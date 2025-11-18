HOYSuscripcion LR Focus

Jubilados de la ONP tienen aumento en su pensión mensual al cumplir esta edad en Perú: afiliados beneficiarios lo reciben automáticamente

Los jubilados de la ONP pueden obtener un incremento de hasta el 25% en su pensión a través de la Bonificación por Edad Avanzada, disponible automáticamente para quienes tenga determinada edad.

Jubilados de la ONP tienen aumento en su pensión de jubilación a través del BEA.
Jubilados de la ONP tienen aumento en su pensión de jubilación a través del BEA. | Foto: Composición LR/IA.

Los jubilados afiliados a la ONP que perciben una pensión mensual pueden acceder a un incremento mediante la Bonificación por Edad Avanzada (BEA). Este beneficio otorga un aumento progresivo que puede llegar hasta el 25% del monto de la pensión, con el objetivo de brindar un mayor respaldo económico a los adultos mayores comprendidos en el Decreto Legislativo N.º 19990.

Sin embargo, desde la Oficina de Normalización Previsional, se estipula que el proceso se brinda de manera automática para aquellos jubilados que cumplen determinada edad.

PUEDES VER: Aguinaldo y gratificación en Perú 2025: ¿desde cuándo y qué montos podrán cobrar los trabajadores en diciembre?

Jubilados de la ONP acceden al aumento de su pensión a través de la bonificación por edad avanzada

Los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones que alcanzan los 80 años de edad acceden automáticamente a la Bonificación por Edad Avanzada, un beneficio otorgado por la ONP conforme al Decreto Legislativo N.º 19990. Este apoyo económico se otorga de oficio, sin necesidad de realizar trámites adicionales, y consiste en un incremento equivalente al 25% de la pensión que el jubilado percibe al momento de cumplir dicha edad.

En esa línea, si cumples con los requisitos, pero aún no percibes el aumento en tu pensión, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) pone a tu disposición el Centro de Atención Virtual o la línea telefónica (01 634-222).

¿Cuál es la pensión más alta de la ONP?

La Oficina de Normalización Previsional señala que la pensión máxima en el Sistema Nacional de Pensiones asciende a S/893 mensuales. No obstante, el monto final que reciben los jubilados es de S/857.28, debido al descuento del 4% destinado a financiar la cobertura de EsSalud. Para acceder a este tope de pensión, los trabajadores deben cumplir previamente con dos requisitos fundamentales antes de iniciar su trámite de jubilación.

  • Tener al menos 65 años de edad al momento de presentar la solicitud.
  • Haber acreditado, al menos, 20 años de contribuciones a la ONP.

ONP: ¿cuánto de pensión brinda a quienes se jubilan con 10 años de aportes?

Según lo implementado en la Ley N.º 32123, los jubilados que hayan aportado como mínimo durante 10 años y 15 años, reciben como pensión de jubilación S/300. El monto se vienen pagando desde enero del año 2025 tras entrar en vigencia la mencionada ley.
Asimismo, se actualizó el cuadro de pagos hacia quienes aportaron entre 15 y 20 años, cuyo monto de jubilación que reciben es de S/400.

