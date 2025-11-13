HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Metropolitano cierra temporalmente estaciones del Centro de Lima
Metropolitano cierra temporalmente estaciones del Centro de Lima      Metropolitano cierra temporalmente estaciones del Centro de Lima      Metropolitano cierra temporalmente estaciones del Centro de Lima      
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

El Congreso quiere acabar con las marchas | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Economía

ONP brinda pensión sin descuentos a peruanos que se jubilen antes de los 65 años: estos son los trabajos que tienen este régimen exclusivo en el Sistema Nacional de Pensiones

Beneficio de la ONP está diseñado para oficios de alto riesgo y desgaste físico, que en algunos casos puede aplicarse con tan solo 16 años de aportes.

Beneficio de jubilación anticipada para oficios de alto riesgo y desgaste físico.
Beneficio de jubilación anticipada para oficios de alto riesgo y desgaste físico. | Foto: composición LR/ ONP

Varios trabajadores peruanos pueden acceder a una jubilación especial antes de los 65 años en la Oficina de Normalización Previsional (ONP) sin ver reducida su pensión. Esto se puede lograr debido a un régimen especial establecido dentro del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y está dirigida a aquellos que realizan labores consideradas de alto riesgo o que implican un importante desgaste físico. El objetivo es reconocer las condiciones exigentes de ciertos oficios.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Como se sabe, los aportantes de la ONP pueden recibir un beneficio monetario a partir de los 65 años de edad y se requiere al menos 20 años de aportes. Pero este régimen exclusivo da la facilidad de retirarse desde los 45 años.

TE RECOMENDAMOS

DELIA ESPINOZA QUIERE VOLVER Y TOMÁS GÁLVEZ NO SUELTA EL CARGO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
La ONP es una entidad pública adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Foto: difusión

La ONP es una entidad pública adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Foto: difusión

PUEDES VER: Gobierno acelera reglamento de Zonas Económicas Especiales en manos de privados y con 0% de impuesto a la renta

lr.pe

Trabajadores peruanos podrán jubilarse antes de los 65 años: ¿quiénes pueden acceder al beneficio?

El vocero de la ONP, Jhon Castillo, detalló al programa 'ONP en Línea', transmitido en alianza con la Agencia Andina, que estos regímenes benefician a sectores como la minería, metalurgia, siderurgia, construcción civil, periodismo, industria del cuero, aviación comercial y actividades marítimas. En estos casos, los trabajadores pueden jubilarse de manera anticipada siempre que cumplan con los años mínimos de aportes y de trabajo efectivo en la actividad correspondiente.

Por ejemplo, los empleados de minas subterráneas pueden retirarse desde los 45 años si acreditan 20 años de aportes, mientras que quienes laboran en minas a tajo abierto o en plantas metalúrgicas y siderúrgicas pueden hacerlo a partir de los 50 años, dependiendo de los niveles de riesgo o exposición a sustancias tóxicas.

ONP se encarga de otorgar y pagar pensiones de jubilación, invalidez, viudez y orfandad. Foto: difusión

ONP se encarga de otorgar y pagar pensiones de jubilación, invalidez, viudez y orfandad. Foto: difusión

PUEDES VER: Niño asiste a clases presenciales sin saber del paro de transportistas y la reportera le da la noticia en vivo: "Tendrás que regresarte a tu casa solo"

lr.pe

En el rubro de construcción civil, la jubilación anticipada es posible desde los 55 años con al menos 16 años de aportes. En tanto, los periodistas profesionales pueden acceder a este beneficio desde los 55 años en el caso de los hombres y desde los 50 en el de las mujeres, siempre que cuenten con 20 años de aportes y tiempo comprobado en el ejercicio de la profesión.

Asimismo, se incluyen regímenes especiales para trabajadores de la industria del cuero, pilotos y copilotos de aviación comercial, así como para quienes laboran en actividades marítimas, fluviales o lacustres, quienes pueden jubilarse desde los 55 años según los años de servicio y aportes acreditados.

¿Cómo puedo ver mis aportar en la ONP?

Para ver tus aportes en la ONP, debes ingresar a la plataforma ONP en Línea desde www.onp.gob.pe, seleccionar la opción 'Acceder a ONP en Línea' e iniciar sesión con tu DNI y contraseña; si aún no tienes una cuenta, puedes crearla fácilmente siguiendo los pasos indicados en la página.

Una vez dentro, podrás consultar tu historial de aportes, verificar tus periodos de contribución, revisar tu situación previsional y descargar tus reportes en formato digital.

Notas relacionadas
¿Quiénes pueden recibir la pensión máxima de S/893 de la ONP en 2025? Conoce los requisitos y el descuento obligatorio que aplica para todos

¿Quiénes pueden recibir la pensión máxima de S/893 de la ONP en 2025? Conoce los requisitos y el descuento obligatorio que aplica para todos

LEER MÁS
ONP recibirá más de S/400.000 para pagar pensiones y aguinaldo: ¿quiénes se beneficiarán?

ONP recibirá más de S/400.000 para pagar pensiones y aguinaldo: ¿quiénes se beneficiarán?

LEER MÁS
ONP: proyecto del Congreso busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados del Sistema Nacional de Pensiones

ONP: proyecto del Congreso busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados del Sistema Nacional de Pensiones

LEER MÁS
Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sunat inició la afiliación automática del RUC a personas naturales que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria peruana

Sunat inició la afiliación automática del RUC a personas naturales que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria peruana

LEER MÁS
Nueva escala salarial y gratificaciones aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas para este grupo de trabajadores públicos: conoce los montos según la categoría

Nueva escala salarial y gratificaciones aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas para este grupo de trabajadores públicos: conoce los montos según la categoría

LEER MÁS
¿Quiénes pueden recibir la pensión máxima de S/893 de la ONP en 2025? Conoce los requisitos y el descuento obligatorio que aplica para todos

¿Quiénes pueden recibir la pensión máxima de S/893 de la ONP en 2025? Conoce los requisitos y el descuento obligatorio que aplica para todos

LEER MÁS
Dólar en Perú HOY, miércoles 12 de noviembre: consulta aquí su cotización en bancos y casas de cambio

Dólar en Perú HOY, miércoles 12 de noviembre: consulta aquí su cotización en bancos y casas de cambio

LEER MÁS
Inversionistas peruanos en Puerto de Chancay no ven aún beneficios

Inversionistas peruanos en Puerto de Chancay no ven aún beneficios

LEER MÁS
Retiro AFP 2025: enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Retiro AFP 2025: enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Xiomy Kanashiro responde a las especulaciones de boda con Jefferson Farfán: "Es una pieza muy importante en mí"

Toyota del Perú y el Gobierno Regional del Callao promueven el cuidado del medio ambiente a través del concurso ambiental “A la Chalaca”

Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

Economía

Retiro AFP 2025: estas son las entidades donde puedes recibir hasta S/21.400 en octubre

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Dólar en Perú HOY, miércoles 12 de noviembre: consulta aquí su cotización en bancos y casas de cambio

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025