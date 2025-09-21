HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso
Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     
Néstor Villanueva hoy en 'EVDLV': sigue sus confesiones EN VIVO
Néstor Villanueva hoy en 'EVDLV': sigue sus confesiones EN VIVO      Néstor Villanueva hoy en 'EVDLV': sigue sus confesiones EN VIVO      Néstor Villanueva hoy en 'EVDLV': sigue sus confesiones EN VIVO      
Sociedad

Audi de la madre asesinada en Comas habría pertenecido antes a alias el 'Jorobado', rival del 'Monstruo'

El vehículo en el que fue acribillada la víctima se se ha convertido en una pieza clave para las autoridades. Una investigación vincula la propiedad del auto con uno de los cabecillas más peligrosos de Lima Norte.

Auto de víctima de crimen en Comas habría pertenecido a alias el 'Jorobado'
Auto de víctima de crimen en Comas habría pertenecido a alias el 'Jorobado' | Composición LR

Una nueva pista ha puesto en alerta a las autoridades que investigan el asesinato de Xiomara Flores Bazán, la madre de familia asesinada a balazos frente a sus hijas en Comas. El Audi Q3 gris en el que se desplazaba al momento del ataque habría pertenecido, según registros públicos encontrados por Latina, a Adán Lucano Smith Cotrina, alias el 'Jorobado', un peligroso cabecilla criminal vinculado al cobro de cupos en Lima Norte y a más de una decena de asesinatos.

Esta información ha avivado la hipótesis de que el crimen no fue un ataque aleatorio, sino que podría estar relacionado con la guerra entre bandas criminales que operan en la zona. Aunque la familia de la víctima rechaza esta versión y sostiene que Xiomara no tenía vínculos con redes delictivas, los investigadores consideran que el vehículo y su procedencia podrían ser elementos clave para esclarecer el móvil del ataque.

TE RECOMENDAMOS

FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: 'Loco Joe' estaría detrás de asesinato de madre de familia en Comas: esposo de víctima vinculado a cobro de cupos

lr.pe

Audi de madre asesinada en Comas habría pertenecido a alias el 'Jorobado'

Según el mencionado medio, el Audi Q3 modelo 2016 en el que se desplazaba Xiomara Flores fue adquirido por sus padres en diciembre de 2021. Llama la atención que el precio de compra fue de solo S/11.000, muy por debajo de su valor de mercado en ese momento. Estos mismos registros señalan que el anterior dueño del vehículo era nada menos que Adán Lucano Smith Cotrina, alias el 'Jorobado'.

El documento de transferencia revela que el 'Jorobado' había comprado el vehículo solo dos meses antes, en octubre de 2021, por S/12.000. Posteriormente, se lo vendió a los padres de Xiomara por S/1.000 menos.

PUEDES VER: Madre de familia es asesinada frente a sus hijas dentro de su camioneta en Comas: menores resultaron heridas

lr.pe

Madre de familia es asesinada frente a sus hijas

Como se recuerda, la noche del jueves 18 de septiembre, Xiomara Flores, de 37 años, fue acribillada dentro de su camioneta mientras se desplazaba por el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Los Incas, en Comas. Sus dos hijas, quines presenciaron el crimen, también resultaron gravemente heridas.

Según testigos y reportes policiales, los atacantes iban en una motocicleta y abrieron fuego directamente contra la ventana del lado del conductor. Luego del ataque, la camioneta se estrelló contra un poste. Aunque la madre fue trasladada de urgencia al Hospital Sergio Bernales, no logró sobrevivir.

Alias 'Loco Joe', posible autor intelectual del crimen en Comas

Fuentes policiales han señalado que Luis Vargas Marín, alias 'Loco Joe', sería el autor intelectual del ataque. Este sujeto, que actualmente operaría desde Brasil, es conocido por su intento de eliminar a todas las redes vinculadas a el 'Jorobado' en Lima Norte, para consolidar su control sobre las extorsiones.

Adam Lucano Smith Cotrina alias ‘El Jorobado’ es un delincuente que fue atrapado en 2024 con catorce procesos en su contra ligados a la extorsión del sector transportes de empresa como ‘Uvitas’ en Comas. Además de tener en sus manos la sangre de 14 personas. En enero de 2025, la Fiscalía consiguió una sentencia de 15 años de pena privativa de libertad efectiva contra Adam Lucano, alias “El Jorobado”, por el delito de tenencia ilegal de armas. Pese a ello, este delincuente dirigiría ataques extorsivos tras las rejas

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
'Loco Joe' estaría detrás de asesinato de madre de familia en Comas: esposo de víctima vinculado a cobro de cupos

'Loco Joe' estaría detrás de asesinato de madre de familia en Comas: esposo de víctima vinculado a cobro de cupos

LEER MÁS
Esposo de la madre asesinada en Comas asegura que su familia era víctima de extorsión y niega vínculos con el crimen

Esposo de la madre asesinada en Comas asegura que su familia era víctima de extorsión y niega vínculos con el crimen

LEER MÁS
Madre de familia es asesinada frente a sus hijas dentro de su camioneta en Comas: menores resultaron heridas

Madre de familia es asesinada frente a sus hijas dentro de su camioneta en Comas: menores resultaron heridas

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados de La Tinka del domingo 21 de septiembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Resultados de La Tinka del domingo 21 de septiembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS
Poder Judicial respalda clausura del Mercado N° 1 de Surquillo, pero comerciantes exigen reapertura inmediata

Poder Judicial respalda clausura del Mercado N° 1 de Surquillo, pero comerciantes exigen reapertura inmediata

LEER MÁS
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS
Vía Expresa Sur: Emape reconoce que Rafael López Aliaga inauguró una obra que aún no está terminada

Vía Expresa Sur: Emape reconoce que Rafael López Aliaga inauguró una obra que aún no está terminada

LEER MÁS
Resultados de examen de admisión PUCP 2025: revisa los puntajes y lista de ingresantes

Resultados de examen de admisión PUCP 2025: revisa los puntajes y lista de ingresantes

LEER MÁS
Piura: hospital declara muerta a joven, horas después clínica revela que aún estaba viva

Piura: hospital declara muerta a joven, horas después clínica revela que aún estaba viva

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Usuarios reportan caída de AFP Integra y Prima tras aprobarse el octavo retiro en 2025

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: hora, canal de TV y alineaciones por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Sociedad

Transportistas se unen a marchas convocadas por la 'Generación Z' este 20 y 21 de setiembre: "Para recuperar nuestra dignidad"

Sistema de licencias de conducir lleva más de un mes colapsado y afectaría a cerca de 15.000 familias

En menos de tres horas, Congreso aprobó creación de 22 universidades públicas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota