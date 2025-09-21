Una nueva pista ha puesto en alerta a las autoridades que investigan el asesinato de Xiomara Flores Bazán, la madre de familia asesinada a balazos frente a sus hijas en Comas. El Audi Q3 gris en el que se desplazaba al momento del ataque habría pertenecido, según registros públicos encontrados por Latina, a Adán Lucano Smith Cotrina, alias el 'Jorobado', un peligroso cabecilla criminal vinculado al cobro de cupos en Lima Norte y a más de una decena de asesinatos.

Esta información ha avivado la hipótesis de que el crimen no fue un ataque aleatorio, sino que podría estar relacionado con la guerra entre bandas criminales que operan en la zona. Aunque la familia de la víctima rechaza esta versión y sostiene que Xiomara no tenía vínculos con redes delictivas, los investigadores consideran que el vehículo y su procedencia podrían ser elementos clave para esclarecer el móvil del ataque.

Audi de madre asesinada en Comas habría pertenecido a alias el 'Jorobado'

Según el mencionado medio, el Audi Q3 modelo 2016 en el que se desplazaba Xiomara Flores fue adquirido por sus padres en diciembre de 2021. Llama la atención que el precio de compra fue de solo S/11.000, muy por debajo de su valor de mercado en ese momento. Estos mismos registros señalan que el anterior dueño del vehículo era nada menos que Adán Lucano Smith Cotrina, alias el 'Jorobado'.

El documento de transferencia revela que el 'Jorobado' había comprado el vehículo solo dos meses antes, en octubre de 2021, por S/12.000. Posteriormente, se lo vendió a los padres de Xiomara por S/1.000 menos.

Madre de familia es asesinada frente a sus hijas

Como se recuerda, la noche del jueves 18 de septiembre, Xiomara Flores, de 37 años, fue acribillada dentro de su camioneta mientras se desplazaba por el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Los Incas, en Comas. Sus dos hijas, quines presenciaron el crimen, también resultaron gravemente heridas.

Según testigos y reportes policiales, los atacantes iban en una motocicleta y abrieron fuego directamente contra la ventana del lado del conductor. Luego del ataque, la camioneta se estrelló contra un poste. Aunque la madre fue trasladada de urgencia al Hospital Sergio Bernales, no logró sobrevivir.

Alias 'Loco Joe', posible autor intelectual del crimen en Comas

Fuentes policiales han señalado que Luis Vargas Marín, alias 'Loco Joe', sería el autor intelectual del ataque. Este sujeto, que actualmente operaría desde Brasil, es conocido por su intento de eliminar a todas las redes vinculadas a el 'Jorobado' en Lima Norte, para consolidar su control sobre las extorsiones.

Adam Lucano Smith Cotrina alias ‘El Jorobado’ es un delincuente que fue atrapado en 2024 con catorce procesos en su contra ligados a la extorsión del sector transportes de empresa como ‘Uvitas’ en Comas. Además de tener en sus manos la sangre de 14 personas. En enero de 2025, la Fiscalía consiguió una sentencia de 15 años de pena privativa de libertad efectiva contra Adam Lucano, alias “El Jorobado”, por el delito de tenencia ilegal de armas. Pese a ello, este delincuente dirigiría ataques extorsivos tras las rejas

