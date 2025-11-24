HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
Economía

Alquiler cae a S/3.187 en octubre: estos son los distritos más caros y baratos en Lima Metropolitana

Según el reciente reporte de Urbania, el pago mensual para una vivienda en Lima retrocedió 0,3% en el décimo mes del año. De los distritos analizados por la inmobiliaria, el 49% registró un incremento a nivel interanual.

Los departamentos pequeños son los de mayor incremento de precio en el año. Foto: composición LR/Urbania
Los departamentos pequeños son los de mayor incremento de precio en el año. Foto: composición LR/Urbania

El precio medio del alquiler en Lima volvió a caer en octubre. Según el reciente reporte Index de Urbania, arrendar un departamento de 100 metros cuadrados cuesta S/3.187, lo que significa una contracción del 0,3% en el décimo mes del año. No obstante, en los últimos 12 meses, su valor ha subido muy por arriba de la inflación derivando en un incremento real de 4,3%.

San Isidro Financiero continúa registrando el arrendamiento más caro de la ciudad con S/4.869, mientras que Los Olivos Norte es la zona más económica con S/1.373. De los distritos evaluados por la inmobiliaria, el 49% muestra un incremento en su precio interanual, siendo La Victoria el de mayor aumento con un 17,7%.

Alquiler en Lima: los distritos más baratos

En octubre, los departamentos pequeños son los que presentan el mayor incremento de precio en el año. Aunque el reporte de Urbania pone en evidencia que el valor del alquiler supera los S/3.000 en varios distritos de Lima, lo cierto es que hay una localidad cuyo nivel se mantiene por debajo de los S/1.600

Se trata de Los Olivos, distrito que se ha venido consolidando como una de las zonas residenciales con mayor crecimiento y accesibilidad de Lima Norte. Su ubicación está cerca de avenidas principales, comercios, parques y servicios esenciales, lo que a su vez, garantiza comodidad y excelente conectividad para familias, parejas o profesionales.

"Los Olivos sigue siendo una de las zonas más atractivas por su equilibro entre precio y servicios. Tiene una buena oferta comercial, accesibilidad hacia diversos distritos por los sistemas de transporte como el Metropolitano y una creciente oferta educativa. Si bien su precio medio de alquiler se ubica entre los más bajos de Lima, ha mostrado un incremento interanual de 3,1%, lo que refleja que, cada vez más personas lo eligen como una opción viable", explicó anteriormente a este medio Luciano Barredo, gerente de Marketing de Urbania y Adondevivir.

Después de Los Olivos, aparecen otros distritos como Chorrillos, La Molina y Santiago de Surco, cuyos precios ascienden a S/2.442, S/2.529 y S/2.737, respectivamente. En cuanto a zonas, Los Olivos Norte, Sur y Centro ostentan el alquiler más económico de la ciudad con un promedio menor a los S/2.000, seguidos de San Miguel Noroeste, Pueblo Libre Norte y Jesús María Centro.

Urbania: estos son los distritos más caros para alquilar

En los distritos de Lima Moderna y Lima Top se observa un incremento más marcado en los precios de arrendamiento de vivienda, debido a que en estas zonas se concentra una gran cantidad de proyectos inmobiliarios. En el décimo mes del año, Pueblo Libre mostró la mayor variación mensual alcanzando un 4,2%. Le siguen La Molina con 3,6%, Los Olivos con 2,3% y Surco con 0,7%:

A nivel distrital, Barranco continúa liderando el ranking de Urbania con el alquiler más costoso. Su ticket mensual alcanza los S/4.091 por vivienda y registra un incremento de 3,5% a nivel interanual. En segundo orden, se encuentran otras localidades de Lima Centro como San Isidro (S/3.816), La Victoria (S/3.637) y Miraflores (S/3.616). La lista la completan:

  • Surquillo: S/3.457
  • Lince: S/3.434
  • Jesús María: S/3.357
  • Magdalena del Mar: S/3.211
  • Lima Index: S/3.187

¿Cómo va el precio del metro cuadrado en Lima?

El precio de venta del metro cuadrado en Lima retrocedió en octubre un 0,2% y alcanzó los S/6.792. En lo que va del 2025 acumula un crecimiento de 0,7%, por debajo de la inflación derivando en una caída real de 0,3%. Un departamento con tres habitaciones y 100 m2 puede llegar a costar hasta S/652.000, según datos de Urbania

A diferencia de meses anteriores, esta vez San Isidro destronó a Barranco del primer lugar del ranking y registró un valor de S/9.217. A continuación, aparecen el 'distrito bohemio' de la capital con S/9.151, Miraflores con S/8.652 y Jesús María con S/7.454. A contraparte, Los Olivos, Callao y San Martín de Porres ostentan el ticket más bajo.

Respecto a la rentabilidad, Urbania precisa que, se necesitan 19 años para repagar la inversión de compra de un inmueble, es decir, 4,6% menos que hace un año atrás. Cercado de Lima (6,2%), La Molina (6%), Surquillo (6%) y Lince (5,7%) ofrecieron las mayores tasas de retorno, mientras que los distritos más acotados fueron San Isidro con 4,9%, así como Surco y Miraflores con 5%.

