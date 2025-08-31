HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre
Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre     Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre     Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre     
Economía

Perú dejará de recaudar más de S/26.000 millones en 2026 por beneficios tributarios

Presión. Los beneficios tributarios como exoneraciones y devoluciones que reducen o eliminan el pago de impuestos a ciertos sectores, casi se duplicaron en la última década y en 2026 restarán al fisco más de S/26.000 millones.

Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Economía y Finanzas | Andina

El Estado peruano dejará de recaudar en 2026 alrededor de S/26.350 millones por beneficios tributarios otorgados a distintos sectores y actividades, según reza el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2026-2029 publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con estimaciones de la Sunat.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La cifra equivale al 2,2% del producto bruto interno (PBI) y representa el 12,7% de la recaudación proyectada para ese año, lo que evidencia el peso que tienen las exoneraciones, inafectaciones y devoluciones en las finanzas públicas.

PUEDES VER: Fin al boom de los depósitos a plazo: Peruanos prefieren el ahorro inmediato

lr.pe

En términos absolutos, el gasto tributario viene mostrando un incremento progresivo. "El monto aumentó en S/2.340 millones en el último año y en S/ 10.408 en este quinquenio (período de 2021 a 2026)", analiza el economista y exjefe de Sunat Luis Alberto Arias Minaya.

De acuerdo a la evolución, en 2021, el gasto tributario ascendió a S/15.942 millones y en la última década casi se ha duplicado. Entre 2025 y 2026 se sumarán S/2.340 millones adicionales, impulsados principalmente por mayores beneficios que reducen el pago del impuesto general a las ventas (IGV).

PUEDES VER: Consejo Fiscal advierte optimismo excesivo del MEF en su proyección económica del Perú

lr.pe
Foto: Luis Arias Minaya

Foto: Luis Arias Minaya

De ese monto, el 76,8% corresponde al IGV, sobre todo por exoneraciones a productos agrícolas y a las operaciones en la Amazonía. Le siguen los beneficios vinculados al Impuesto a la Renta (16,6%), especialmente por la inafectación de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), y los relacionados con impuestos Ad Valorem (4,7%), debido a mecanismos como el drawback, un mecanismo aduanero que devuelve a los exportadores parte de los aranceles pagados por la importación de materias primas utilizadas en la producción local, "un subsidio ciego y un privilegio".

El economista Armando Mendoza indicó que este mecanismo se creó hace 30 años como un subsidio para compensar los costos de exportación a otros países. Sin embargo, a la fecha su vigencia es cuestionable.

A nivel sectorial, el marco macroeconómico detalla que los beneficios se concentran en bienes y servicios de aplicación general (36,2%), agropecuario (25,6%), intermediación financiera (17,2%) y educación (5,4%).

Ampliaciones sin evaluación

El informe advierte que muchos beneficios tributarios se extienden en el tiempo sin una evaluación rigurosa de su impacto. Un ejemplo reciente es la reducción del IGV a restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos, prorrogada hasta 2027 pese a que debía culminar en 2024.

larepublica.pe

En 2026 vencerán 12 beneficios tributarios. Si no se prorrogan, la recaudación aumentaría en S/3.739 millones (0,3% del PBI) y, con mecanismos de control eficaces, podría llegar hasta S/6.889 millones (0,6% del PBI). Sin embargo, la Sunat señala que hasta hoy no existen estudios que evalúen su efectividad, a pesar de que la normativa exige revisarlos un año antes de su vencimiento.

PUEDES VER: MEF fija octubre para transferir hasta S/1.000 millones a la ANIN, pero aumentan riesgos por obras paralizadas

lr.pe

Exoneraciones regresivas frenan la eficiencia fiscal en el Perú

Diversos organismos internacionales han llamado la atención sobre la necesidad de racionalizar estos gastos. La Cepal señaló que existe un amplio margen para reducir beneficios poco efectivos y así atender mayores demandas sociales. Por su parte, la OCDE indicó que la reducción de los gastos tributarios impactaría positivamente en los ingresos y permitiría fortalecer el gasto social focalizado en poblaciones vulnerables.

Algunos países de la región ya avanzaron en esa línea. Chile redujo su gasto tributario en 0,9 puntos del PBI entre 2015 y 2023, mientras que República Dominicana y Costa Rica lo hicieron en 1,0 y 0,8 puntos, respectivamente.

A contraparte, el Perú se ha mantenido casi inmutable toda vez que el gasto tributario promedió 2,2% del PBI entre 2015 y 2019 y 2,1% entre 2020 y 2023, lo que muestra una clara ausencia de reformas.

El documento técnico del MEF señala que los beneficios tributarios suelen ser costosos y, en contextos de alta informalidad y baja competencia, tienden a ser regresivos, pues favorecen a los contribuyentes de mayores ingresos. Sin una evaluación periódica ni criterios de focalización, estas medidas no solo limitan la eficiencia del sistema tributario, sino que también restringen el espacio fiscal en un país con crecientes demandas sociales.

