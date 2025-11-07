ONP recibirá más de S/400.000 para pagar pensiones y aguinaldo a 198 jubilados en 2025: ¿quiénes se beneficiarán?

Esta medida responde a un plan de administración de pensiones mediante el cual la ONP asumirá la gestión de los pagos desde diversos ministerios | Composición LR

El Gobierno peruano autorizó recientemente una transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el 2025 a favor de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). El objetivo principal es cubrir el pago de pensiones de noviembre y diciembre de 2025 y el aguinaldo de Navidad de 198 pensionistas del régimen del Decreto Ley N.º 20530, pertenecientes a la Unidad Ejecutora 001: Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El monto total de esta transferencia es de S/446.014, que se toma del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores para garantizar que los jubilados reciban sus pagos de manera puntual.

¿Qué es la transferencia de pensiones al ONP?

El proceso responde a un plan progresivo de transferencia de la administración y pago de pensiones de diversos ministerios y entidades públicas hacia la ONP, establecido por el Decreto Legislativo N.º 1666. Esto significa que la ONP se encargará directamente de administrar y pagar las pensiones, incluyendo cualquier obligación legal pendiente, como juicios o procesos judiciales en trámite.

El inicio y el cronograma de este proceso están regulados por la Resolución Directoral N.º 0005-2025-EF/53.01, emitida por la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos (DGGFRH).

Base legal de la transferencia de partidas

La transferencia se sustenta en el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N.º 31728, que permite a las entidades públicas modificar su presupuesto a favor de la ONP. Esto asegura que los recursos se utilicen específicamente para el pago de pensiones, aguinaldos y bonificaciones, sin desvíos hacia otros fines.

Para justificar la transferencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores presentó los oficios RE N.º 2-5-E/1128 y RE N.º 2-5/59, junto con el Informe OPR N.º 0056/2025, que detallaba el costo de las pensiones y aguinaldos para los meses de noviembre y diciembre de 2025. La Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF validó esta información a través del Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).

¿Cómo se aprueban y utilizan los recursos?

El decreto establece un procedimiento claro:

Resolución de los pliegos: Tanto el pliego que cede los recursos (Ministerio de Relaciones Exteriores) como el que los recibe (ONP) deben aprobar, mediante resolución, cómo se desagregarán y utilizarán los fondos dentro de los cinco días calendario siguientes. Codificaciones y modificaciones: La Oficina de Presupuesto solicita las codificaciones necesarias y prepara las Notas de Modificación Presupuestaria para incorporar los recursos. Uso exclusivo de los fondos: El dinero transferido solo puede usarse para pagar pensiones y aguinaldos, bajo responsabilidad de las entidades involucradas.

El decreto fue refrendado por la Ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, y el Ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, asegurando la transparencia y legalidad del proceso.