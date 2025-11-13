Varios trabajadores peruanos pueden acceder a una jubilación especial antes de los 65 años en la Oficina de Normalización Previsional (ONP) sin ver reducida su pensión. Esto se puede lograr debido a un régimen especial establecido dentro del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y está dirigida a aquellos que realizan labores consideradas de alto riesgo o que implican un importante desgaste físico. El objetivo es reconocer las condiciones exigentes de ciertos oficios.

Como se sabe, los aportantes de la ONP pueden recibir un beneficio monetario a partir de los 65 años de edad y se requiere al menos 20 años de aportes. Pero este régimen exclusivo da la facilidad de retirarse desde los 45 años.

Trabajadores peruanos podrán jubilarse antes de los 65 años: ¿quiénes pueden acceder al beneficio?

El vocero de la ONP, Jhon Castillo, detalló al programa 'ONP en Línea', transmitido en alianza con la Agencia Andina, que estos regímenes benefician a sectores como la minería, metalurgia, siderurgia, construcción civil, periodismo, industria del cuero, aviación comercial y actividades marítimas. En estos casos, los trabajadores pueden jubilarse de manera anticipada siempre que cumplan con los años mínimos de aportes y de trabajo efectivo en la actividad correspondiente.

Por ejemplo, los empleados de minas subterráneas pueden retirarse desde los 45 años si acreditan 20 años de aportes, mientras que quienes laboran en minas a tajo abierto o en plantas metalúrgicas y siderúrgicas pueden hacerlo a partir de los 50 años, dependiendo de los niveles de riesgo o exposición a sustancias tóxicas.

En el rubro de construcción civil, la jubilación anticipada es posible desde los 55 años con al menos 16 años de aportes. En tanto, los periodistas profesionales pueden acceder a este beneficio desde los 55 años en el caso de los hombres y desde los 50 en el de las mujeres, siempre que cuenten con 20 años de aportes y tiempo comprobado en el ejercicio de la profesión.

Asimismo, se incluyen regímenes especiales para trabajadores de la industria del cuero, pilotos y copilotos de aviación comercial, así como para quienes laboran en actividades marítimas, fluviales o lacustres, quienes pueden jubilarse desde los 55 años según los años de servicio y aportes acreditados.

¿Cómo puedo ver mis aportar en la ONP?

Para ver tus aportes en la ONP, debes ingresar a la plataforma ONP en Línea desde www.onp.gob.pe, seleccionar la opción 'Acceder a ONP en Línea' e iniciar sesión con tu DNI y contraseña; si aún no tienes una cuenta, puedes crearla fácilmente siguiendo los pasos indicados en la página.

Una vez dentro, podrás consultar tu historial de aportes, verificar tus periodos de contribución, revisar tu situación previsional y descargar tus reportes en formato digital.