Los feriados y días no laborables son regulados en el Decreto Legislativo N° 713. Foto. Andina/LR

Los feriados y días no laborables son regulados en el Decreto Legislativo N° 713. Foto. Andina/LR

El calendario de feriados en Perú para 2025 incluye varias fechas de descanso oficial tanto para trabajadores del sector público como del privado. En algunos casos, estos feriados se combinan con días no laborables decretados por el Gobierno, lo que genera períodos de descanso prolongados conocidos como "feriados largos". Estas fechas representan una oportunidad para que los ciudadanos planifiquen viajes, actividades familiares o simplemente disfruten de un tiempo de descanso adicional.

De acuerdo con las normativas establecidas en el Decreto Legislativo N° 713, los trabajadores que laboren durante estos días festivos tienen derecho a recibir un pago adicional si no cuentan con un descanso compensatorio. Además, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) supervisa que los empleadores cumplan con el pago correspondiente en estos casos.

PUEDES VER: La buena noticia para trabajadores peruanos del sector público y privado sobre el primer feriado largo de 2025

¿Cuándo será el primer feriado largo de 2025 y a quiénes beneficia?

El primer feriado largo de cuatro días en 2025 se dará en abril, con motivo de la Semana Santa. Este período incluye el Jueves Santo (17 de abril) y el Viernes Santo (18 de abril), ambos considerados feriados nacionales. A estas fechas se les sumará un fin de semana, lo que permitirá un descanso extendido para los trabajadores del sector público y aquellos del sector privado que logren acordarlo con sus empleadores.

Para los empleados del sector público, el Gobierno puede establecer días no laborables adicionales, los cuales deberán ser compensados posteriormente. En el caso del sector privado, la aplicación de estos días no laborables dependerá de la decisión del empleador, quien establecerá si otorga el descanso y bajo qué condiciones se recuperarán las horas no trabajadas.

Diferencias entre feriados nacionales y días no laborables en Perú

Los feriados nacionales son días de descanso obligatorio y están regulados por la legislación laboral del país. En estas fechas, los trabajadores tienen derecho a no laborar sin que ello afecte su remuneración mensual. Si el trabajador es requerido para desempeñar sus funciones en un feriado, tiene derecho a recibir una remuneración triple por ese día.

Por otro lado, los días no laborables son establecidos exclusivamente por el Gobierno para los empleados del sector público. A diferencia de los feriados, estos días deben ser compensados posteriormente. En el sector privado, su aplicación es voluntaria y queda sujeta a la decisión del empleador y acuerdos internos con los trabajadores.

Cómo se calcula el pago por trabajar en feriado según la ley peruana

Según el Decreto Legislativo N° 713, el pago por laborar en un feriado sin descanso compensatorio equivale al triple del salario diario. Este monto se desglosa en tres partes: la remuneración ordinaria del día, un pago adicional por el trabajo realizado y una sobretasa del 100% sobre la remuneración diaria. Por ejemplo, si un trabajador recibe un sueldo mensual de S/1.500 (S/50 diarios), deberá percibir S/150 por laborar en un feriado sin descanso compensatorio.

Si el feriado coincide con el día de descanso semanal obligatorio, no se genera un pago adicional, salvo en el caso del 1 de mayo, cuando la legislación establece una remuneración doble. Sunafil se encarga de fiscalizar el cumplimiento de estas disposiciones y los trabajadores que no reciban la remuneración correspondiente pueden presentar una denuncia a través de los canales oficiales de la entidad.