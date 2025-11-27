Cambian las reglas de las AFP: SBS permitirá que bancos y aseguradoras administren fondos de pensiones

La SBS habilitó el ingreso de nuevos competidores al sistema privado de pensiones | Foto: composición LR/Andina

La SBS habilitó el ingreso de nuevos competidores al sistema privado de pensiones | Foto: composición LR/Andina

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó una resolución que reorganiza y actualiza una parte clave del reglamento del Sistema Privado de Pensiones (SPP), con el fin de abrir el mercado a nuevos operadores, mejorar la competencia y asegurar mayor protección para los afiliados.

La norma —la Resolución SBS Nº 04225-2025, publicada el 27 de noviembre— renomina el Título II del Compendio de Normas del SPP, incorpora un nuevo capítulo y añade nuevas disposiciones complementarias que redefinen cómo se autorizan y supervisan las actividades de las AFP y de otras empresas financieras interesadas en administrar fondos de pensiones.

Quiénes podrán administrar fondos de pensiones además de las AFP

Lo principal es que el Título II ahora abarca no solo las reglas para crear y operar una AFP, sino también un mecanismo para que otras entidades financieras y de seguros (como bancos, financieras y aseguradoras) puedan sumar una “línea de negocio adicional” y convertirse en nuevos administradores de fondos de pensiones (las llamadas EAF).

La SBS explica que estos cambios responden a la nueva Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano (Ley N.º 32123), que permite la entrada de más empresas al sistema bajo condiciones de competencia igualitaria y fuertes exigencias de protección al afiliado.

SBS cambia reglamento para permitir que más empresas compitan con las AFP en la administración de pensiones. Foto: Diario El Peruano

Qué requisitos deben cumplir las nuevas empresas para administrar pensiones

Las empresas que quieran administrar fondos previsionales deberán:

Solicitar una autorización formal a la SBS .

. Presentar estudios de factibilidad sobre su capacidad económica, técnica, operativa y tecnológica.

Contar con buena calificación de fortaleza financiera.

Demostrar controles adecuados de riesgos, conflictos de interés y gobierno corporativo.

Permitir visitas de comprobación de la SBS.

Además, se crean dos vías para ingresar al sistema:

Proceso ordinario, mediante solicitud directa. Proceso por licitación, si la empresa quiere competir por la administración de nuevos afiliados bajo la Ley 29903.

Qué nuevas reglas deberán cumplir las AFP desde ahora

La resolución también:

Obliga a las AFP a centralizar sus procesos operativos y presentar un plan a la SBS en febrero de 2026.

y presentar un plan a la SBS en febrero de 2026. Permite que las AFP establezcan alianzas comerciales y programas de fidelización para sus afiliados, siempre con reglas estrictas de transparencia.

y programas de fidelización para sus afiliados, siempre con reglas estrictas de transparencia. Autoriza que las nuevas EAF usen locales de otras entidades para asesorar o vender productos previsionales.

Deroga una norma anterior sobre auspicios y prohibiciones en la información al público.

Asimismo, se aprueba un nuevo procedimiento administrativo (TUPA) para que las empresas financieras soliciten la autorización de operar una nueva línea de negocio en el SPP.

Actualmente en Perú hay AFP Integra, AFP Prima, AFP Hábitat y AFP Profuturo. Foto: Agencia Andina

Qué cambia para los afiliados con esta norma

Según la SBS, estos ajustes buscan que más empresas puedan competir en el SPP, lo que debería traducirse en mejor servicio, mejor tecnología y más opciones para los afiliados. La modernización también apunta a proteger los fondos de jubilación frente a riesgos operativos y financieros.

La norma entra en vigencia al día siguiente de su publicación.