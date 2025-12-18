Jorge Fossati rompe su silencio sobre su salida de Universitario. El 'Nonno' aprovechó una reciente entrevista en su natal Uruguay para hablar por primera vez acerca de lo que está viviendo tras separar su camino de la 'U'. Asimismo, se animó a responderle al exfutbolista Carlos Galván, quien hace algunos días aseguró que el técnico charrúa forzó su desvinculación del conjunto crema porque tenía una oferta de la selección de Costa Rica.

Al respecto, Fossati sostuvo que han existido muchas mentiras alrededor de su partida de Universitario. Bajo su punto de vista, están buscando desprestigiar su nombre con el hincha merengue, con quien considera que tiene una buena relación.

Jorge Fossati habla sobre su salida de Universitario y responde a Carlos Galván

"Primero, irme de Universitario me duele porque de verdad quiero muchísimo a su gente, a su hinchada, tengo una relación maravillosa con los jugadores. Pero bueno, son cosas del fútbol y está bien. El tema es que se ha mentido tanto, han puesto tanta cosa, gente de afuera que no se de donde me conoce, yo no los conozco personalmente. A algunos los he visto jugar", dijo en un principio en el programa 'Pasión'.

De inmediato, recordó las palabras de Carlos Galván. Para Fossati, no habría ningún problema si salió de la 'U' por una propuesta de Costa Rica porque sucedió algo similar en el 2023 cuando fue llamado por la selección peruana.

"El exfutbolista Carlos Galván, que fue jugador de Universitario, dijo que yo me iba porque voy a dirigir a Costa Rica. Primero, ¿cuál es el pecado si yo me fuera porque me voy a Costa Rica? En el 2023, me fui a la selección de Perú y no se lo oculté a nadie. Universitario se enteró que me habían llamado de la selección por mí mismo. No voy a andar mintiendo. Hay un tipo de búsqueda de desprestigiarme con el hincha, con el que tenemos un amor mutuo. No lo van a conseguir", añadió.

¿Qué dijo Carlos Galván sobre la salida de Jorge Fossati de Universitario?

En una de las últimas edición del programa 'A la cama con el 'Rei', Carlos Galván criticó a Jorge Fossati por abandonar Universitario porque tenía una mejor oferta de Costa Rica. El exdefensor aseguró que el estratega le faltó al respeto al club porque hacerle perder tiempo de cara a la próxima temporada.

"Fossati hizo perder el tiempo a la administración porque tranquilamente si él decía ‘no quiero estar en el club, listo, rescindimos, tus tres meses, chau, buenas noches los pastores’ (...) Me parece que Fossati le faltó el respeto a Universitario una vez más", argumentó.