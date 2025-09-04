Construir una vivienda representa un reto para millones de peruanos, debido a los costos que implica la edificación. Además, los ciudadanos o las familias deben considerar que existe una legislación que establece permisos antes de iniciar las obras. Por ejemplo, es indispensable obtener la licencia de construcción, así como otros documentos de acuerdo con el tipo de inmueble.

Las normas buscan asegurar la calidad de las viviendas, lo que reduce el riesgo de accidentes para los ocupantes o incluso para terceros. Sin embargo, en la práctica se construyen casas sin cumplir con los estándares ni con los permisos correspondientes. A raíz de esto, la legislación peruana contempla penalizaciones para los responsables.

¿Cuáles son las sanciones si levantar una vivienda sin licencia de construcción?

En primer lugar, las municipalidades distritales son las entidades que proporcionan la licencia de construcción en Perú. En caso de edificar una vivienda sin este permiso, la entidad puede imponer multas, las cuales estarán destinadas al administrado. "Ponen desde un 5% según el valor de la obra y hay municipios que te ponen hasta 10%", señaló William Jaimes, arquitecto y verificador común de registros públicos, en una entrevista para La República.

Además de un castigo económico, la municipalidad tiene la potestad de tomar acciones sobre la construcción en caso de que esta carezca de los permisos. Roberto Shimabukuro, socio de Monroy & Shima Abogados, explicó para La República que puede disponer la inmediata paralización de la obra y, en casos graves, también se puede ordenar la demolición de lo construido.

¿Cuáles son las consecuencias si la vivienda provoca un accidente y afecta a terceros?

El abogado Shimabukuro explicó que la licencia de construcción es un requisito que estipula la Ley N° 29090 (Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones). Así, los inmuebles que carezcan de este documento y afecten a terceros, que pueden ser los vecinos u otras personas, pueden enfrentar consecuencias penales, debido a que las prácticas constructivas se realizan de forma negligente.

"Si estos daños causan lesiones o muerte, podríamos estar hablando también de una responsabilidad penal por los delitos de lesiones o homicidio culposo, dependiendo de la gravedad", comentó. Por otro lado, las personas agraviadas pueden solicitar el pago de una indemnización al administrado de la vivienda.

¿Cuáles son los permisos que se necesitan para edificar una vivienda aparte de la licencia de construcción?

El abogado subrayó que las inmobiliarias deben contratar una póliza CAR (Contractors All Risk), debido a que se cubrirá los daños causados por una eventualidad, como un sismo. De hecho, si ocurre un accidente, se desprende un pedazo de la pared y cae sobre un tercero, este seguro asumirá los daños sobre la persona. En cambio, los ciudadanos que construyen una vivienda unifamiliar no están obligados a contar con este requisito.

Adicionalmente, mientras que las personas naturales deben presentar documentos técnicos como planos de ubicación, de arquitectura y de estructuras, la municipalidad solicita otros requisitos a las empresas inmobiliarias para la viabilidad del proyecto de departamentos y viviendas multifamiliares:

Plano de seguridad y evacuación.

Certificación Ambiental.

Estudio de Impacto Vial.

Verificación Técnica.

