Economía

Interbank compra el terreno donde iba a construirse la Torre Abril, proyectada como la más alta del Perú

Abril Grupo Inmobiliario aceptó la oferta del banco para adquirir el predio en Santa Catalina, donde se planeaba levantar un edificio de 45 pisos y 150 metros de altura. El monto de la operación no fue revelado.

La Torre Abril buscaba superar en altura a la Torre del Banco de la Nación
La Torre Abril buscaba superar en altura a la Torre del Banco de la Nación | Foto: Lima Ciudad Moderna/Facebook

El terreno donde antes funcionaron las oficinas de Química Suiza, ubicado en la urbanización Santa Catalina y junto a la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes, fue vendido a Interbank. Este predio pertenecía a Abril Grupo Inmobiliario, que tenía allí un proyecto para construir la Torre Abril, anunciada como la futura torre más alta del Perú.

Abril confirmó que aceptó la propuesta de compra presentada por Interbank, parte del grupo Intercorp, cuyo edificio corporativo se ubica frente al terreno. La decisión fue tomada tras un exhaustivo análisis interno, según informaron primero medios especializados en base al comunicado de la compañía.

La empresa no reveló el monto por el que se concretó la transacción.

Por qué Abril decidió vender el proyecto Torre Abril

Abril explicó que la venta responde a su estrategia de gestión de activos y optimización de portafolio. Con esta política, la compañía busca fortalecer sus operaciones y garantizar una presencia sostenible en el mercado inmobiliario.

La desarrolladora recordó que mantiene la capacidad financiera, técnica, legal y operativa para ejecutar proyectos de gran envergadura, y reafirmó su compromiso como empresa peruana con el desarrollo del país y la transparencia en sus decisiones.

Antes de concretarse la operación con Interbank, el proyecto se encontraba en etapa inicial:

  • Avanzaba la demolición del edificio de más de 50 años que perteneció a Química Suiza.
  • Se realizaban trabajos de acondicionamiento del terreno.
  • Estaba por iniciarse la etapa comercial de preventa.

La construcción debía comenzar después del derribo total del inmueble antiguo, lo que finalmente no dará paso a la torre que buscaba convertirse en la más alta del Perú.

El edificio más alto de Perú hoy es la Torre del Banco de la Nación. Foto: COSAPI

Qué iba a ser la Torre Abril: el edificio más alto del Perú

La Torre Abril estaba diseñada como un edificio residencial de aproximadamente 45 pisos y cerca de 150 metros de altura. De haberse construido, habría superado en tamaño a estructuras emblemáticas como la Torre Banco de la Nación (140 metros) y la Torre BBVA.

El proyecto contemplaba entre 1.700 y 1.750 departamentos orientados a personas que buscan vivir en el centro de Lima, con acceso directo a la Vía Expresa y cercanía al principal eje financiero de la ciudad.

Cuál es hoy el edificio más alto del Perú

Con la cancelación del proyecto, la Torre del Banco de la Nación, de 140 metros y 30 pisos, continúa siendo la estructura más alta del Perú.

