SUNAT: más de 130 abogados postulan para un puesto que paga S/20.000 mensuales

Solo 84 postulantes continúan en carrera para ser el próximo Produrador de la SUNAT | Foto: Betsy de los Santos/La República

La Procuraduría General de la República (PGR) recibió una grata sorpresa tras registrar más de 130 postulantes al puesto de Procurador Público de la Sunat, un proceso que deberá concluir en enero de 2026. Uno de los principales atractivos sería la remuneración mensual de S/20.000, pagada en 14 sueldos al año, más incentivos por cumplimiento de objetivos.

Pero el verdadero imán estaría en la dimensión millonaria de los casos que maneja este procurador: juicios tributarios contra grandes empresas que, en conjunto, pueden sumar hasta S/10.000 millones anuales en disputa a favor del Estado.

Competencia reñida para Procurador de la SUNAT

Tras la evaluación curricular, 84 aspirantes siguen en carrera. Entre ellos, seis lograron la nota máxima de 60 puntos, tres alcanzaron 59 y doce obtuvieron 58, convirtiéndose en el grupo más destacado del proceso.

Una revisión en línea muestra que los cinco primeros lugares están ocupados por tres abogados del Ministerio Público, un juez de familia y el Procurador de la Autoridad Nacional de Infraestructura, ninguno con experiencia en litigios tributarios.

Algunos de los postulantes a Procurador de la Sunat. Fuente: Elaborado sobre la base de datos de la PGE

Desde la propia Sunat, las mejor posicionadas son las abogadas Cecilia Domínguez Álvarez y Ana Ubillus Loo Kung, integrantes de su Procuraduría Pública.

De este grupo de 21 candidatos de mayor puntaje debería salir el próximo Procurador de la Sunat.

Cuánto puntaje obtuvo el actual Procurador de la SUNAT

Según la información compartida para La República, en la parte baja del cuadro con los puntajes aparecen dos postulantes con la nota mínima aprobatoria (40 puntos). Entre ellos está Santos Ponce Fernández, actual Procurador de la Sunat, con apenas 41 puntos.

En la PGR se conoce que Ponce Fernández afronta una investigación en la Oficina de Control Funcional por presuntas infracciones en el ejercicio de sus funciones.

Qué es la Procuraduría Pública de la SUNAT

La Procuraduría Pública de la Sunat es considerada una dependencia estratégica para el país, pues lleva la defensa jurídica de procesos que involucran miles de millones de soles en tributos.

Por ello, en varios estudios de abogados —que suelen representar intereses privados— existe expectativa por saber si el próximo procurador será un contrincante firme y técnico, o alguien más flexible y cercano.