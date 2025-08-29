Consejo Fiscal advierte optimismo excesivo y riesgo de incumplimiento de reglas fiscales en el MMM 2026-2029

El Consejo Fiscal (CF) publicó su opinión sobre el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2026-2029, el documento base que usa el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para proyectar cómo se moverá la economía y, en función de ello, diseñar el presupuesto público.

El informe encendió varias alarmas: las cifras que propone el MEF son optimistas, los ingresos fiscales se han sobreestimado y el gasto público está al borde de incumplir las reglas fiscales.

¿Qué es el Marco Macroeconómico Multianual?

Es, en sencillo, la “carta de ruta” económica del Gobierno. Define cuánto crecería el PBI, cuántos impuestos se recaudarán y hasta dónde se puede gastar sin que la deuda se dispare. Con esos cálculos se arma el presupuesto del Estado.

Si las proyecciones son muy optimistas, se corre el riesgo de prometer más gasto del que realmente se podrá financiar.

Proyecciones de crecimiento con sesgo optimista

El MEF proyecta que la economía peruana crecerá 3,5% en 2025 y 3,2% en 2026. El Consejo Fiscal considera estas cifras difíciles de alcanzar porque:

El mundo atraviesa un periodo de incertidumbre económica y geopolítica .

. En 2026 habrá elecciones internas, lo que podría frenar la inversión privada.

Varias de las grandes obras de infraestructura que respaldan ese crecimiento aún no tienen ejecución real.

De hecho, otros organismos prevén tasas menores: FMI (2,8%), Banco Mundial (2,9%) o BBVA Research (3,1%).

Contradicción de los beneficios tributarios

El MMM asegura que el país debe reducir exoneraciones y beneficios tributarios porque restan ingresos. Sin embargo, desde 2023 se aprobaron 20 leyes que reducen la recaudación, como:

La rebaja del IGV para restaurantes y hoteles (costo anual: S/780 millones).

La creación de Zonas Económicas Especiales de Turismo (costo anual: más de S/2.000 millones).

El CF observa una incongruencia entre lo expresado en el MMM —que promueve la racionalización de beneficios tributarios— y las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo en materia tributaria.

Además, observa que el nuevo enfoque del MEF en los precios de materias primas se aleja de la tradicional postura conservadora y ahora se alinea al consenso de mercado. Este giro, aplicado al cobre y al oro, implica que el Gobierno proyecta ingresos elevados en un contexto de alta volatilidad internacional, lo que, a juicio del CF, compromete la prudencia fiscal.

Riesgo de incumplir las reglas fiscales

En términos simples, las reglas fiscales son los límites que el Perú se autoimpuso para evitar gastar más de lo que ingresa y que la deuda pública crezca demasiado.

El MMM prevé que en 2025 el déficit fiscal cierre en 2,2% del PBI, exactamente en el tope permitido por la regla fiscal. El problema es que esa cifra solo se alcanzaría si el gasto no financiero del Gobierno General se contrae en 5,4% real en los últimos meses del año o, en el mejor de los casos, se limita a crecer apenas 0,1% real (excluyendo el efecto del aporte de capital a Petroperú en 2024). Esto implica un giro drástico, pues hasta julio el gasto había crecido 5,9% real.

El ajuste recaería principalmente en tres rubros: remuneraciones, que deberían pasar de un crecimiento de 5,0% real entre enero y julio a solo 0,6% en el resto del año; bienes y servicios, que tendrían que virar de un crecimiento de 6,2% real a una caída de –1,1%; y formación bruta de capital, que debería desacelerarse de 5,9% real en la primera mitad del año a 4,7% en la segunda.

Pero la presión no termina allí. Para 2026, el propio Consejo Fiscal advierte que el espacio de gasto en remuneraciones ya está prácticamente comprometido. Según sus estimaciones, S/1,8 mil millones, equivalentes al 86% del incremento total previsto en ese rubro, se destinarán a aumentos para el personal militar y policial y al financiamiento del convenio colectivo centralizado. Esto deja poco margen para atender nuevas demandas sin romper con la trayectoria de consolidación fiscal planteada.

El CF advierte que la senda de proyección del gasto público prevista en el MMM traslada el esfuerzo de consolidación fiscal al siguiente gobierno, lo cual genera un problema de inconsistencia temporal que resta credibilidad a las metas fiscales de mediano plazo.

Deuda y ahorro público en caída

El Gobierno estima que la deuda bruta se mantendrá en 32,1% del PBI en 2025 y 2026, y bajará a 30,8% en 2029. Sin embargo, la deuda neta seguirá alta (24,5% del PBI) porque los activos financieros del Estado —el “ahorro público”— se reducirán de 8,6% del PBI en 2024 a solo 6,5% en 2029. En otras palabras, el Perú tendría menos ahorros y más compromisos de deuda, lo que deja poco margen de maniobra ante una crisis externa.

¿Qué recomienda el Consejo Fiscal?