Sociedad

¿Buscas una propiedad en Lima? Indecopi rematará inmuebles desde S/14 mil

El Indecopi realizará este viernes 29 de agosto remate público de bienes inmuebles embargados a personas y empresas que no pagaron multas.

Indecopi rematará 11 inmuebles embargados en Lima Metropolitana este viernes 29 de agosto.
Indecopi rematará 11 inmuebles embargados en Lima Metropolitana este viernes 29 de agosto. | Foto: Andina

El Indecopi realizará su sétimo remate público del año de bienes inmuebles embargados a personas y empresas que no cumplieron con pagar las multas impuestas por infringir los derechos de los consumidores o vulnerar la propiedad intelectual.

La cita es este viernes 29 de agosto, a las 09:00 a.m., en el auditorio de su sede central, ubicada en la Av. Del Aire N.° 384, San Borja (altura de la cuadra 15 de la Av. Canadá).

PUEDES VER: Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 tras acusar a empresa de vender productos no originales

lr.pe

En total, se subastarán 11 inmuebles en Lima Metropolitana. Entre las propiedades a rematar destacan una casa en Pachacámac desde S/ 194 083.31, otra en Lurín desde S/ 101 988.47, así como un departamento en el Cercado de Lima desde S/ 180 819.83. También se incluyen estacionamientos en San Miguel y Callao, y un depósito en Pueblo Libre desde S/ 14 362.49, entre otros.

El catálogo completo de inmuebles en subasta puede consultarse en el siguiente enlace: https://acortar.link/sPhX7R.

¿Cómo participar en el remate?

  1. Presentarse con al menos 20 minutos de anticipación, portando el DNI vigente (los documentos vencidos no serán aceptados).
  2. Acreditar el 10 % del valor de la tasación del bien que se desea adquirir, en efectivo o con cheque de gerencia a nombre del Indecopi.
  3. Quienes participen en representación de una persona natural o jurídica deberán presentar un poder vigente inscrito en la oficina registral respectiva.

Para consultas adicionales, los interesados pueden comunicarse con el martillero público Carlos Alfonso Navarrete Roldán, al celular 949 363 626 o al correo carlosnavarreteroldan@gmail.com

El Indecopi exhortó a los ciudadanos y empresarios a cumplir con las normas, compitiendo de manera leal y respetando los derechos de los consumidores y la propiedad intelectual.

