¿Trabajarás el feriado?: esto te deben pagar si laboras el 8 y 9 de diciembre

El gobierno peruano decretó un feriado largo en la primera mitad de diciembre, que inició el viernes 6, ya que esta fecha fue calificada como un día no laborable para el sector público. En especial, los días que más llaman la atención de los ciudadanos son el domingo 8 y el lunes 9, porque son feriados, de acuerdo con el Calendario Oficial del Estado peruano. De este modo, los trabajadores en Perú podrán acceder a un descanso obligatorio, lo que les permitirá realizar diferentes actividades ajenas a la rutina diaria del trabajo.

Pese a esta oportunidad, millones de trabajadores del territorio nacional tendrán que laborar de todas maneras, debido a la esencialidad que representa su labor para la sociedad. A raíz de esto, los empleados, tanto del sector público como del privado, deberán cobrar un monto adicional por trabajar en la fecha que está declarada como feriado. A continuación, te contamos cuánto deben pagar los empleadores a sus colaboradores por trabajar en los próximos feriados.

¿Cuánto deben pagar los empleadores a sus trabajadores por laborar en los feriados?

Los días feriados son una oportunidad para que los trabajadores accedan a un descanso obligatorio con el privilegio de mantener su salario habitual. Aquellos que decidan trabajar en estas fechas, sin la opción de un descanso compensatorio, tienen derecho a un pago triple. Este monto adicional incluye:

Remuneración por la jornada adicional.

Remuneración exclusiva por el feriado.

Remuneración extra que equivale a una sobretasa del 100% del salario diario.

Por ejemplo, si el trabajador cuenta con un salario diario que asciende a S/40, entonces le corresponderá recibir S/120 por trabajar en el feriado.

¿Por qué es feriado el 8 y 9 de diciembre?

El Estado peruano ha decretado que varias fechas del calendario se conviertan en feriados porque conmemoran festividades o eventos importantes para la sociedad o la historia del país. Además, el gobierno aprovecha los descansos obligatorios para promover el sector turístico, que sufrió un grave impacto desde la pandemia de COVID-19 en 2020. Así, este es el motivo de los dos primeros feriados de diciembre de este año.

Día de la Inmaculada Concepción

El 8 de diciembre se celebra la creencia en la concepción inmaculada de la Virgen María, un dogma que fue proclamado oficialmente por el Papa Pío IX en 1854. Para los fieles católicos, este acontecimiento representa el inicio de la pureza de la Madre de Dios, quien es considerada libre de pecado desde su concepción. Esta festividad subraya la relevancia de la figura de María en la tradición católica, destacando su papel fundamental en la fe de millones de creyentes.

Batalla de Ayacucho

El 9 de diciembre se recuerda el enfrentamiento cuando las tropas independentistas, bajo el mando de Antonio José de Sucre, lograron una decisiva victoria sobre el ejército realista. Este triunfo no solo selló el destino del dominio español en la región, sino que también sentó las bases para la emancipación de varios países sudamericanos, lo que consolidó así el proceso de independencia en el continente.

¿Qué son los días no laborables?

Los días no laborables, como el viernes 6 de diciembre, brindan a los trabajadores del sector público la posibilidad de disfrutar de un descanso en fechas específicas. No obstante, al ser considerados días hábiles, las horas no trabajadas deben ser compensadas en un plazo máximo de diez días, según lo determine el titular de cada entidad pública. En el sector privado, la aplicación de esta normativa es opcional, y la recuperación de las horas se establece a través de un acuerdo entre empleadores y empleados, como se observó durante la semana del Foro APEC 2024.