Octavo retiro AFP 2025: fechas, plazos y todo lo que debes saber para acceder al desembolso

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó el reglamento operativo del octavo retiro extraordinario de los fondos de pensiones la mañana del domingo 28 de septiembre.

Sin embargo, las solicitudes no inician de inmediato, sino recién el lunes 21 de octubre de 2025. El proceso estará abierto por 90 días calendario, hasta el 18 de enero de 2026.

El retiro será de hasta 4 UIT (S/21.400) y podrá ser solicitado por más de 8 millones de afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP), incluyendo activos, cesantes y próximos a jubilarse.

¿Cuáles son las fechas de retiro de AFP 2025?

Según el reglamento, el dinero se entregará en cuatro armadas mensuales de una UIT cada una:

Primer desembolso: 30 días después de registrar la solicitud. Quienes pidan el 21 de octubre recibirán su primer pago el 20 de noviembre de 2025 .

30 días después de registrar la solicitud. Quienes pidan el 21 de octubre recibirán su primer pago el . Segundo pago: 20 de diciembre de 2025.

20 de diciembre de 2025. Tercer pago: 19 de enero de 2026.

19 de enero de 2026. Cuarto pago: 18 de febrero de 2026.

La norma también establece que las AFP podrán retener hasta el 30% de cada retiro por deudas alimentarias.

Cabe señalar que, y según el profesor Jorge Carrillo, profesor de la Pacífico Business School, contrario a lo que se pensaba, el plazo es el mismo que en el séptimo retiro.

“En 2024 la ley fue aprobada el 18 de abril y los retiros iniciaron el 20 de mayo, es decir, 32 días después. Ahora ocurre igual: la ley se promulgó el 20 de septiembre y las solicitudes comienzan el 21 de octubre, también con 32 días exactos”, explicó a La República.

Lo que sí cambió fue la rapidez del reglamento. En 2024 tardó 15 días en aprobarse, mientras que este año solo tomó 8 días.

Cronograma por DNI para el retiro AFP 2025

El cronograma oficial aún no ha sido publicado por la Asociación de AFP, pero Carrillo adelantó que se aplicará el mismo esquema de años anteriores:

DNI terminado en 1 : 21 y 22 de octubre.

: 21 y 22 de octubre. DNI terminado en 2 : 23 y 24 de octubre.

: 23 y 24 de octubre. DNI terminado en 3 : 27 y 28 de octubre.

: 27 y 28 de octubre. Y así sucesivamente hasta llegar a los DNI terminados en 0 o letra, que probablemente se atiendan el 14 y 17 de noviembre.

Tras esa primera etapa segmentada, desde diciembre cualquier afiliado podrá presentar su solicitud hasta el cierre del proceso, el 18 de enero.

Carrillo advirtió que, dependiendo del cronograma, algunos afiliados recién verán su primer desembolso en diciembre o incluso en marzo de 2026, mientras que los primeros recibirán el dinero en noviembre.

Alivio con impacto fiscal

La Ley N.° 32445 habilita este octavo retiro extraordinario, que podría beneficiar a más de 8 millones de personas. Para muchos hogares peruanos, representa un alivio en medio de la presión inflacionaria y la necesidad de liquidez.

Sin embargo, cabe señalar que por muy de buen humor que ponga a los afiliados que socavaron sus fondos, a las mismas AFPs con una nueva transferencia fiscal, y a los pensionistas de las ONP con un aumento, sería irresponsable que el financiamiento se asuma con endeudamiento como país y, en consecuencia, una deuda generacional.

En 2024, el reporte ‘Análisis y estimación del costo fiscal de la ley de reforma al sistema previsional peruano’, presentado por Macroconsult y preparado para la Asociación de AFP, estimó que oscilaría entre 0,19% y 0,33% del PBI entre el 2024 y el 2070. Cifras conservadoras en comparación con la proyectada por el Consejo Fiscal, que afirmó que el costo ascendería a 1,1% del PBI a largo plazo.

Noelia Bernal, economista e investigadora especializada en pensiones del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), lo tradujo a términos nominales, estimando que el gasto en pensiones —tanto del Sistema Nacional como del Sistema Privado— alcanzaría anualmente los S/20.000 millones a partir de 2075.

Canales de atención

La SBS ordenó a Integra, Habitat, Prima y Profuturo reforzar sus plataformas digitales y presenciales, y habilitar mecanismos alternativos para afiliados en el extranjero o con limitaciones físicas. Además, bancos y financieras podrán firmar convenios con las AFP para agilizar los pagos.