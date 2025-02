El Gobierno peruano oficializó la entrega de un bono extraordinario de 200 soles para los trabajadores del sector público, conforme a lo establecido en la Ley del Presupuesto 2025. Esta medida busca otorgar un beneficio adicional a los servidores estatales, dentro de un esquema que también contempla otras bonificaciones y restricciones laborales para el año en curso. A pesar de sufrir demoras, se espera que la entrega del bono sea efectivo durante las fechas de pago de febrero a los servidores públicos beneficiados con la medida.

La transferencia de fondos para el pago de este bono ha sido aprobada a través del Decreto Supremo N.° 010-2025-EF, publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). De acuerdo con esta norma, el desembolso ha sido garantizado mediante recursos de la Reserva de Contingencia y será distribuido a diversas entidades públicas, asegurando su ejecución en los plazos previstos.

¿Qué trabajadores del sector público recibirán el bono de 200 soles en 2025?

El bono de 200 soles está destinado a trabajadores de diversas instituciones estatales, incluyendo aquellos bajo los regímenes laborales establecidos en los Decretos Legislativos N.° 276, 728 y 1057, así como en las Leyes N.° 30057, 29709 y 28091. Este grupo abarca servidores públicos del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales.

Asimismo, la Ley del Presupuesto 2025 especifica que este beneficio será otorgado a funcionarios y directivos del régimen laboral del Decreto Legislativo N.° 276, siempre que no ocupen cargos de confianza ni reúnan las características propias de un funcionario público de alto nivel. Además, los beneficiarios deberán estar registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del MEF hasta el 30 de junio de 2024.

¿Cómo se realizará la entrega del bono y cuáles son los requisitos para recibirlo?

El pago del bono de 200 soles se realizará en una sola armada a través de los medios de pago tradicionales, siguiendo el cronograma de pagos establecido para los sueldos de los servidores públicos. Para ser elegible, los trabajadores deben contar con vínculo laboral activo al momento del desembolso, además de cumplir con los registros administrativos requeridos.

Cabe señalar que este bono tiene carácter excepcional, por lo que no es remunerativo, no forma parte de la base de cálculo para beneficios sociales ni está sujeto a cargas laborales o descuentos. Además, su entrega no está condicionada a la presentación de una solicitud individual, ya que será otorgado de manera automática a quienes cumplan los criterios establecidos.

Otros beneficios para los servidores públicos en 2025

Además del bono de 200 soles, la Ley del Presupuesto 2025 contempla la entrega de un bono por escolaridad de hasta 400 soles, destinado a los trabajadores del sector público. Asimismo, se ha ratificado el pago de aguinaldos por hasta 600 soles, distribuidos en dos entregas de hasta 300 soles cada una en los meses de julio y diciembre, con motivo de Fiestas Patrias y Navidad.