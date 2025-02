¿Cuándo se paga la CTS en Perú este 2025? Calcula cuánto te corresponde como trabajador y en qué fechas se realiza el abono

La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) es un derecho fundamental para los trabajadores formales en Perú. Este beneficio, diseñado para brindar apoyo económico en períodos de desempleo, se ha consolidado como una red de seguridad en el ámbito laboral peruano. A pesar de ser ampliamente conocido, muchos trabajadores no están completamente informados sobre cuándo se paga la CTS, cómo se calcula y las condiciones bajo las cuales se puede embargar.

A continuación, se explicará todo lo relacionado con la CTS en 2025, con detalles sobre las fechas de pago, los criterios para recibir este beneficio, y cómo realizar un cálculo correcto del monto que te corresponde.

¿Cuándo se paga el depósito de la CTS en 2025 para los trabajadores?

En 2025, como en años anteriores, la Compensación por Tiempo de Servicios se abona en dos períodos al año. Los trabajadores deben estar atentos a las fechas límite de depósito, que son el 15 de mayo y el 15 de noviembre de cada año. Es importante señalar que el monto se calcula en función del tiempo trabajado durante cada semestre, y se realiza en una cuenta bancaria indicada por el trabajador.

El depósito se realiza hasta la fecha indicada, sin embargo, si el día de pago cae en fin de semana o feriado, se realiza el pago el siguiente día hábil. Además, la CTS no se abona en su totalidad si el trabajador no ha completado el tiempo mínimo trabajado durante el semestre, lo que implica que no recibirá el beneficio hasta el próximo ciclo.

¿Qué trabajadores no podrán recibir su CTS?

Aunque la CTS es un derecho laboral de los trabajadores formales, no todos los empleados tienen acceso a este beneficio. Según la legislación vigente en Perú, ciertos grupos no son beneficiarios de la CTS. Entre los trabajadores que no reciben este pago se incluyen:

Trabajadores que laboran menos de 4 horas diarias.

Empleados de microempresas inscritas en el Remype después de su registro.

Aquellos que perciben una remuneración integral anual.

Trabajadores que reciben más del 30% de su salario por comisiones o tarifas.

Cabe destacar que aquellos que no han cumplido un mes completo de trabajo al cierre de un semestre no recibirán la CTS en esa fecha. Sin embargo, las horas laboradas se sumarán para el próximo semestre, permitiéndoles recibir el beneficio en el siguiente ciclo.

¿Cómo calcular tu monto de CTS en 2025?

El cálculo de la CTS en 2025 depende de varios factores, como el tiempo trabajado y el salario del trabajador. Para obtener una estimación precisa del monto que te corresponde, puedes utilizar la Calculadora de la CTS, disponible en plataformas oficiales. A continuación, te explicamos los pasos para realizar el cálculo:

Fecha de ingreso: Deberás ingresar el día, mes y año en que comenzaste a trabajar. Sueldo bruto: Se debe indicar el sueldo bruto mensual que percibes, sin incluir descuentos. Tiempo laboral computable: La CTS depende de los meses trabajados. Si solo has trabajado parte del semestre, el cálculo será proporcional. Bonificación familiar: Si tienes hijos y corresponde una bonificación familiar, esto también afectará el monto final.

Es importante recordar que la CTS se calcula de manera proporcional al tiempo trabajado en el semestre. Si trabajas en una empresa con un régimen especial, las condiciones para el cálculo pueden variar ligeramente.

¿Se puede embargar la CTS de un trabajador?

La normativa peruana establece que, bajo condiciones específicas, la CTS puede ser objeto de embargo. Sin embargo, este embargo solo es posible en situaciones donde existan deudas alimentarias. En estos casos, se permite la retención de hasta el 50% del monto depositado, siempre bajo una orden judicial.

El procedimiento de embargo comienza con una resolución judicial que autoriza la retención de la CTS. La empresa deberá notificar al juez sobre el depósito y coordinar con la entidad bancaria para realizar el embargo. Es importante destacar que esta medida no se aplica automáticamente a la CTS que forma parte de la liquidación de un trabajador que ha cesado, siempre que el plazo de pago aún no haya expirado.

