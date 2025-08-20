HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Promulgan ley que aumenta el monto del CAFAE para trabajadores de los gobiernos regionales

Luego de aprobar por insistencia esta norma, el Congreso dispuso su publicación en el diario El Peruano. Con ello, se igualará el monto del incentivo único del CAFAE a través de una nueva escala que beneficiará a los servidores bajo el decreto legislativo 276.

Si bien el gobierno advierte un riesgo en la sostenibilidad fiscal, el Congreso asegura que no se está vulnerando el equilibrio presupuestario. Foto: Andina
Si bien el gobierno advierte un riesgo en la sostenibilidad fiscal, el Congreso asegura que no se está vulnerando el equilibrio presupuestario. Foto: Andina

Pese a las observaciones del Poder Ejecutivo, el Congreso de la República promulgó este miércoles 20 de agosto la ley que establece la homologación del Incentivo Único CAFAE para los servidores administrativos del régimen del Decreto Legislativo 276 en los gobiernos regionales, incluyendo la Municipalidad Metropolitana de Lima y sus unidades ejecutoras.

Además, la norma estipula la aplicación obligatoria de una nueva escala única que tomará como referencia el monto más alto que sea percibido por el trabajador dentro de un determinado nivel remunerativo. De esta manera, la cantidad que reciben ellos aumentará, siempre que se detecte que un empleado similar recibe un monto superior en todas las entidades del Estado

PUEDES VER: Aumento del incentivo CAFAE para trabajadores 276 de gobiernos regionales: así es la homologación aprobada en el Congreso

"La finalidad de la presente ley es garantizar la equidad, la progresividad de los derechos laborales y la no afectación de los ingresos actuales de los servidores administrativos del régimen laboral del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, en los gobiernos regionales", se lee en el artículo 2 del dispositivo legal.

Como se recuerda, los CAFAE son los Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo, órganos encargados de dirigir, normar, administrar, supervisar, asesorar y controlar los Fondos de Asistencia y Estímulo de los Trabajadores pertenecientes al sector público. Al respecto, el Incentivo Único, es la única prestación que se otorga a través del CAFAE con cargo a fondos públicos.

La nueva norma que busca corregir una inequidad histórica, según sus promotores, tendrá que ser reglamentada para que entre en vigor. Para este propósito, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dispondrá de 60 días calendario. Finalmente, la cartera que lidera Raúl Pérez-Reyes deberá implementar los mecanismos necesarios para garantizar la sostenibilidad fiscal de la medida.

PUEDES VER: Retiro de AFP 2025: Congreso enfrenta presión para aprobar la liberación de hasta S/21.400

Así será el proceso de homologación del incentivo CAFAE

En sus artículos 4 y 5, se precisa que la homologación del incentivo único CAFAE para los servidores administrativos del régimen laboral del decreto legislativo 276 se guía bajo los siguientes principios:

  • Principio de no reducción de montos percibidos: En ninguna circunstancia, el monto que un servidor administrativo perciba por concepto de Incentivo Único-CAFAE, según la nueva escala homologada, puede ser inferior al monto que actualmente viene percibiendo y que se encuentra debidamente registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).
  • Principio de homologación al monto más alto por nivel remunerativo: Para efectos de establecer el monto único del Incentivo Único CAFAE en la nueva escala única y de aplicación obligatoria, se toma como referencia el monto más alto que, a la fecha de promulgación de la presente ley, sea percibido por un servidor dentro de un determinado nivel remunerativo (auxiliar, técnico, profesional, funcionario, según la clasificación vigente del Decreto Legislativo 276) en cualquiera de los gobiernos regionales y de sus respectivas unidades ejecutoras y en lo que corresponda a las entidades del gobierno nacional, según la información registrada en el AIRHSP.

