Los feriados y días no laborables ya están definidos por la ley; sin embargo, estos pueden cambiar. Foto: Andina/Pinterest

En Perú, el inicio de un nuevo año trae consigo el interés por los feriados y días no laborables que permitirán a los trabajadores disfrutar de merecidos descansos. Aunque los días no laborables para el 2025 aún no han sido aprobados oficialmente, ya se han confirmado cuatro feriados largos, que podrían ampliarse si el Congreso aprueba una nueva ley para regular los días puente festivos. Este marco normativo buscaría incentivar el turismo interno y dinamizar la economía nacional.

En total, el calendario oficial incluye 16 feriados para este año, aunque algunos de ellos no configuran feriados largos. El primero de estos descansos extendidos llegará en abril, durante la celebración de Semana Santa. Aquí te contamos todos los detalles.

Calendario 2025: las fechas confirmadas para los feriados largos en Perú

El calendario de feriados 2025 marca un total de 16 días festivos, distribuidos a lo largo del año. De estos, cuatro ya configuran feriados largos al coincidir con fines de semana. Estas fechas confirmadas son:

Del jueves 17 al domingo 20 de abril: Semana Santa, con los días jueves 17 y viernes 18 de abril declarados como feriados nacionales, seguidos del sábado 19 y domingo 20.

Del sábado 26 al martes 29 de julio: Fiestas Patrias, donde el lunes 28 y martes 29 de julio se unen al sábado 26 y domingo 27, creando un descanso prolongado.

Del sábado 6 al martes 9 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción y Día de la Batalla de Ayacucho, feriados los días lunes 8 y martes 9 de diciembre.

Aunque estas son las fechas oficiales, un proyecto de ley pendiente podría sumar más feriados largos, al declarar como no laborables los lunes previos o viernes posteriores a los feriados nacionales.

Ley de días puente: ¿qué cambios podría traer para los trabajadores peruanos?

En noviembre de 2024, la Comisión de Trabajo del Congreso aprobó un dictamen conocido como la Ley de Días Puente Festivos. Este proyecto busca establecer una forma predictible de definir los días no laborables en Perú.

Según el proyecto, los días lunes que sigan a un feriado que caiga en martes, y los viernes que precedan a un feriado en jueves, serían declarados como no laborables. Esto permitiría formar feriados largos adicionales, fomentando la reactivación económica y el turismo interno.

Diferencias entre feriados y días no laborables: ¿cómo afectan a tu descanso?

Es importante diferenciar entre feriados y días no laborables, ya que tienen implicaciones distintas para los trabajadores. Los feriados son días de descanso obligatorio para todos los empleados, mientras que los días no laborables son opcionales en el sector privado. En este caso, la decisión de adoptarlos depende de los acuerdos entre empleador y empleado.

En el sector público, los días no laborables deben compensarse en los diez días hábiles posteriores al descanso. Por esta razón, la ley busca ofrecer una mayor predictibilidad en su aplicación, permitiendo a los trabajadores planificar sus actividades con antelación.

Para los trabajadores peruanos, los feriados largos representan una oportunidad de descansar, viajar o pasar tiempo en familia, mientras contribuyen al dinamismo del turismo y la economía local. Con la posibilidad de ampliar las fechas libres en 2025, la expectativa es alta por la aprobación de esta normativa en el Congreso.