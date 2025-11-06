El Decreto Ley N.º 19990 establece las condiciones para cobrar la pensión más alta de la ONP. | Foto: composición LR/IA

El Decreto Ley N.º 19990 establece las condiciones para cobrar la pensión más alta de la ONP. | Foto: composición LR/IA

El Decreto Ley N.º 19990 establece los diferentes beneficios a los que pueden acceder los afiliados y jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). En particular, los adultos mayores pueden cobrar una pensión que se acerca a los S/900 mensuales, lo que permitirá costear sus principales necesidades, como alimentos y medicinas.

Para cobrar la pensión máxima del Sistema Nacional de Pensiones, los trabajadores deben cumplir con dos requisitos clave. Además, deben presentar una serie de documentos que exige la entidad previsional. Cabe recordar que los pensionistas de la ONP pueden cobrar su jubilación según el cronograma de pagos de noviembre.

La pensión máxima de la ONP

La Oficina de Normalización Previsional informa que la pensión máxima equivale a S/893 mensuales. Sin embargo, los beneficiarios recibirán S/857,28, ya que se aplicará un descuento del 4% destinado al financiamiento del Seguro Social de Salud (EsSalud). Para ello, los trabajadores deben cumplir con dos condiciones antes de jubilarse para acceder a este ingreso:

Tener al menos 65 años de edad al momento de presentar la solicitud.

Haber acreditado, al menos, 20 años de contribuciones a la ONP.

El Decreto Ley N.º 19990 precisa que 20 años se traduce en un mínimo de 240 aportaciones. Por ejemplo, un trabajador del Sistema Nacional de Pensiones puede hacer hasta 12 aportes mensuales en un año. Esto le permitirá al jubilado recibir la pensión más alta al llegar a la vejez. Asimismo, se requiere presentar estos documentos.

Solicitud según formato, que incluye declaración jurada de autenticidad de documentos.

Clave virtual del Centro de Atención.

Copia simple de los documentos que acrediten la relación laboral o declaración simple que consigne el vínculo laboral. Entre los documentos que el asegurado puede adjuntar para acreditar su relación laboral se encuentran: certificados de trabajo, boletas de pago de remuneraciones, liquidación de tiempo de servicios o de beneficios sociales, constancias de aportaciones de la Oficina de Registro y Cuenta Individual Nacional de Empleadores Asegurados (Orcinea) emitido por el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) o del Seguro Social de Salud (EsSalud), o cualquier documento público conforme al artículo 235° del Código Procesal Civil.

Copia simple de los Certificados de Pago Regular (CPR), Certificados de Pago Especial (CPE) u otros comprobantes de pago emitidos por el ex IPSS o EsSalud, siempre que dicha información no se encuentre en los sistemas que administra la Oficina de Normalización Previsional.

Pasos para cobrar la pensión más alta de la ONP

Los trabajadores afiliados deben ingresar a la página de la ONP (clic aquí), exactamente al centro de atención virtual. Sigue estos pasos para iniciar el proceso:

Hacer clic en 'Ingresar'.

Seleccionar e ingresar tu tipo y número de documento

Poner la clave virtual.

Hacer clic en el botón 'Iniciar videollamada'.

De esta manera, el afiliado del SNP se conectará con uno de los asesores que evaluará la solicitud de pensión en tiempo real. De corresponder, el intercambio de documentos se realizará a través de correo electrónico. Cabe señalar que la atención por videollamada es de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Asimismo, el trabajador tendrá el resultado en un tiempo límite de 30 días hábiles mediante una resolución que llegará a su correo electrónico o a su domicilio. Si la respuesta tarda más tiempo, el beneficiario accederá a una pensión provisional hasta que se emita la decisión.

¿Se puede aumentar la pensión máxima de la ONP?

Los jubilados del Sistema Nacional de Pensiones reciben la Bonificación por Edad Avanzada al alcanzar los 80 años. El beneficio incrementa la pensión en un 25%. Por tanto, un adulto mayor que inicialmente percibe S/893 puede aumentar su pensión hasta S/1.116,25 al cumplir con la edad requerida.

