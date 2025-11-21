HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

ONP: proyecto del Congreso busca permitir retiro de hasta 4 UIT por S/21.400 para afiliados del Sistema Nacional de Pensiones

La propuesta de Perú Libre habilitaría a los aportantes de la ONP a retirar hasta 4 UIT (S/21.400) de sus fondos para afrontar la crisis económica. 

Congreso propone retiro de hasta 4 UIT para aportantes ONP
Congreso propone retiro de hasta 4 UIT para aportantes ONP | Foto: composición LR/Andina

En el marco de la semana de retiro AFP, congresistas del partido Perú Libre presentaron el Proyecto de Ley 13271, que busca autorizar un retiro extraordinario de hasta 4 UIT de los fondos administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

La iniciativa tiene como autor principal a Américo Gonza Castillo y de coautores a Flavio Cruz Mamani, Kelly Roxana Portalatino Ávalos, José María Balcázar Zelada, Isaac Mita Alanoca y Waldemar José Cerrón Rojas, y se sustenta en la crítica situación económica que viven millones de familias y en la demanda ciudadana por acceder a recursos propios aportados durante años al Sistema Nacional de Pensiones (SNP).

A quiénes beneficia el retiro de 4 UIT

El texto propone cuatro puntos centrales:

  1. Permitir el retiro extraordinario de hasta 4 UIT de los aportes hechos por los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones.
  2. El retiro sería voluntario y se ejecutaría en un máximo de cuatro armadas.
  3. Todos los aportantes del SNP, sin ninguna excepción, podrían acceder al beneficio.
  4. El MEF tendría 60 días para definir el procedimiento operativo, y el primer pago no debe tardar más de 15 días desde publicada esa reglamentación.

La “finalidad”, como describe la norma, es permitir que las personas “recuperen parte de su dinero” para enfrentar la crisis económica.

Proyecto de Ley para retiro de hasta 4 UIT para los aportantes ONP. Foto: Congreso del Perú

Proyecto de Ley para retiro de hasta 4 UIT para los aportantes ONP. Foto: Congreso del Perú

Por qué proponen retiro de 4 UIT

La propuesta surge en un contexto en el que la pobreza alcanzó al 27,6% de la población en 2024, según cifras del INEI, y donde amplios sectores todavía no recuperan su capacidad adquisitiva pre pandemia.

La Defensoría del Pueblo también es citada como sustento: miles de peruanos que aportaron durante décadas a la ONP no reciben pensión porque no alcanzaron los 20 años de aportes exigidos por la ley. Este “serio problema”, señala la entidad, evidencia una situación injusta para quienes están hoy desprotegidos.

El proyecto recuerda que existen más de 1,3 millones de aportantes activos a la ONP, entre ellos 10.115 extranjeros, con una mayoría en el rango de 35 a 39 años. Un 40% son empleados con un salario promedio de S/1.880, y más de 354.000 tienen entre 10 y 15 años de aportes, insuficientes para acceder a una jubilación completa.

Aportantes a la ONP pueden retirar su dinero en el Banco de la Nación. Foto: Agencia Andina

Aportantes a la ONP pueden retirar su dinero en el Banco de la Nación. Foto: Agencia Andina

Cuántas propuestas de retiro 4 UIT ONP hay

En el Proyecto de Ley N° 13271 se leen como antecedentes legislativos:

  • Proyecto de Ley 5405/2020.CR, proyecto de reforma constitucional y crea el sistema universal de pensiones.
  • Proyecto de Ley 5965/2023-CR, que reconoce pensión proporcional a los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones con menos de diez años de aportes.
  • Proyecto de Ley 12648/2025-CR, que autoriza el retiro extraordinario de hasta cuatro UIT de los fondos aportados a la Oficina Nacional de Normalización Previsional (ONP).
  • Proyecto de Ley 12157/2025-CR, que faculta el retiro extraordinario y voluntario de los fondos aportados a la ONP de hasta 5 UIT y dispone un incremento en la pensión de jubilación de los asegurados en el sistema nacional de pensiones (SNP).
  • Proyecto de Ley 12097/2025-CR, que dispone el retiro extraordinario y voluntario de los fondos aportados a la ONP de hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT) y estipula un incremento de pensión de jubilación a favor de las familias peruanas con la finalidad de contribuir con la reactivación económica del país.
  • Proyecto de Ley 11292/2024-CR, que autoriza el retiro extraordinario de hasta dos (02) UIT de los aportes realizados a la oficina de normalización previsional (ONP) y establece un incremento progresivo del tope máximo de pensión de jubilación.
  • Proyecto de Ley 10506/2024-CR, que establece la autorización excepcional del retiro voluntario de hasta cinco (5) UITs de sus fondos de los aportantes y ex aportantes a la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Considerando otros proyectos de ley, al 10 de noviembre La República ya había contabilizado 12 sobre el retiro ONP, con este último serían 13:

  1. Retiro ONP de hasta 2 UIT - Elías Varas (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial)
  2. Retiro ONP de hasta 5 UIT - Margot Palacios (independiente)
  3. Retiro ONP de hasta 4 UIT - Kelly Portalatino (Perú Libre)
  4. Retiro ONP de hasta 5 UIT - Wilson Quispe (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo)
  5. Retiro ONP de hasta 4 UIT - Waldermar Cerrón (Perú Libre)
  6. Retiro ONP de hasta 5 UIT - Segundo Quiroz (Bloque Magisterial de Concertación Nacional)
  7. Retiro ONP de hasta 4 UIT - Katy Ugarte (Bloque Magisterial de Concertación Nacional)
  8. Retiro ONP de hasta 4 UIT y aumento de pensión - Américo Gonza (Perú Libre)
  9. Retiro AFP y ONP de hasta el 50% - Guido Bellido (Podemos Perú)
  10. Retiro ONP de hasta 4 UIT y aumento de pensión - Darwin Espinoza (Podemos Perú)
  11. Retiro ONP de hasta 5 UIT e incremento de pensión - Alfredo Pariona (Bancada Socialista)
  12. Retiro ONP de hasta 4 UIT - Ariana Orué (Podemos Perú)

Cuánto le costaría al Estado el retiro de 4 UIT ONP

Según el análisis costo-beneficio incluido en el proyecto:

  • La medida no genera gasto para el Estado, porque los recursos provienen de aportes obligatorios de los propios trabajadores.
  • El retiro podría dinamizar la economía, elevando el consumo en un contexto de bajo crecimiento.

Además, el proyecto indica que no colisiona con la Constitución y que se alinea con políticas del Acuerdo Nacional, especialmente las relacionadas con reducción de pobreza y equidad social.

Cabe recordar que en 2020, el Congreso aprobó una ley para retirar 1 UIT de la ONP, pero el Tribunal Constitucional la anuló por ser inconstitucional. Asimismo, diversos especialistas han explicado que la ONP no tiene un fondo de ahorros individual, ya que funciona con el sistema de reparto: el dinero que aportan los trabajadores se usa cada mes para pagar las pensiones actuales. Por ello, si se aprueba algún retiro, el dinero saldría del Tesoro Público y no de la ONP.

