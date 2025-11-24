Pensionistas ONP conocen cuando cobrar su pensión de diciembre 2025 según el cronograma oficial de pagos | Foto: Andina/ Composición LR

Con el próximo inicio de diciembre 2025, miles de pensionistas del Decreto Ley Nº 19990 de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y trabajadores del sector público se preparan para recibir el abono correspondiente a este mes. Según el cronograma oficial publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), más de 771.000 jubilados a nivel nacional comenzarán a cobrar sus pensiones desde el 5 de diciembre a través del Banco de la Nación o bancos afiliados de forma directa y sin intermediarios.

El desembolso se dará de forma progresiva a lo largo del mes, con fechas diferenciadas según el apellido del beneficiario o el sector al que pertenece. Además, los trabajadores estatales también recibirán sus remuneraciones en las fechas establecidas por la normativa vigente.

Cronograma de pagos ONP - diciembre 2025

Los pensionistas podrán consultar y descargar de forma gratuita su constancia de pago ingresando al portal web de la ONP.

Decreto de Ley N.º 19990 y N.º 27803

Apellidos de la A a la C: viernes 5 de diciembre

Apellidos de la D a la L: miércoles 10 de diciembre

Apellidos de la M a la Q: jueves 11 de diciembre

Apellidos de la R a la Z: viernes 12 de diciembre

Pago a domicilio: del 16 al 29 de diciembre.

Abono en cuenta bancaria: disponible en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.

Decreto Ley N.º 18846

Inicio del pago general: desde el 15 de diciembre.

Pago a domicilio (Decreto Ley N.°18846): del 22 al 29 de diciembre.

Abono en cuenta bancaria: disponible en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.

Decreto Ley N.º 20530 y por encargo

Inicio del pago general: desde el 15 de diciembre.

Pago a domicilio (pensiones por encargo): del 22 al 29 de diciembre.

Abono en cuenta bancaria: disponible en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.

Ley N.º 30003 pensionistas pesqueros

Inicio del pago general: desde el 15 de diciembre.

Pago a domicilio: del 22 al 29 de diciembre.

Abono en cuenta bancaria: disponible en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.

Ley N.º 26790 pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo