Economía

ONP recibirá más de S/400.000 para pagar pensiones y aguinaldo a 198 jubilados en 2025: ¿quiénes se beneficiarán?

El Gobierno aprobó mediante el Decreto Supremo N.º 247-2025-EF la transferencia de recursos del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Oficina de Normalización Previsional (ONP)

Esta medida responde a un plan de administración de pensiones mediante el cual la ONP asumirá la gestión de los pagos desde diversos ministerios
Esta medida responde a un plan de administración de pensiones mediante el cual la ONP asumirá la gestión de los pagos desde diversos ministerios | Composición LR

El Gobierno peruano autorizó recientemente una transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el 2025 a favor de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). El objetivo principal es cubrir el pago de pensiones de noviembre y diciembre de 2025 y el aguinaldo de Navidad de 198 pensionistas del régimen del Decreto Ley N.º 20530, pertenecientes a la Unidad Ejecutora 001: Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El monto total de esta transferencia es de S/446.014, que se toma del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores para garantizar que los jubilados reciban sus pagos de manera puntual.

PUEDES VER: Congreso: proyecto de ley busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados de la ONP



¿Qué es la transferencia de pensiones al ONP?

El proceso responde a un plan progresivo de transferencia de la administración y pago de pensiones de diversos ministerios y entidades públicas hacia la ONP, establecido por el Decreto Legislativo N.º 1666. Esto significa que la ONP se encargará directamente de administrar y pagar las pensiones, incluyendo cualquier obligación legal pendiente, como juicios o procesos judiciales en trámite.

El inicio y el cronograma de este proceso están regulados por la Resolución Directoral N.º 0005-2025-EF/53.01, emitida por la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos (DGGFRH).

PUEDES VER: Jubilados de la ONP en Perú reciben bonificación extra en sus pensiones mensuales al cumplir esta edad en 2025: beneficio se otorga automáticamente


Transferencia de dinero a la ONP. Foto: captura de pantalla Diario el Peruano

Base legal de la transferencia de partidas

La transferencia se sustenta en el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N.º 31728, que permite a las entidades públicas modificar su presupuesto a favor de la ONP. Esto asegura que los recursos se utilicen específicamente para el pago de pensiones, aguinaldos y bonificaciones, sin desvíos hacia otros fines.

Para justificar la transferencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores presentó los oficios RE N.º 2-5-E/1128 y RE N.º 2-5/59, junto con el Informe OPR N.º 0056/2025, que detallaba el costo de las pensiones y aguinaldos para los meses de noviembre y diciembre de 2025. La Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF validó esta información a través del Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).

PUEDES VER: Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores públicos: conoce los nuevos montos según la categoría



¿Cómo se aprueban y utilizan los recursos?

El decreto establece un procedimiento claro:

  1. Resolución de los pliegos: Tanto el pliego que cede los recursos (Ministerio de Relaciones Exteriores) como el que los recibe (ONP) deben aprobar, mediante resolución, cómo se desagregarán y utilizarán los fondos dentro de los cinco días calendario siguientes.
  2. Codificaciones y modificaciones: La Oficina de Presupuesto solicita las codificaciones necesarias y prepara las Notas de Modificación Presupuestaria para incorporar los recursos.
  3. Uso exclusivo de los fondos: El dinero transferido solo puede usarse para pagar pensiones y aguinaldos, bajo responsabilidad de las entidades involucradas.

El decreto fue refrendado por la Ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, y el Ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, asegurando la transparencia y legalidad del proceso.

