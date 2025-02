Como todos los años, el 2025 trae consigo una larga lista de feriados nacionales, brindando a los trabajadores peruanos del sector público y privado la posibilidad de disfrutar de un descanso remunerado o, en su defecto, recibir un pago adicional si deben laborar en esa fecha. Según las normativas vigentes, quienes trabajen en un día feriado sin descanso compensatorio tendrán derecho a una remuneración especial, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto Legislativo N° 713.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) señala en su normativa la obligatoriedad de que los empleadores cumplan con la normativa laboral y garanticen el pago adecuado a sus trabajadores en caso de que desempeñen funciones durante los feriados. De no cumplirse con esta obligación, los empleados pueden presentar una denuncia ante la entidad fiscalizadora para exigir el cumplimiento de sus derechos.

¿Cuál es la buena noticia para los trabajadores que laboren el 17 de abril?

El jueves 17 de abril de 2025, correspondiente a Jueves Santo, es considerado feriado nacional en Perú. Esto significa que los trabajadores tienen derecho a un descanso remunerado. Sin embargo, si deben trabajar durante esta jornada y no reciben un día de descanso compensatorio, su empleador debe otorgarles un pago equivalente al triple de su remuneración diaria habitual. Esta regla también aplicará para quienes laboren el viernes 18 de abril, fecha denominada como Viernes Santo.

El cálculo de este beneficio se desglosa en tres conceptos: el salario correspondiente al feriado, que ya está incluido en la remuneración mensual; un pago adicional por el trabajo realizado ese día; y un tercer monto equivalente al 100% de la remuneración diaria. Por ejemplo, si un trabajador percibe un sueldo mensual de S/1.500 (S/50 diarios), en caso de laborar el 17 de abril sin descanso compensatorio, deberá recibir S/100 adicionales a su salario habitual.

¿Todos los trabajadores reciben un monto adicional si trabajan durante un feriado?

El pago adicional por laborar en feriado aplica a los trabajadores del sector público y privado que no reciben un día de descanso compensatorio. Además, si el feriado coincide con el día de descanso semanal obligatorio, el trabajador no recibe un pago adicional, salvo en el caso del 1 de mayo (Día del Trabajo), donde la normativa establece una remuneración doble.

En cuanto a los días no laborables decretados por el Gobierno, es importante señalar que estos aplican exclusivamente para el sector público, y las horas no trabajadas deben ser recuperadas posteriormente. Para los trabajadores del sector privado, la aplicación de estos días debe ser acordada con el empleador, quien definirá si otorga el descanso y de qué manera se compensarán las horas no laboradas.

Sunafil: ¿qué pasa si no recibo la remuneración que corresponde por no trabajar feriado?

Si un trabajador labora en un feriado sin recibir el pago adicional ni un descanso compensatorio, puede presentar una denuncia ante Sunafil. Para ello, debe ingresar a la página web oficial de la entidad y completar el formulario correspondiente, proporcionando el número de RUC de la empresa, la dirección del centro de trabajo y documentos que respalden su denuncia, como boletas de pago y contratos laborales.

Además, Sunafil pone a disposición de los trabajadores los números de contacto 390-2800 y la línea gratuita 800-16872 para consultas y asesoramiento sobre derechos laborales. En caso de que se compruebe el incumplimiento por parte del empleador, la empresa podría ser sancionada con una multa que varía según su clasificación (micro, pequeña o mediana empresa) y el número de trabajadores afectados.