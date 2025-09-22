Víctima recibió tres impactos de bala en el rostro. | Fuente: Kevinn García / La República. | Créditos: difusión.

Víctima recibió tres impactos de bala en el rostro. | Fuente: Kevinn García / La República. | Créditos: difusión.

Un mototaxista de 66 años fue asesinado de tres impactos de bala en la cabeza mientras se encontraba estacionado en su paradero de la avenida Ricardo Palma, en Comas. La víctima fue identificada como Jesús Paredes Salvador, quien laboraba hace varios años en la empresa Santa Rosa. Según testimonios, la empresa a la que pertenecía la víctima paga 25 semanales por unidad a una banda criminal.

El ataque lo habría realizado otra organización criminal que buscaba cobrar a los mototaxistas por una supuesta protección. Además, los testigos indicaron que no es el primer acto criminal en la zona, días anteriores otro mototaxista también habría sido baleado. Al lugar llegaron los familiares que reconocieron el cuerpo, pero evitaron brindar declaraciones.

Cámaras de seguridad captan ataque

En la escena del crimen se hallaron hasta tres casquillos de bala y una cámara de seguridad logró registrar el momento del atentado. En las imágenes se puede apreciar al sujeto que habría disparado contra el conductor, cruzando la pista y dándose a la fuga. Mientras se ve a la moto de Jesús Paredes hacer un giro desesperado por escapar hacía la vereda del frente.

Minutos después, el mototaxi y la víctima fueron rodeados por los testigos que no dudaron en llamar a las autoridades. Lamentablemente, los disparos contra Paredes fueron letales. Asimismo, se apersonó personal de la Policía de criminalística y del Depincri del distrito para la diligencia de ley.

En menos de una semana se registraron dos ataques contra mototaxista; ante ello, los vecinos exigieron mayor presencia policial y casetas de serenazgo en la zona.