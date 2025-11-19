HOYSuscripcion LR Focus

Bono de reconocimiento para afiliados ONP que migraron a AFP: exigen al Gobierno entregar el beneficio

El congresista José Luna recurrió al Poder Judicial para que el gobierno cumpla con ordenar la emisión del Bono de Reconocimiento en favor de los afiliados a la ONP que optaron por trasladarse al Sistema Privado de Pensiones desde el 2002 en adelante.

Luego de más de dos años de promulgada la norma y la ratificación de su legalidad por parte del TC, el MEF no cumplido con reglamentar la Ley que actualiza el Bono de Reconocimiento. Foto: composición LR/Andina
Luego de más de dos años de promulgada la norma y la ratificación de su legalidad por parte del TC, el MEF no cumplido con reglamentar la Ley que actualiza el Bono de Reconocimiento. Foto: composición LR/Andina

El bono de reconocimiento es un beneficio que ofrece el Estado a los trabajadores que estuvieron en la ONP antes de cambiarse al Sistema Privado de Pensiones (SPP). Si bien existe una ley, promulgada en el 2023, para extender sus alcances a quienes se hubieran trasladado de sistema desde el 2002 hacia adelante, esta norma no cuenta con la reglamentación respectiva.

Ante esta situación de incertidumbre, el congresista José Luna presentó ante el Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima una demanda de acción de incumplimiento contra el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, y la ministra de Economía, Denisse Mirrales, ya que no se ha efectuado el pago a 3,1 millones de peruanos.

Bitcoin en caída: por qué bajó y qué significa para los inversionistas peruanos #Econow

"Son millones los que esperan la entrega del Bono de Reconocimiento para incrementar su cuenta individual y mejorar sus pensiones.  El gobierno no puede quedarse con ese dinero. Eso es un robo. Es plata de los trabajadores a quienes se les descontaron por años de su sueldo con la promesa de una pensión", indicó el legislador de Podemos.

Han transcurrido más de dos años desde que se publicó la Ley que actualiza el bono de reconocimiento a los aportantes y exaportantes de la ONP. No obstante, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31729 al considerar que dicha norma tendría un alto costo fiscal de S/40.856 millones y que afectaría la sostenibilidad del SNP.

A fines del 2024, el Tribunal Constitucional declaró infundado el recurso del Poder Ejecutivo tras no alcanzarse los cinco votos necesarios para que proceda la inconstitucionalidad del dispositivo legal (cuatro a favor y tres en contra). De esta manera, se mantuvieron los alcances de la ley del bono de reconocimiento, pero no se puede iniciar la entrega del beneficio sin su reglamentación.

Ante ello, el parlamentario José Luna puso en evidencia la desidia del Poder Ejecutivo, ya que han pasado más de 18 meses sin que se emita el Decreto Supremo para viabilizar la entrega de los bonos. Finalmente, emplazó al Poder Judicial a que disponga en un plazo de diez días hábiles la publicación de este dispositivo legal en favor de más de 3 millones de afiliados que optaron por trasladarse al SPP, desde el 2002 en adelante.

“El Estado había entregado bonos de reconocimiento desde 1992 hasta el 2001. Sin embargo, a quienes optaron por el traslado a una AFP a partir del 2002, se les negó ese derecho y pretendió ignorar lo que señala la Constitución: los fondos de pensiones son intangibles frente a intervenciones arbitrarias y abusivas del Estado. El Ejecutivo ha buscado excusas para no cumplir con los millones de trabajadores
que migraron de la ONP al Sistema Privado de Pensiones.”, manifestó.

Bonos de reconocimiento: requisitos para acceder

La Oficina de Normalización Previsional ya destina recursos para cancelar los bonos de reconocimiento de los años 1992, 1996 y 2001. La solicitud se gestiona a través de la AFP a la que una persona esté afiliado, siempre que se cumplan los requisitos y se presenten los documentos que respalden los aportes:

Bono 1992

  • Requisitos: registrar y demostrar con documentos los aportes realizados durante un mínimo de 48 meses al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) entre diciembre de 1982 y noviembre de 1992.
  • Beneficios: recupera los aportes realizados al SNP hasta noviembre de 1992 hasta un máximo de S/60.000

Bono 1996

  • Requisitos: para acceder a este bono, tienes que contar con documentos que certifiquen 48 meses de aporte al SNP entre enero de 1987 y diciembre de 1996.
  • Beneficios: recupera los aportes realizados al SNP hasta diciembre de 1996 por un valor máximo de S/60.000,que se actualiza con base en el IPC de enero de 1997.

Bono 2001

  • Requisitos: registrar y demostrar con documentos los aportes realizados al SNP entre enero de 1992 y diciembre de 2001 o fecha de afiliación.
  • Beneficios: recupera todos los aportes realizados al SNP hasta diciembre de 2001 por un valor máximo de S/ 60.000.

