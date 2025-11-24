HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Pagos ONP diciembre 2025: fechas confirmadas para el depósito a jubilados del régimen 19990 y pensiones del Estado, vía Banco de la Nación

La ONP dio a conocer el cronograma oficial de pagos correspondiente a diciembre de 2025. Consulta aquí las fechas exactas en las que se abonarán los sueldos de trabajadores del sector público y las pensiones para jubilados.

Pensionistas ONP conocen cuando cobrar su pensión de diciembre 2025 según el cronograma oficial de pagos
Pensionistas ONP conocen cuando cobrar su pensión de diciembre 2025 según el cronograma oficial de pagos | Foto: Andina/ Composición LR

Con el próximo inicio de diciembre 2025, miles de pensionistas del Decreto Ley Nº 19990 de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y trabajadores del sector público se preparan para recibir el abono correspondiente a este mes. Según el cronograma oficial publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), más de 771.000 jubilados a nivel nacional comenzarán a cobrar sus pensiones desde el 5 de diciembre a través del Banco de la Nación o bancos afiliados de forma directa y sin intermediarios.

El desembolso se dará de forma progresiva a lo largo del mes, con fechas diferenciadas según el apellido del beneficiario o el sector al que pertenece. Además, los trabajadores estatales también recibirán sus remuneraciones en las fechas establecidas por la normativa vigente.

Cronograma de pagos ONP - diciembre 2025

A continuación, conoce el cronograma oficial de pagos de pensiones ONP correspondiente a noviembre de 2025. Los pensionistas podrán consultar y descargar de forma gratuita su constancia de pago ingresando al portal web de la ONP.

Decreto de Ley N.º 19990 y N.º 27803

  • Apellidos de la A a la C: viernes 5 de diciembre
  • Apellidos de la D a la L: miércoles 10 de diciembre
  • Apellidos de la M a la Q: jueves 11 de diciembre
  • Apellidos de la R a la Z: viernes 12 de diciembre
  • Pago a domicilio: del 16 al 29 de diciembre.
  • Abono en cuenta bancaria: disponible en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.

Decreto Ley N.º 18846

  • Inicio del pago general: desde el 15 de diciembre.
  • Pago a domicilio (Decreto Ley N.°18846): del 22 al 29 de diciembre.
  • Abono en cuenta bancaria: disponible en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.

Decreto Ley N.º 20530 y por encargo

  • Inicio del pago general: desde el 15 de diciembre.
  • Pago a domicilio (pensiones por encargo): del 22 al 29 de diciembre.
  • Abono en cuenta bancaria: disponible en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.

Ley N.º 30003 pensionistas pesqueros

  • Inicio del pago general: desde el 15 de diciembre.
  • Pago a domicilio: del 22 al 29 de diciembre.
  • Abono en cuenta bancaria: disponible en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.

Ley N.º 26790 pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo

  • Inicio del pago general: desde el 15 de diciembre.
  • Pago a domicilio: del 22 al 29 de diciembre.
  • Abono en cuenta bancaria: disponible en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.
