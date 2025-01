Recaudación tributaria no recupera cifras del 2022: ¿por qué se habla de un "maquillaje"?

La recaudación tributaria en el Perú cerró el 2024 con un crecimiento del 3,3%, en comparación con lo registrado el año pasado, cuando tasó una histórica caída de 12%, según datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). De esta forma, se recaudaron S/8.510 millones más que el ejercicio 2023.

Si bien en el 2024, los ingresos tributarios del Gobierno central fueron S/155.756 millones, es un monto que no recupera la recaudación del 2022 que alcanzó los S/157.700 millones.

Aún así, el ente recaudador destacó ayer , en su comunicado oficial, que el resultado anual de los ingresos superó las previsiones establecidas en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2025-2028 publicado en agosto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, al revisar el documento, esta cifra no aparece en ninguna parte. Solo se menciona una proyección de “ingresos del gobierno en general”, el cual era de S/159.695 millones, monto superior a lo alcanzado por la entidad.

Proyecciones publicadas de los ingresos tributarios en el Marco Macroeconómico Multianual 2025-2028.

Al respecto, Sunat explicó a La República que su meta era de S/155.333 millones "del gobierno central y no del gobierno general", ya que no se incluyen los ingresos tributarios de los Gobiernos locales, y que por lo tanto es una meta que sí han superado. Sin embargo, especialistas consultados afirman que es poco transparente que dicha cifra no figure en el MMM. El economista Juan Carlos Odar indicó a este diario que este monto no está claramente publicado, lo que hace difícil comprobarlo.

“Esa cifra de la cual (Sunat) ha superado la meta del marco no está especificada. No hay forma de contrastar. Si nos fijamos en total del gobierno general, sí resulta un poco extraño”, agregó para La República.

Por su parte, el economista y docente José Oscátegui consideró que esto podría interpretarse como un “maquillaje”, aprovechando el desconocimiento de la población. Además, enfatizó que la recaudación en Perú sigue siendo una de las más bajas de América Latina.

“Nadie está prestando atención a una reforma tributaria. El aumento del 3,3% no dice mucho sobre la presión tributaria, que sigue en 15%. Si consideramos la inflación, el aumento real de la recaudación habría sido solo del 1%”, indicó a este medio.

Resultados por tributos

En 2024 se recaudaron S/65.731 millones por Impuesto a la Renta (IR), un incremento de 2,1% y S/2.921 millones por encima de 2023.

Por otro lado, la recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) fue de S/88.417 millones, un crecimiento de 3,5%. Dicho resultado significó recaudar S/4.972 millones más por este tributo.

En tanto, la recaudación por concepto del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) alcanzó los S/8.913 millones, que representó una contracción de 6,6%. Finalmente, las devoluciones de impuestos alcanzaron los S/24.218 millones, es decir, una disminución de 1,1%.

La clave

Temporal. El economista Juan Carlos Odar sostiene que es necesario una reforma tributaria, debido a que lo que vivimos “es transitorio” frente a los buenos precios de materias primas y la regularización del impuesto a la renta.