Ley Chlimper 2.0 en manos del Gobierno

El pasado 14 de agosto, con una discreta cantidad de 43 votos a favor, el Pleno del Congreso ratificó en segunda votación el texto sustitutorio de la nueva ley agraria (Ley Chlimper 2.0) pese a las reiteradas alertas del Consejo Fiscal y organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI)toda vez que la iniciativa golpea el erario nacional al generar un forado fiscal de S/1.880 millones anuales.

Ahora todo queda en manos del Poder Ejecutivo, que tiene como máximo hasta el 10 de setiembre para observar o promulgar dicha ley. Desde las palabras del ministro de Agricultura, Ángel Manero, hay una abierta defensa sobre esta medida. En declaraciones a la prensa, indicó que en caso el Congreso ratifique la ley, el Gobierno la iba a promulgar.

"Según el marco macroeconómico, los beneficios tributarios son ineficaces para promover la inversión y el empleo, además, reducen los recursos públicos y promueven una conducta evasiva por parte de los contribuyentes. Si quiere ser coherente, el MEF debería observar la Ley Chlimper 2", apuntó el exministro de Economía Waldo Mendoza.

Notas relacionadas
Sigrid Bazán propone crear el impuesto a los bienes de lujo para ampliar la recaudación fiscal

Sigrid Bazán propone crear el impuesto a los bienes de lujo para ampliar la recaudación fiscal

LEER MÁS
Déficit fiscal se estanca en 2,6% del PBI por tercer mes consecutivo

Déficit fiscal se estanca en 2,6% del PBI por tercer mes consecutivo

LEER MÁS
Gobierno proyecta presión tributaria de 15%, aún rezagada frente a Latinoamérica y con un Congreso que debilita la recaudación

Gobierno proyecta presión tributaria de 15%, aún rezagada frente a Latinoamérica y con un Congreso que debilita la recaudación

LEER MÁS
Reintegro 4 del Fonavi 2025: estos son los beneficiarios que si podrán cobrar la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Reintegro 4 del Fonavi 2025: estos son los beneficiarios que si podrán cobrar la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Banco de la Nación fija nuevo cronograma de pagos en septiembre 2025: ¿en qué fechas cobran los trabajadores públicos y pensionistas del Perú?

Banco de la Nación fija nuevo cronograma de pagos en septiembre 2025: ¿en qué fechas cobran los trabajadores públicos y pensionistas del Perú?

LEER MÁS
Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presupuesto 2026: Ejecutivo incluye bono de S/100 y aumento para trabajadores del sector público

Presupuesto 2026: Ejecutivo incluye bono de S/100 y aumento para trabajadores del sector público

LEER MÁS
Fin al boom de los depósitos a plazo: Peruanos prefieren el ahorro inmediato

Fin al boom de los depósitos a plazo: Peruanos prefieren el ahorro inmediato

LEER MÁS
Retiro AFP 2025: marcharán este domingo para exigir al Congreso que apruebe nueva liberación de fondos

Retiro AFP 2025: marcharán este domingo para exigir al Congreso que apruebe nueva liberación de fondos

LEER MÁS
Indecopi multa con más de S/5.000 a H&M por intervenir a cliente tras activarse el sensor de seguridad: vulneró privacidad de denunciante

Indecopi multa con más de S/5.000 a H&M por intervenir a cliente tras activarse el sensor de seguridad: vulneró privacidad de denunciante

LEER MÁS
Inseguridad ciudadana le cuesta al Perú casi S/20.000 millones este 2025, estima el MEF

Inseguridad ciudadana le cuesta al Perú casi S/20.000 millones este 2025, estima el MEF

LEER MÁS
Banco de la Nación fija nuevo cronograma de pagos en septiembre 2025: ¿en qué fechas cobran los trabajadores públicos y pensionistas del Perú?

Banco de la Nación fija nuevo cronograma de pagos en septiembre 2025: ¿en qué fechas cobran los trabajadores públicos y pensionistas del Perú?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Audífonos medicados: la solución para recuperar tu salud auditiva

Jairo Concha se rinde ante figura de la selección peruana y espera su pronto regreso: “Todo el grupo sabe que es importante”

Economía

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 29 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

El 64% de empresas ya aplicó despidos en el primer semestre del año, según estudio de Bumeran

Banco de la Nación fija nuevo cronograma de pagos en septiembre 2025: ¿en qué fechas cobran los trabajadores públicos y pensionistas del Perú?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Elecciones 2026: Carlos Anderson desiste de la carrera presidencial y anuncia salida de Perú Moderno

MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica y descarta el de López Aliaga: "Sin vagones de 40 o 60 años"

Rosa María Palacios sobre denuncia contra Delia Espinoza: "Es por oponerse a nombrar a Patricia Benavides como fiscal"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota