Economía

Estos son los 5 distritos de Lima donde los peruanos resultaron más insatisfechos tras comprar una nueva vivienda en 2025

Un estudio de Best Place to Live reveló que cinco distritos de Lima no cumplieron con las expectativas de los compradores inmobiliarios, debido a aspectos en la gestión y áreas comunes.

los 5 distritos de Lima donde los peruanos resultaron más insatisfechos tras comprar una nueva vivienda en 2025
los 5 distritos de Lima donde los peruanos resultaron más insatisfechos tras comprar una nueva vivienda en 2025 | Foto: composición LR/Gemini/nuroa

El reciente estudio de Best Place to Live, denominado ‘Evaluación de Percepción de clientes inmobiliarios’, reveló 5 distritos de Lima donde el mercado inmobiliario limeño no cumplió con las expectativas de los compradores. El informe, que evaluó 49 proyectos entre enero y septiembre de 2025 mediante el indicador de Satisfacción Neta Global (SNG), expuso la experiencia de los compradores en la gestión comercial, entrega, posventa, producto y áreas comunes.  

En conversación con La República, Cinthia Pasache, gerente comercial de Best Place to Live, reveló las diferencias entre los propietarios de las áreas que encabezan el ranking y de las zonas donde los clientes resultaron más insatisfechos.

El caso SANTIVÁÑEZ y el mundo DIPLOMÁTICO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: ¿Buscas una propiedad en Lima? Indecopi rematará inmuebles desde S/14 mil

Los 5 distritos de Lima donde los peruanos resultaron insatisfechos con su nueva vivienda

El estudio, realizado entre enero y septiembre de 2025, evaluó a 49 proyectos inmobiliarios, en los que analizó la satisfacción de los compradores tras mudarse a su nueva vivienda. Según Pasache, cada año se examinan construcciones en diversos distritos de Lima, pero principalmente a los ubicados en Lima Top, debido a la mayor oferta inmobiliaria. De los 15 distritos analizados, estos son los 5 peores calificados en SNG.

  • Pueblo Libre (27%)
  • Chorrillos (25%)
  • Comas (22%)
  • San Miguel (14%)
  • Independencia (10%).

Cinthia Pasache, Gerente Comercial de Best Place to Live en Perú, señaló que entre las razones de su mala calificación se identificaron problemas con las áreas comunes y cómo estas se comercializaron. “Si no te doy tanta información, dejo esto a la imaginación del propietario y elevo demasiado sus expectativas. Por otro lado, estamos hablando del tamaño de las áreas comunes. Cuando son muy pequeñas, finalmente no son funcionales con su finalidad. Si te digo que vas a tener gimnasio y no te doy más detalle, lo que hago es elevar las expectativas del propietario, pero de repente tiene equipamiento básico”, indicó.

Asimismo, sostuvo que algunas quejas estuvieron relacionadas con el ruido entre departamentos y la falta de mantenimiento idóneo para que se mantenga la propiedad en áreas como los ascensores o las áreas verdes. Por otro lado, el ránking lo encabezaron los distritos de Punta Hermosa con 95% de SNG, seguido por Santiago de Surco (65%), Barranco (63%), Lima Centro (51%) y San Borja (51%).

¿Por qué Punta Hermosa destaca como el distrito con mayor satisfacción para comprar una vivienda?

Pasache consideró que uno de los puntos más importantes que diferenció la satisfacción en Punta Hermosa con los distritos peor ubicados fue el perfil del cliente. Mientras en el primero, la mayoría de los compradores (60%) tenía entre 40 y 55 años, eran casados (78%) y la compra era una segunda vivienda; en el segundo caso se trató de adultos de 30 a 40 años, solteros, con la ilusión de cumplir su sueño de la casa propia, debido a que el 80% compraba una vivienda por primera vez.

“Si vemos ambos lados, son diferentes perfiles, es otra experiencia de compra y dado que los primeros adquieren una segunda vivienda, ya han tenido el tema resuelto de vivienda principal”, agregó.

¿Cómo se mide la Satisfacción Neta Global (SNG)?

La gerente comercial de Best Place to Live sostuvo que el SNG abarca 6 puntos, cada uno con la misma relevancia y de los cuales se desprenden subcategorías, que son evaluadas y juntas suman una nota final.  

“Primero, la gestión comercial, que es la primera interacción que tiene el propietario, en ese momento potencial cliente, con la inmobiliaria. Luego, la entrega, que nos referimos a si fueron puntuales con la hora citada, si el departamento estaba limpio, si el recorrido fue adecuado. Tercero, evaluamos la postventa. Evaluamos el tiempo desde que se identifica alguna incidencia, en cuánto tiempo te responden y lo solucionan. Después, analizamos el producto, que es el departamento en sí. Cuando ya están viviendo 6 meses, se ven los acabados. Cinco, evaluamos el proyecto. Cuando te acercas a una inmobiliaria, la inmobiliaria te dice que la fachada va a ser de cierta forma. El punto seis, son las áreas comunes, si te dijeron que vas a tener gimnasio, zona de parrillas, etc”, detalló.

Cabe destacar que estudios como el de Best Place to Live sirven para que las inmobiliarias sepan qué están haciendo bien y en qué áreas están fallando, de acuerdo a la opinión de los propios habitantes de las viviendas.

