A partir del 29 de marzo de 2026, LATAM Airlines Perú suspenderá seis de sus rutas internacionales. La compañía informó que la decisión responde a la implementación de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) de transferencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, medida que ha generado un incremento en los costos operativos. Según la aerolínea, esta modificación en el esquema tarifario afecta directamente la viabilidad económica de ciertas rutas, lo que ha motivado una reestructuración de su red internacional desde Lima.

Las rutas que serán suspendidas corresponden a los destinos de Orlando (Estados Unidos), Curazao, Florianópolis (Brasil) y Tucumán (Argentina). Además, la aerolínea ha cancelado el lanzamiento de dos rutas adicionales que estaban previstas para los primeros meses de 2026: Guatemala y Belo Horizonte (Brasil).

LATAM alerta que la nueva TUUA resta competitividad al Aeropuerto Jorge Chávez

La puesta en marcha de la TUUA de transferencia internacional ha generado que, desde el 7 de diciembre, los pasajeros en conexión que hacen escala en Lima deban pagar una tarifa adicional. Frente a esta disposición, LATAM Airlines Perú advierte que el nuevo cargo debilita la competitividad del hub de Lima y compromete las operaciones internacionales que se sustentan en el modelo de conexión.

Las rutas afectadas por la suspensión formaban parte de un modelo orientado a fortalecer la conectividad regional desde Lima. En ese esquema, los pasajeros internacionales que hacen escala en Lima resultan clave para alcanzar el volumen de demanda necesario que justifique la operación de vuelos directos, los cuales generan beneficios concretos para el país. Sin embargo, la implementación de la nueva tarifa de transferencia coloca al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en una posición menos competitiva frente a otros centros de conexión, como Bogotá y Panamá. Estos hubs no aplican dicho cobro, ofrecen tiempos de conexión más eficientes y cuentan con una red de destinos más amplia que la disponible desde Lima.

LATAM ofrecerá alternativas a pasajeros afectados por la cancelación de rutas

LATAM Airlines Perú informó que se comunicará directamente con las personas afectadas por la suspensión de las rutas internacionales, con el propósito de brindar soluciones oportunas y adecuadas. Entre las alternativas, la aerolínea contempla la reubicación en vuelos de conexión que permitan llegar al destino originalmente contratado.

En caso de que la opción ofrecida no se ajuste a las necesidades del pasajero, será posible modificar la fecha del viaje o solicitar la devolución total del pasaje, sin penalidades. Para facilitar este proceso, la compañía recomienda gestionar cualquier cambio o reembolso a través de la sección “Mis Viajes” disponible en su aplicación móvil y en su sitio web oficial: latam.com.