando es mencionada, mas no cumplida”

La docente de gestión pública advierte que esto podría llevar a que la institución deportiva sea politizada: “La misma suerte podría correr el IPD, al ser un tema bastante sectorial, bastante específico y con evidencia de haber sido poco valorado a lo largo de distintas gestiones, más que un cambio de adscripción a PCM donde todo lo que se adscribe termina teniendo riesgo fuerte de politización o desatención, el tema pasa por empoderarlo como institución, como política de Estado, no necesitas pasarlo del MINEDU a PCM para asignarle más presupuesto, para contratar personal idóneo en la institución, para mejorar el sistema de integridad, es básicamente un es un tema de decisión no de adscripción”

Un debate sin mensajes para las mujeres

Una de las principales polémicas fue la falta de representación femenina en el debate técnico. Karla Gaviño señala que lo más preocupante es que en ningún eje se habló de la situación particular de las mujeres peruanas.

"No se necesita un tema específico sobre la situación de la Mujer para hablar de ello, se pudo hacer por ejemplo en Salud: Reducción de la mortalidad materno infantil, que ha vuelto a crecer según las cifras oficiales; en Economía, empleabilidad y formalización de las empresas, la mayoría de pequeñas y medianas empresas son dirigidas por mujeres, ellas son las emprendedoras, dónde está el mensaje específico con políticas públicas económicas para ellas”, señaló.

La especialista en gestión pública indicó que quedaron temas en el tintero relacionados con la situación de la mujer peruana: “Los hogares uniparentales son el 25% de hogares en el Perú, ¿Dónde está la política económica-laboral para asegurar su acceso al trabajo, que puedan mantener el trabajo siendo madres, la equiparación salarial empezando en el estado propio? ¿Dónde están las políticas para una red de cuidados estatal, que permita a las mujeres trabajar y generar más ingresos disminuyendo la pobreza, incrementando el PBI?”