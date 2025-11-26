Las personas que deseen acceder a este beneficio ya no están obligadas a completar los 20 años de aportes. | Foto: composición LR/El Búho/ONP

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) informó que más de 60.000 personas accedieron a una pensión, a pesar de no haber completado los 20 años de aportes tradicionalmente requeridos por el Sistema Nacional de Pensiones (SNP). Gracias al esquema de pensión proporcional del SNP, estas personas pueden recibir una pensión y acceder a cobertura médica desde los 10 años de aportes.

Para acceder a este beneficio, la ONP recordó que es indispensable cumplir con ciertos requisitos básicos. Entre ellos, acreditar al menos 10 años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones o haber alcanzado la edad de jubilación establecida. A continuación, te contamos lo que debes saber sobre estas facilidades, que amplían el acceso a la protección social para las personas beneficiarias.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a las pensiones proporcionales?

Ante la gran cantidad de personas afiliadas a la ONP, la entidad recordó que, para acceder a una pensión mensual fija según los años de contribución, se debe tener como mínimo 65 años de edad, presentar documentación que acredite el historial laboral y no haber completado los 20 años de aportes requeridos. En ese sentido, estas serían las cifras para los aportantes que hayan cumplido los 10 y 15 años respectivamente:

Si acredita o acreditó entre 10 y menos de 15 años de aportes, el monto de la pensión será S/300 mensuales.

Si acredita o acreditó entre 15 y menos de 20 años de aportes, el monto de la pensión será S/400 mensuales.

Asimismo, en caso de no contar con documentación laboral que acredite los aportes mensuales, las personas podrán presentar una declaración jurada, sustentada con medios probatorios como fotochecks, boletas, constancias y otros documentos, además de la información histórica registrada en los sistemas de la ONP.

¿De qué trata el préstamo previsional de la ONP?

Por otro lado, con el objetivo de facilitar el acceso a una pensión, la ONP informó que cuenta con la opción del préstamo previsional, un mecanismo que permite cubrir los aportes faltantes y devolverlos de manera flexible a través de descuentos aplicados a la pensión mensual. Este beneficio también permite solicitar:

Hasta 12 meses de aportes para acceder a la pensión proporcional de entre 10 y menos de 15 años.

Hasta 24 meses de aportes para alcanzar la pensión proporcional de entre 15 y menos de 20 años.

Hasta 36 meses de aportes para completar los 20 años y obtener una pensión completa.

La devolución del préstamo no supera el 20% de la pensión proporcional ni el 30% de la pensión completa.

¿Cómo puedo acceder a estos beneficios?

En caso de que una persona pensionista desee agilizar los trámites para acceder a los beneficios, puede hacerlo de forma virtual mediante la plataforma onpvirtual.pe o acudir a cualquiera de los centros de atención presencial que la ONP tiene en todo el país.