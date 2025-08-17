Déficit fiscal se estanca en 2,6% del PBI por tercer mes consecutivo

Los mayores ingresos por impuestos fueron insuficientes para cubrir el gasto público, lo que dejó un desfinanciamiento de S/4.900 millones.

El déficit fiscal anualizado, es decir, la diferencia entre lo que el Estado gasta y lo que recauda en los últimos 12 meses, se mantuvo en 2,6% del producto bruto interno (PBI), según datos preliminares del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Con ello, la brecha fiscal suma tres meses (mayo, junio y julio) sin mostrar reducción alguna.

Los ingresos corrientes del gobierno general retrocedieron de 19,3% a 19,2% del PBI, debido a que este año no se repitió la transferencia de utilidades del Banco de la Nación al Tesoro Público, operación que sí ocurrió en julio de 2024.

Aun así, la recaudación tributaria mantuvo un desempeño positivo, apoyada en el impuesto a la renta de empresas domiciliadas, el Impuesto general a las ventas (IGV) interno y el impueso selectivo al consumo (ISC). También influyeron medidas de fiscalización, detracciones y amnistías tributarias, así como el mayor dinamismo económico y los altos precios de los minerales. Sin embargo, se visualiza que el ritmo de crecimiento empieza a moderarse.

El gasto del Estado se mantuvo estable en 20,6% del PBI, aunque en soles fue mayor que el año pasado. En julio se redujo la inversión pública del gobierno nacional, pero este descenso se compensó con más desembolsos en otros rubros. Además, el Tesoro tuvo que pagar S/210 millones como garantía por un crédito del Banco de la Nación a Petroperú

Por el lado de la deuda, el pago de intereses bajó de 1,7% a 1,6% del PBI, principalmente porque en julio de 2024 se había ejecutado un fuerte desembolso por bonos soberanos y globales en una operación de manejo de pasivos. La apreciación del sol también ayudó a reducir el costo financiero.

Déficit mensual y acumulado

En julio de 2025, el sector público no financiero anotó un déficit de S/4.900 millones, mayor al de julio de 2024 (S/4.600 millones). Este resultado respondió a un incremento de 5,8% en el gasto no financiero, compensado parcialmente por un aumento de 4,2% en los ingresos corrientes y por el menor pago de intereses.

En el acumulado de enero a julio, el déficit se ubicó en S/3.600 millones, cifra inferior a los S/12.000 millones registrados en el mismo periodo de 2024. El mejor resultado se explica por una recaudación más sólida y un gasto público con mayor equilibrio en lo que va del año.