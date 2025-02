¿Cuántos feriados y días no laborables habrá en marzo de 2025? Revisa el calendario oficial

A medida que avanza el año, muchas personas en Perú buscan información sobre los feriados y días no laborables para planificar viajes, descansos o actividades familiares. Estos días pueden variar cada año, dependiendo de festividades religiosas, conmemoraciones históricas y decretos gubernamentales.

En este artículo, revisaremos los feriados en marzo de 2025 y detallaremos cuáles son los días oficiales de descanso en el país según el calendario establecido por El Peruano. Además, explicaremos la diferencia entre los feriados y los días no laborables, información clave para trabajadores y trabajadoras.

¿Qué feriados oficiales habrá en marzo de 2025 en Perú?

Para el mes de marzo de 2025, no se han programado feriados oficiales en Perú. El calendario de festivos nacionales no contempla días de descanso obligatorios en este período, lo que significa que no habrá interrupciones laborales establecidas por el gobierno.

No obstante, marzo es un mes en el que algunas festividades religiosas y llenas de actividades cobran relevancia en la población. Aunque no se consideren feriado, su importancia en la comunidad católica hace que muchas personas participen en ceremonias religiosas en diversas regiones del país.

Feriados y días no laborables: ¿qué habrá en marzo?

Tal como se mencionó anteriormente, marzo de 2025 no contará con feriados ni días no laborables decretados por el gobierno peruano. No obstante, el Miércoles de Ceniza será una fecha destacada dentro del calendario litúrgico.

El Miércoles de Ceniza no tiene una fecha fija, ya que se determina con base en la Pascua. Para 2025, esta festividad religiosa se celebrará el 5 de marzo. Esta fecha marca el inicio de la Cuaresma, un período de 40 días de preparación espiritual antes de la Semana Santa, que incluye el Jueves Santo y el Viernes Santo en abril.

Lista oficial de feriados en Perú para 2025

Si bien marzo no contará con feriados nacionales, a lo largo del año sí hay días de descanso oficial en el país. A continuación, te presentamos la lista de feriados en Perú para 2025:

17 de abril (jueves) : Jueves Santo

: Jueves Santo 18 de abril (viernes) : Viernes Santo

: Viernes Santo 1 de mayo (jueves) : Día del Trabajo

: Día del Trabajo 7 de junio (sábado) : Batalla de Arica y Día de la Bandera

: Batalla de Arica y Día de la Bandera 29 de junio (domingo) : San Pedro y San Pablo

: San Pedro y San Pablo 23 de julio (miércoles) : Día de la Fuerza Aérea del Perú

: Día de la Fuerza Aérea del Perú 28 y 29 de julio (lunes y martes) : Fiestas Patrias

: Fiestas Patrias 6 de agosto (miércoles) : Batalla de Junín

: Batalla de Junín 30 de agosto (sábado) : Santa Rosa de Lima

: Santa Rosa de Lima 8 de octubre (miércoles) : Combate de Angamos

: Combate de Angamos 1 de noviembre (sábado) : Día de Todos los Santos

: Día de Todos los Santos 8 de diciembre (lunes) : Inmaculada Concepción

: Inmaculada Concepción 9 de diciembre (martes) : Batalla de Ayacucho

: Batalla de Ayacucho 25 de diciembre (jueves): Navidad

Estos feriados están establecidos oficialmente y se aplican a nivel nacional. En algunos casos, pueden complementarse con días no laborables designados por el gobierno para incentivar el turismo interno.

¿Qué diferencia hay entre feriado y día no laborable en Perú?

En el Perú, es importante distinguir entre feriado y día no laborable, ya que cada uno tiene implicaciones distintas para trabajadores y trabajadoras.

Feriados: son días de descanso obligatorios para todas las personas trabajadoras del país. Si alguien trabaja en un feriado, tiene derecho a recibir una compensación económica triple:

son días de descanso obligatorios para todas las personas trabajadoras del país. Si alguien trabaja en un feriado, tiene derecho a recibir una compensación económica triple: Pago regular del día feriado.

Pago adicional por el trabajo realizado en esa fecha.

Sobretasa del 100% de la remuneración por las horas trabajadas.

Días no laborables: son decretados por el gobierno, pero se aplican principalmente en el sector público . En estos casos, las personas trabajadoras deben compensar las horas no trabajadas dentro de los siguientes diez días hábiles o según lo determine cada entidad estatal.

En el sector privado , la aplicación de días no laborables es opcional. Es el empleador quien decide si otorga el descanso y, en caso de hacerlo, puede establecer acuerdos con sus trabajadores y trabajadoras para compensar las horas posteriores.

