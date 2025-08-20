Promulgan ley que aumenta el monto del CAFAE para trabajadores de los gobiernos regionales

Si bien el gobierno advierte un riesgo en la sostenibilidad fiscal, el Congreso asegura que no se está vulnerando el equilibrio presupuestario. Foto: Andina

Pese a las observaciones del Poder Ejecutivo, el Congreso de la República promulgó este miércoles 20 de agosto la ley que establece la homologación del Incentivo Único CAFAE para los servidores administrativos del régimen del Decreto Legislativo 276 en los gobiernos regionales, incluyendo la Municipalidad Metropolitana de Lima y sus unidades ejecutoras.

Además, la norma estipula la aplicación obligatoria de una nueva escala única que tomará como referencia el monto más alto que sea percibido por el trabajador dentro de un determinado nivel remunerativo. De esta manera, la cantidad que reciben ellos aumentará, siempre que se detecte que un empleado similar recibe un monto superior en todas las entidades del Estado.

"La finalidad de la presente ley es garantizar la equidad, la progresividad de los derechos laborales y la no afectación de los ingresos actuales de los servidores administrativos del régimen laboral del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, en los gobiernos regionales", se lee en el artículo 2 del dispositivo legal.

Como se recuerda, los CAFAE son los Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo, órganos encargados de dirigir, normar, administrar, supervisar, asesorar y controlar los Fondos de Asistencia y Estímulo de los Trabajadores pertenecientes al sector público. Al respecto, el Incentivo Único, es la única prestación que se otorga a través del CAFAE con cargo a fondos públicos.

La nueva norma que busca corregir una inequidad histórica, según sus promotores, tendrá que ser reglamentada para que entre en vigor. Para este propósito, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dispondrá de 60 días calendario. Finalmente, la cartera que lidera Raúl Pérez-Reyes deberá implementar los mecanismos necesarios para garantizar la sostenibilidad fiscal de la medida.

Así será el proceso de homologación del incentivo CAFAE

En sus artículos 4 y 5, se precisa que la homologación del incentivo único CAFAE para los servidores administrativos del régimen laboral del decreto legislativo 276 se guía bajo los siguientes principios: