Una madre de familia del colegio 'Cristo Hijo de Dios', ubicado en la tercera zona de Collique, en Comas, denunció a un docente de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, identificado como Andrés Macedo Lara, por presuntos tocamientos indebidos en agravio de su menor hija.

La madre, quien prefirió mantener su identidad en reserva, contó a La República que fue alertada por la tutora del aula el último lunes 15 de septiembre. Sin embargo, al acudir al colegio al día siguiente, encontró al profesor de Cívica dictando clases con normalidad. Ante ello, acudió a la comisaría de Comas para formalizar la denuncia, pese a que —según su versión— la directora del plantel, Nora Berrocal Huamán, le sugirió inicialmente no hacerlo, asegurando que el caso sería resuelto internamente.

Ese mismo día, la directora Berrocal Huamán salió de vacaciones, dejando el cargo a la subdirectora Sara Sono Chumán. Aunque no fue posible ubicar al docente para obtener su descargo, la subdirectora indicó que el caso se encuentra en investigación a cargo de la UGEL 04 y precisó que la ausencia de la directora responde a un descanso previamente coordinado.

Lo que más preocupa a los padres de familia es que estos hechos se habrían producido desde inicios de agosto, tras el retorno de los estudiantes de las vacaciones escolares.

Docente ofrece dinero para evitar denuncia

El docente, temeroso de ser descubierto, habría ofrecido dinero a la estudiante de quinto de secundaria para evitar que lo denunciara ante las autoridades, según relató la madre de familia.

“Le dijo que le iba a dar una propina para que no dijera nada, para que no lo perjudique en su trabajo si le contaba a la directora”, declaró.

La madre también denunció que, antes de la formalización de la queja, su hija fue citada por el profesor en un parque con el pretexto de una práctica de fútbol que la menor entrena. Sospecha que este encuentro fue parte de sus intentos de acercarse a ella.

Indignados, los padres de familia realizaron un plantón frente al colegio. Exigen la destitución de la directora Nora Berrocal Huamán, a quien acusan de no haber presentado la denuncia ante la Fiscalía tras conocer el caso.

Otros cuatro casos más acusan al docente

Durante el plantón, los padres de familia denunciaron que existen al menos cuatro víctimas más que señalan al docente por hechos similares. Sin embargo, explicaron que no han formalizado las denuncias en la comisaría por temor a exponer a sus hijas.

La menor que presentó la denuncia ya fue sometida al examen médico legal, mientras que las investigaciones están a cargo de la Sección de Investigaciones de Lima Norte.

Por el momento, el colegio —que alberga a más de 500 estudiantes— ha suspendido las clases sin una fecha de retorno definida. Las madres de familia anunciaron que mantendrán la protesta hasta que la directora deje el cargo.