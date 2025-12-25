HOYSuscripcion LR Focus

Frases cortas y bonitas para compartir con familia y amigos en esta Navidad
Frases cortas y bonitas para compartir con familia y amigos en esta Navidad      
Economía

Megapuerto de Chancay: Cosco Shipping reduce su inversión comprometida de US$1.213 millones a US$789 millones

El Gobierno aceptó un recorte de más de US$420 millones en la inversión comprometida del puerto de Chancay, sin retirar el beneficio que permite devolver el IGV durante la etapa de construcción.

El Puerto de Chancay, operado por Cosco Shipping, cumplió en noviembre un año de puesta en marcha. Ha recibido ha recibido más de 289 naves
El Puerto de Chancay, operado por Cosco Shipping, cumplió en noviembre un año de puesta en marcha. Ha recibido ha recibido más de 289 naves

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó una nueva adenda al contrato del megapuerto de Chancay, que recorta en más de US$420 millones el monto de inversión comprometida por Cosco Shipping Ports Chancay Perú, empresa a cargo del desarrollo del terminal portuario, manteniendo el mismo plazo y los beneficios tributarios.

La norma modifica el artículo 2 de la Resolución Ministerial N.° 555-2017-MTC/01.02, que había calificado a la empresa para acceder al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV, regulado por el Decreto Legislativo N.° 973, lo que implica menores costos financieros para el inversionista.

¿COMPETENCIA REAL EN PENSIONES O GATOPARDISMO FINANCIERO? | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

La devolución anticipada del IGV es un beneficio tributario que permite a los grandes proyectos recuperar el IGV pagado en la adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción durante su etapa preoperativa. En lugar de esperar a iniciar operaciones y compensar ese impuesto con el IGV de sus ventas, el Estado lo devuelve anticipadamente.

¿Qué cambia con la nueva resolución?

El principal cambio es el monto total de inversión comprometida. De acuerdo con la resolución, el Estado acepta reducir el compromiso de inversión de US$1.213 millones a US$789,6 millones, lo que representa un recorte de más de US$423 millones respecto a lo aprobado previamente.

Pese a esta reducción, el plazo de ejecución del proyecto se mantiene sin cambios. Es decir, 10 años, siete meses y 11 días, contados desde el 20 de octubre de 2014, fecha de la solicitud de suscripción del contrato de inversión.

La modificación responde a la Quinta Adenda de Modificación del Contrato de Inversión, suscrita el 19 de diciembre de 2025 entre el MTC, ProInversión y Cosco Shipping Ports Chancay Perú.

A través de esta adenda, la empresa solicitó formalmente reducir el monto de inversión comprometida y actualizar el cronograma de ejecución de inversiones, contenido en el Anexo I del contrato. La solicitud fue evaluada y obtuvo opinión técnica favorable de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), así como la conformidad del MTC y ProInversión.

El proyecto mantiene beneficios tributarios

La resolución precisa que el proyecto continúa acogido al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV, que permite a los inversionistas recuperar el impuesto pagado por la compra de bienes, servicios y contratos de construcción durante la etapa preoperativa.

Este régimen se mantiene vigente bajo las normas aplicables antes de las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo N.° 1423, debido a que el contrato fue suscrito con anterioridad a dichos cambios normativos.

El contrato de inversión para el puerto de Chancay fue suscrito en agosto de 2016 con la entonces empresa Terminales Portuarios Chancay S.A., que posteriormente cambió su denominación social a Cosco Shipping Ports Chancay Perú.

Desde su aprobación inicial, el proyecto ha tenido modificaciones que ampliaron tanto el monto de inversión como el plazo de ejecución. La resolución publida ahora reduce sustancialmente la inversión comprometida, aunque sin alterar la vigencia del contrato ni el cronograma general. La norma es firmada por el ministro de Transportes y Comunicaciones Aldo Prieto Barrera.

Los productos de esta región del Perú se exportan a China y México a través del Megapuerto de Chancay: bienes llegan en menor tiempo a su destino

Los productos de esta región del Perú se exportan a China y México a través del Megapuerto de Chancay: bienes llegan en menor tiempo a su destino

Chancay concentra el 62% de las agroexportaciones peruanas enviadas a China

Chancay concentra el 62% de las agroexportaciones peruanas enviadas a China

Tren bioceánico Chancay-Shanghái: desde Cosco Shipping lo ven viable, pero los costos y logística generan alerta

Tren bioceánico Chancay-Shanghái: desde Cosco Shipping lo ven viable, pero los costos y logística generan alerta

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Horario de atención durante el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Metro, Plaza Vea, Tottus, Wong y más

Horario de atención durante el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Metro, Plaza Vea, Tottus, Wong y más

ONP confirma el cronograma de pagos de enero 2026 para pensionistas del régimen 19990, 27803 y más, vía Banco de la Nación

ONP confirma el cronograma de pagos de enero 2026 para pensionistas del régimen 19990, 27803 y más, vía Banco de la Nación

¿Cuánto dinero entrega EsSalud a familiares de un asegurado fallecido? Seguro Social en Perú costea gastos por sepelio en 2025

¿Cuánto dinero entrega EsSalud a familiares de un asegurado fallecido? Seguro Social en Perú costea gastos por sepelio en 2025

MEF publica nuevos cronogramas de pagos de sueldos y pensiones: conoce AQUÍ las fechas que regirán en el 2026

MEF publica nuevos cronogramas de pagos de sueldos y pensiones: conoce AQUÍ las fechas que regirán en el 2026

Cronograma de pagos para trabajadores públicos en enero 2026: consulta aquí las fechas oficiales para cobrar en el Banco de la Nación

Cronograma de pagos para trabajadores públicos en enero 2026: consulta aquí las fechas oficiales para cobrar en el Banco de la Nación

Indecopi ordena a Oechsle retirar cláusula que limitaba a clientes a realizar cambios y devoluciones solo de productos nuevos y sellados

Indecopi ordena a Oechsle retirar cláusula que limitaba a clientes a realizar cambios y devoluciones solo de productos nuevos y sellados

