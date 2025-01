¿Será feriado o día no laborable el 18 de enero por el aniversario de Lima este 2025? Mira lo que dice El Peruano

Lima Metropolitana se prepara para conmemorar su 490º aniversario el sábado 18 de enero con un programa cultural diverso, organizado por la municipalidad. Esta fecha histórica resalta la fundación de la llamada "Ciudad de los Reyes". Sin embargo, surgen dudas sobre si dicho día será feriado o día no laborable.

Los feriados y días no laborables en Perú suelen definirse por el Gobierno o las municipalidades. En este caso, según el portal oficial del Estado y la normativa vigente, ya existe un cronograma que establece los feriados que se llevarán a cabo durante el 2025. Por lo tanto, muchos se preguntan si el 17 o el 18 de enero será uno de esos días.

¿El 18 de enero es feriado o día no laborable en Lima?

De acuerdo a lo establecido en El Peruano, el 18 ni el 17 de enero son feriados ni días no laborables en el Perú. Aunque el aniversario de Lima es un evento significativo, las actividades laborales y educativas se desarrollarán con normalidad en estas fechas.

La decisión de declarar un día no laborable depende de cada gobierno regional o municipal. Sin embargo, la Municipalidad de Lima no ha oficializado ninguna medida al respecto. Por lo tanto, quienes residen o trabajan en la capital deberán cumplir sus actividades regulares durante estas jornadas.

¿Cuáles son los feriados en el Perú en el 2025, según El Peruano?

El calendario oficial para 2025 incluye una lista de 15 feriados nacionales que garantizan descanso para trabajadores del sector público y privado. Las fechas oficiales establecidas en El Peruano las encontrarás en detalle en el siguiente enlace del gobierno. En resumen, son las siguientes:

17 de abril (jueves)

18 de abril (viernes)

1 de mayo (jueves)

7 de junio (jueves)

29 de junio (domingo)

23 de julio (miércoles)

28 de julio (lunes)

29 de julio (martes)

6 de agosto (miércoles)

30 de agosto (sábado)

8 de octubre (miércoles)

1 de noviembre (sábado)

8 de diciembre (lunes)

9 de diciembre (martes)

25 de diciembre (jueves)

¿Cuándo será el primer feriado largo del 2025 en Perú?

El primer feriado largo de 2025 llegará con la Semana Santa. Este periodo de descanso iniciará el jueves 17 de abril, declarado feriado nacional, y continuará el viernes 18 de abril. La extensión de este feriado incluye el sábado 19 y el domingo 20 de abril, que son días no laborables habituales para gran parte de los trabajadores. Esta pausa de cuatro días será una oportunidad ideal para desconectar, compartir en familia o realizar actividades recreativas.

La Semana Santa es una de las tradiciones más importantes en el Perú y se conmemora cada año con eventos religiosos y culturales, destacando el significado espiritual de estas fechas en la comunidad cristiana.

¿Cuándo es el aniversario de Lima?

El aniversario de Lima Metropolitana se celebra cada 18 de enero, fecha que marca la fundación de la ciudad en 1535 por Francisco Pizarro. En su 490º aniversario, la municipalidad limeña organizará una serie de actividades culturales y recreativas para toda la familia.

El programa incluirá recreaciones históricas, bailes tradicionales y conciertos en el Centro Histórico, epicentro de las celebraciones. Aunque aún no se ha publicado el cronograma completo, figuras destacadas del ámbito cultural y político, como representantes de España y Argentina, han sido invitadas.

¿Qué sectores podrán descansar durante los feriados del 2025 en Perú?

Los trabajadores tanto del sector público como del privado tendrán la oportunidad de disfrutar de días de descanso. Es fundamental tener en cuenta que las fechas designadas como feriados son de carácter obligatorio. No obstante, el personal que lo desee podrá optar por descansar de manera opcional los días que siguen a los feriados establecidos.

En el sector privado, es importante señalar que los días no laborables, a diferencia de los feriados, no son de carácter obligatorio. Las empresas pueden optar por implementarlos mediante convenios entre empleadores y trabajadores. Si no se logra un consenso, el empleador tiene la facultad de decidir la forma en que se compensarán las horas no trabajadas. ¡Aprovecha y disfruta de los feriados en Perú!