Eficaxx Grupo Inmobiliario alista inicio de proyecto en Huaral con inversión superior a US$7 millones

Eficaxx Grupo Inmobiliario anunció el inicio de un proyecto de desarrollo horizontal en Huaral, con el que ingresará al mercado inmobiliario del norte chico. La iniciativa será ejecutada a través de Rentamaxx, unidad del grupo orientada a este tipo de desarrollos, y forma parte de su estrategia de expansión hacia zonas fuera del eje tradicional de Lima Metropolitana.

De acuerdo con la empresa, el proyecto contempla un avance estimado del 50% de las unidades durante su ejecución. Según Luis Sáenz, gerente general de Rentamaxx, la propuesta está dirigida principalmente a comerciantes y trabajadores del cono norte interesados en adquirir su primera vivienda o invertir en terrenos. El ticket promedio de los lotes se ubicaría alrededor de S/ 54.000.

Eficaxx inició operaciones en 2011 y, hasta la fecha, ha desarrollado y entregado 18 edificios, que en conjunto suman más de 650 unidades inmobiliarias. Actualmente, la empresa se encuentra construyendo su proyecto número 19. En los últimos años, ha concentrado su actividad en desarrollos verticales en el distrito de Salamanca.

Para el cierre de 2025, la inmobiliaria estima haber vendido 50 departamentos, con una facturación aproximada de S/ 20 millones, a partir de tres proyectos en ejecución. La compañía señala que estos resultados le han permitido avanzar en la compra de nuevos terrenos y sostener su plan de crecimiento. En ese marco, prevé invertir más de US$ 7 millones en la adquisición de suelo y el desarrollo de proyectos, tanto en Lima como en Huaral.

En paralelo al proyecto en el norte chico, Eficaxx continuará con desarrollos verticales en Salamanca, dirigidos al segmento C, con precios promedio cercanos a S/ 350.000. Asimismo, mantiene proyectos en asociación con Ilumina Inmobiliaria en distritos como Surco, San Borja y el Cercado de Lima.

De cara a 2026, la empresa planea iniciar cuatro nuevos proyectos, dos durante el primer trimestre y dos en la segunda mitad del año. Con ello, busca ampliar su presencia territorial y diversificar su portafolio entre desarrollos verticales y horizontales.