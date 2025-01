¿Construiste una casa de playa? Conoce en cuánto puedes alquilarla este verano 2025 para maximizar tus ganancias

Con la llegada del verano en el Perú, las playas se han convertido en destinos predilectos para quienes buscan disfrutar de la temporada estival. El entorno costero ofrece un ambiente ideal para el descanso, permitiendo a las personas desconectarse del estrés diario. Por ello, muchas familias y grupos de amigos optan por alquilar casas cercanas al mar, lo que representa una excelente oportunidad para los propietarios de maximizar sus ingresos.

Según Lucy Mier y Terán, líder del sector de bienes raíces del gremio de servicios de la Cámara de Comercio de Lima, el interés por adquirir y alquilar casas de playa ha crecido un 40% en comparación con el verano de 2024. Este aumento en la demanda se ha visto reflejado en que, desde agosto, septiembre y octubre del 2024, muchas personas ya han reservado sus propiedades, dejando pocas opciones disponibles para los meses pico de la temporada.

Precios de alquiler y factores clave

El costo del alquiler de una casa de playa varía significativamente según la ubicación y las características del inmueble. Mier y Terán indicó que el alquiler por toda la temporada puede alcanzar los 7,500 dólares, mientras que el precio promedio semanal ronda los 1,500 dólares. No obstante, en algunas zonas exclusivas, los precios pueden ser aún más altos.

Las playas más populares de Lima destacan por ofrecer diferentes tipos de experiencias:

Punta Hermosa: A 40 km al sur de Lima, es conocida por sus excelentes olas, lo que la convierte en un lugar predilecto para surfistas nacionales e internacionales.

El Silencio: Ubicada en el km 38 de la Panamericana Sur, esta playa ofrece una extensa franja de arena blanca y aguas tranquilas ideales para nadar y relajarse.

Asia: A unos 100 km al sur de Lima, Asia se ha consolidado como un centro exclusivo de entretenimiento con modernas instalaciones, restaurantes, bares y tiendas de marcas reconocidas.

A unos 100 km al sur de Lima, Asia se ha consolidado como un centro exclusivo de entretenimiento con modernas instalaciones, restaurantes, bares y tiendas de marcas reconocidas. Otras playas como Pucusana, Santa María del Mar, San Bartolo, Playa Chilca y Cerro Azul también figuran como destinos destacados, con precios de alquiler que pueden variar desde 1,800 dólares por semana dependiendo de la ubicación.

Consejos para maximizar tus ingresos como propietario

1. Define una estrategia de precios competitiva: Evalúa las tarifas promedio de tu zona y ajusta tus precios según las características de tu propiedad (tamaño, accesibilidad, vista al mar, comodidades).

2. Promoción temprana: Anuncia tu propiedad con anticipación para captar la atención de quienes planean sus vacaciones con meses de antelación.

3. Ofrece servicios adicionales: Equipar la casa con parrillas, piscina, estacionamiento privado o acceso a la playa puede hacerla más atractiva y justificar precios más altos.

4. Mantén la propiedad en óptimas condiciones: La limpieza, el mantenimiento y una decoración acogedora generan buenas referencias y garantizan futuros alquileres.

El verano peruano no solo es sinónimo de sol y playa, sino también de una oportunidad para obtener ingresos considerables si posees una casa en estas zonas. Si aún no has puesto tu propiedad en alquiler, este es el momento perfecto para hacerlo y aprovechar la alta demanda de esta temporada.