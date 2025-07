Tres inmobiliarias invertirán juntas más de S/100 millones en proyectos en distritos de Lima Top y Lima Moderna

Frente a un contexto de demanda sostenida en el mercado inmobiliario limeño, EE Inmobiliaria, Eficaxx e Ilumina Inmobiliaria se aliaron para ampliar su alcance territorial en los segmentos más dinámicos de la capital: Lima Top y Lima Moderna.

Con más de una década de trayectoria individual en los distritos donde operan, estas firmas se propone optimizar recursos y potenciar la inversión con el fin de desarrollar proyectos de alto valor, bien ubicados y sostenibles.

“Esta unión no solo suma experiencia; multiplica oportunidades. Desde la identificación de terrenos con potencial hasta la ejecución eficiente de proyectos; la nueva sociedad apunta a consolidarse como un jugador de peso en un mercado cada vez más competitivo”, explicó Enrique Lay Socio de Ilumina Inmobiliaria.

Cuatro nuevos proyectos inmobiliarios

Como parte de su estrategia de crecimiento sostenible, la asociación conjunta proyecta el desarrollo de cuatro nuevos proyectos inmobiliarios en el corto y mediano plazo, los cuales representarán una inversión superior a los S/100 millones.

“Estas iniciativas estarán ubicadas en distritos con alto potencial dentro de los segmentos Lima Top y Lima Moderna, con el propósito de consolidar nuestra presencia en zonas estratégicas y acompañar la evolución del mercado durante los años 2025 y 2026”, agregó José Azañedo Socio de EE Inmobiliaria.

En detalle, el directivo comentó que el enfoque de desarrollo se centra en distritos con alto valor inmobiliario y demanda sostenida. En esa línea, en esta etapa, se priorizarán los distritos de Santiago de Surco, San Borja y Miraflores, seleccionados por su conectividad, oferta de servicios y cercanía a ejes comerciales y financieros relevantes.

El conjunto de los cuatro desarrollos representa un volumen estimado de ventas de aproximadamente S/115 millones. Cada proyecto tendrá un horizonte de inversión de entre 24 y 30 meses, permitiendo establecer un esquema continuo de reinversión del capital comprometido.

“El inicio de la primera inversión está programado para el tercer trimestre de 2025, marcando el comienzo de una nueva etapa de expansión planificada y alineada con los objetivos estratégicos de la alianza”, anotó Juan Carlos Buendía Socio de Eficaxx .

Propuesta de valor al mercado inmobiliario peruano

En línea con su estrategia de posicionamiento, esta alianza estratégica ha definido una segmentación clara para los proyectos que integran su cartera en Lima Top y Lima Moderna, adaptando la oferta a las características y expectativas de cada mercado.

Los proyectos contemplan edificaciones residenciales de entre 5 y 8 pisos, desarrolladas sobre terrenos con áreas promedio entre 400 m² y 700 m². Cada proyecto será diseñado de acuerdo con las normativas urbanísticas locales y contará con unidades habitacionales de formato eficiente, con áreas que oscilan entre los 80 m² y 95 m². Se estima que cada proyecto tendrá una oferta de entre 25 y 35 departamentos.

Por un lado, en los distritos pertenecientes a Lima Top, los desarrollos estarán orientados principalmente al segmento socioeconómico B. “Las unidades residenciales en estas zonas tendrán un ticket promedio que oscila entre los US$ 160,000 y US$ 200,000, y estarán enfocadas en satisfacer la demanda de un público que valora ubicaciones privilegiadas, diseño arquitectónico moderno y acabados de alta calidad”, explicó José Luis Delgado socio de Ilumina Inmobiliaria.

En cuanto a Lima Moderna, los proyectos estarán dirigidos a los segmentos B y C, con precios promedio por unidad que varían entre US$ 75.000 y US$150.000. “Esta oferta responde a una demanda creciente por soluciones residenciales eficientes, funcionales y bien ubicadas, con óptima conectividad y acceso a servicios esenciales”, anotó el directivo.

Dentro de su plan estratégico, los socios evalúan la posibilidad de incorporar, de manera puntual y no representativa, espacios comerciales en planta baja dentro de ciertos desarrollos residenciales. "Esta integración, condicionada por la ubicación y viabilidad comercial de cada terreno, busca añadir valor a la comunidad sin desviar el enfoque principal del portafolio, centrado en soluciones habitacionales", concluyó Erick Calle, directivo de EE Inmobiliaria.