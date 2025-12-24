HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo
Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     
Economía

Eficaxx Grupo Inmobiliario alista inicio de proyecto en Huaral con inversión superior a US$7 millones

La inmobiliaria desarrollará un proyecto de lotes como parte de su estrategia de expansión hacia el norte chico, con una inversión superior a US$ 7 millones y foco en vivienda accesible.

Eficaxx Grupo Inmobiliario ejecutará su primer proyecto en Huaral, ampliando su portafolio hacia desarrollos horizontales fuera de Lima Metropolitana.
Eficaxx Grupo Inmobiliario ejecutará su primer proyecto en Huaral, ampliando su portafolio hacia desarrollos horizontales fuera de Lima Metropolitana.

Eficaxx Grupo Inmobiliario anunció el inicio de un proyecto de desarrollo horizontal en Huaral, con el que ingresará al mercado inmobiliario del norte chico. La iniciativa será ejecutada a través de Rentamaxx, unidad del grupo orientada a este tipo de desarrollos, y forma parte de su estrategia de expansión hacia zonas fuera del eje tradicional de Lima Metropolitana.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con la empresa, el proyecto contempla un avance estimado del 50% de las unidades durante su ejecución. Según Luis Sáenz, gerente general de Rentamaxx, la propuesta está dirigida principalmente a comerciantes y trabajadores del cono norte interesados en adquirir su primera vivienda o invertir en terrenos. El ticket promedio de los lotes se ubicaría alrededor de S/ 54.000.

TE RECOMENDAMOS

¿COMPETENCIA REAL EN PENSIONES O GATOPARDISMO FINANCIERO? | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

PUEDES VER: MEF propone usar los fondos retenidos del IGV de grandes empresas para cobrar deudas tributarias

lr.pe

Eficaxx inició operaciones en 2011 y, hasta la fecha, ha desarrollado y entregado 18 edificios, que en conjunto suman más de 650 unidades inmobiliarias. Actualmente, la empresa se encuentra construyendo su proyecto número 19. En los últimos años, ha concentrado su actividad en desarrollos verticales en el distrito de Salamanca.

Para el cierre de 2025, la inmobiliaria estima haber vendido 50 departamentos, con una facturación aproximada de S/ 20 millones, a partir de tres proyectos en ejecución. La compañía señala que estos resultados le han permitido avanzar en la compra de nuevos terrenos y sostener su plan de crecimiento. En ese marco, prevé invertir más de US$ 7 millones en la adquisición de suelo y el desarrollo de proyectos, tanto en Lima como en Huaral.

En paralelo al proyecto en el norte chico, Eficaxx continuará con desarrollos verticales en Salamanca, dirigidos al segmento C, con precios promedio cercanos a S/ 350.000. Asimismo, mantiene proyectos en asociación con Ilumina Inmobiliaria en distritos como Surco, San Borja y el Cercado de Lima.

De cara a 2026, la empresa planea iniciar cuatro nuevos proyectos, dos durante el primer trimestre y dos en la segunda mitad del año. Con ello, busca ampliar su presencia territorial y diversificar su portafolio entre desarrollos verticales y horizontales.

Notas relacionadas
Congreso aprueba recorte del presupuesto de subsidios de vivienda 2026: dejará sin acceso a más de 30.000 familias

Congreso aprueba recorte del presupuesto de subsidios de vivienda 2026: dejará sin acceso a más de 30.000 familias

LEER MÁS
Extorsionadores obligaban a que se les dé trabajo en obra de San Juan de Lurigancho bajo amenaza de muerte

Extorsionadores obligaban a que se les dé trabajo en obra de San Juan de Lurigancho bajo amenaza de muerte

LEER MÁS
Codip: "Planeamos construir 1 millón 200.000 viviendas en cinco años; hay mucho apetito del sector C y D"

Codip: "Planeamos construir 1 millón 200.000 viviendas en cinco años; hay mucho apetito del sector C y D"

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
MEF publica nuevos cronogramas de pagos de sueldos y pensiones: revisa las fechas que regirán en el 2026

MEF publica nuevos cronogramas de pagos de sueldos y pensiones: revisa las fechas que regirán en el 2026

LEER MÁS
Horario de atención durante el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Metro, Plaza Vea, Tottus, Wong y más

Horario de atención durante el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Metro, Plaza Vea, Tottus, Wong y más

LEER MÁS
Petroperú: sindicatos rechazan declaraciones de ministra de Economía que vienen afectando valor de bonos

Petroperú: sindicatos rechazan declaraciones de ministra de Economía que vienen afectando valor de bonos

LEER MÁS
Pago Fonavi de diciembre 2025: más de 31.000 exaportantes cobran su dinero en el Banco de la Nación

Pago Fonavi de diciembre 2025: más de 31.000 exaportantes cobran su dinero en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Horario de atención de los bancos para el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre: BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y más

Horario de atención de los bancos para el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre: BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y más

LEER MÁS
Movistar firma contrato con el MTC para desplegar tecnología 5G en Perú

Movistar firma contrato con el MTC para desplegar tecnología 5G en Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿El 24 de diciembre es feriado o día no laborable en Perú? Esto es lo que establece la norma vigente

Horarios del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima por Navidad: así funcionarán este 24 y 25 de diciembre

Belén, cuna de Jesucristo, vuelve a celebrar la Navidad tras dos años ensombrecidos por la guerra en Gaza

Economía

Pensión 65 amplía su lista de beneficiarios: confirman pago para 6.000 nuevos adultos mayores desde este lunes

Indecopi ordena a Oechsle retirar cláusula que limitaba a clientes a realizar cambios y devoluciones solo de productos nuevos y sellados

Precios en mercados HOY 24 de diciembre: pollo, papa, limón, cebolla, huevos, arroz y otros de canasta básica en Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025