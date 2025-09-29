HOYSuscripcion LR Focus

¿Cuánto es la pensión y los beneficios para afiliados de la ONP que no alcanzaron los 20 años de aportes?

Los afiliados de la Oficina de Normalización Previsional que no accedan a la pensión mínima tendrán un ingreso proporcional durante su jubilación, según cuántos años hayan aportado.

La ONP ofrece pensiones proporcionales según los años de aportes de los trabajadores afiliados.
La ONP ofrece pensiones proporcionales según los años de aportes de los trabajadores afiliados. | Foto: composición LR/IA

El gobierno peruano anunció que, desde 2025, la pensión mínima de los jubilados del Sistema Nacional de Pensiones asciende a S/600. Para ello, los beneficiarios debieron aportar durante 20 años en su etapa laboral. Sin embargo, muchos trabajadores activos probablemente no alcancen este período.

Por este motivo, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) cuenta con la modalidad de pensión proporcional, lo que permite una jubilación de acuerdo con los años de aportaciones que realizó el afiliado. Además, accede a una serie de beneficios, aunque no haya cumplido con los 20 años. Cabe señalar que la entidad ya publicó el cronograma de pagos correspondiente para octubre de 2025.

PUEDES VER: ONP: MEF aprueba transferencia para financiar el pago de pensiones y aguinaldo por Navidad

¿Cuánto será mi pensión si no llego a los 20 años de aporte ONP?

El Decreto Ley Nº 19990 establece que la pensión proporcional de la Oficina de Normalización Previsional se abona 12 veces al año. Asimismo, el monto del ingreso para el adulto mayor se basa en la cantidad de aportes o años de aportaciones a lo largo de la actividad laboral.

  • Si acredita o acreditó entre 10 y menos de 15 años de aportes, el monto de la pensión será S/300 mensuales.
  • Si acredita o acreditó entre 15 y menos de 20 años de aportes, el monto de la pensión será S/400 mensuales.

Por otro lado, la ONP señala que los beneficiarios de la pensión proporcional pueden cobrar esta modalidad a partir de los 65 años.

¿Tendré beneficios como jubilado de la ONP si no aporté los 20 años?

A partir de los 80 años, los jubilados de la ONP reciben automáticamente un aumento del 25% en su pensión. La Bonificación por Edad Avanzada no se aplica a los familiares de los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones, lo que abarca situaciones de viudez, orfandad o ascendencia.

Si el pensionista fallece, los beneficios y la atención médica se transfieren al cónyuge o conviviente, así como a los hijos menores de edad y aquellos con discapacidad para el trabajo. Los hijos mayores de edad tienen la opción de solicitar una prórroga de la pensión por estudios, siempre que continúen en su formación académica.

Los servicios médicos para los adultos mayores de la ONP consisten en la atención del Seguro Social de Salud (EsSalud) durante su vejez. Otro beneficio es el servicio gratuito de pago a domicilio, destinado especialmente a los adultos mayores con dificultades para cobrar de forma presencial su pensión.

