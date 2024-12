Los peruanos siempre buscan aprovechar los feriados largos para disfrutar del tiempo disponible en actividades ajenas a la rutina laboral. De esta manera, muchos emplean estas fechas para salir a pasear en su ciudad o realizar turismo por el país. Por este motivo, el gobierno decretó un feriado largo que inició el viernes 6 de diciembre en favor de los trabajadores del sector público y privado.

Así, millones de personas disfrutaron de este beneficio gracias a que se decretó como día no laborable el viernes 6, mientras que el domingo 8 y lunes 9 de diciembre son feriados a nivel nacional, debido a la conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho, respectivamente. Sin embargo, surgió una duda entre la ciudadanía, debido a la incógnita de si se prorrogará el feriado largo. A continuación, te contamos si el 10 de diciembre será día no laborable.

¿El 10 de diciembre será día no laborable?

Según el calendario oficial del diario El Peruano, este martes 10 de diciembre no ha sido declarado feriado ni día no laborable a nivel nacional para el sector público ni privado. Esto significa que todas las actividades laborales y escolares se desarrollarán con total normalidad en nuestro país.

¿Habrá otro feriado largo en diciembre de 2024?

El calendario oficial del diario El Peruano indica que el siguiente feriado largo del último mes del año iniciará el lunes 23 de diciembre. Sin embargo, este beneficio solo será válido para los trabajadores del sector público, ya que el lunes 23 y el martes 24 fueron decretados como días no laborales. Por su parte, el miércoles 25 sí será feriado a nivel nacional por Navidad.

¿Cuál es la diferencia de un feriado y un día no laborable?

El feriado representa una jornada festiva a nivel nacional, lo que permite a los trabajadores de los sectores público y privado ausentarse de sus labores sin que su salario se vea afectado. De igual manera, los estudiantes no asisten a clases durante este día.

Además, para aquellos empleados que deban laborar en un feriado, la compensación económica suele ser considerablemente mayor, siempre y cuando no se les compense con un día de descanso posterior. Así, los trabajadores reciben hasta el triple de su remuneración diaria, independientemente de que el día caiga en domingo.

Por otra parte, el gobierno de turno establece los días no laborables, los cuales están destinados principalmente al sector público. En el ámbito privado, la decisión sobre si los trabajadores deben laborar recae en el empleador. Si un empleado trabaja en un día no laborable, no recibirá un pago adicional, ya que su remuneración se mantendrá sin cambios. Las horas no trabajadas deberán ser compensadas dentro de los 10 días siguientes, ya sea mediante horas extras, laborando en días de semana o considerándolas como parte de las vacaciones, según lo determine cada entidad de acuerdo a sus requerimientos específicos.