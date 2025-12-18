HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Elecciones y continúa persecución parlamentaria | Sin Guion con Rosa María Palacios

Deportes

Jorge Fossati reaparece para hablar sobre su salida de Universitario y le responde a Carlos Galván: "Se ha mentido tanto"

El técnico uruguayo se pronuncia por primera vez tras su abrupta partida de Universitario. Además, habló sobre las declaraciones de Carlos Galván, quien aseguró que el 'Nonno' tiene una oferta de la selección de Costa Rica.

Jorge Fossati aseguró que quieren desprestigiarlo ante el hincha de Universitario. Foto: composición LR/Pasión
Jorge Fossati aseguró que quieren desprestigiarlo ante el hincha de Universitario. Foto: composición LR/Pasión

Jorge Fossati rompe su silencio sobre su salida de Universitario. El 'Nonno' aprovechó una reciente entrevista en su natal Uruguay para hablar por primera vez acerca de lo que está viviendo tras separar su camino de la 'U'. Asimismo, se animó a responderle al exfutbolista Carlos Galván, quien hace algunos días aseguró que el técnico charrúa forzó su desvinculación del conjunto crema porque tenía una oferta de la selección de Costa Rica.

Al respecto, Fossati sostuvo que han existido muchas mentiras alrededor de su partida de Universitario. Bajo su punto de vista, están buscando desprestigiar su nombre con el hincha merengue, con quien considera que tiene una buena relación.

PUEDES VER: Carlos Galván afirma que Jorge Fossati buscó dejar Universitario por una oferta de la selección de Costa Rica: Le faltó el respeto al club

lr.pe

Jorge Fossati habla sobre su salida de Universitario y responde a Carlos Galván

"Primero, irme de Universitario me duele porque de verdad quiero muchísimo a su gente, a su hinchada, tengo una relación maravillosa con los jugadores. Pero bueno, son cosas del fútbol y está bien. El tema es que se ha mentido tanto, han puesto tanta cosa, gente de afuera que no se de donde me conoce, yo no los conozco personalmente. A algunos los he visto jugar", dijo en un principio en el programa 'Pasión'.

De inmediato, recordó las palabras de Carlos Galván. Para Fossati, no habría ningún problema si salió de la 'U' por una propuesta de Costa Rica porque sucedió algo similar en el 2023 cuando fue llamado por la selección peruana.

"El exfutbolista Carlos Galván, que fue jugador de Universitario, dijo que yo me iba porque voy a dirigir a Costa Rica. Primero, ¿cuál es el pecado si yo me fuera porque me voy a Costa Rica? En el 2023, me fui a la selección de Perú y no se lo oculté a nadie. Universitario se enteró que me habían llamado de la selección por mí mismo. No voy a andar mintiendo. Hay un tipo de búsqueda de desprestigiarme con el hincha, con el que tenemos un amor mutuo. No lo van a conseguir", añadió.

PUEDES VER: Millonarios no pagaría la cláusula completa por Rodrigo Ureña: el monto que Universitario recibiría por el jugador

lr.pe

¿Qué dijo Carlos Galván sobre la salida de Jorge Fossati de Universitario?

En una de las últimas edición del programa 'A la cama con el 'Rei', Carlos Galván criticó a Jorge Fossati por abandonar Universitario porque tenía una mejor oferta de Costa Rica. El exdefensor aseguró que el estratega le faltó al respeto al club porque hacerle perder tiempo de cara a la próxima temporada.

"Fossati hizo perder el tiempo a la administración porque tranquilamente si él decía ‘no quiero estar en el club, listo, rescindimos, tus tres meses, chau, buenas noches los pastores’ (...) Me parece que Fossati le faltó el respeto a Universitario una vez más", argumentó.

Notas relacionadas
Carlos Galván afirma que Jorge Fossati buscó dejar Universitario por una oferta de la selección de Costa Rica: "Le faltó el respeto al club"

Carlos Galván afirma que Jorge Fossati buscó dejar Universitario por una oferta de la selección de Costa Rica: "Le faltó el respeto al club"

LEER MÁS
Jean Ferrari sobre elección de Javier Rabanal en Universitario tras desacuerdos con Jorge Fossati: "Es una apuesta arriesgada"

Jean Ferrari sobre elección de Javier Rabanal en Universitario tras desacuerdos con Jorge Fossati: "Es una apuesta arriesgada"

LEER MÁS
Diego Penny reveló posible razón de la salida de Jorge Fossati de Universitario: "Lo sentía fastidiado por cómo se manejaron las cosas"

Diego Penny reveló posible razón de la salida de Jorge Fossati de Universitario: "Lo sentía fastidiado por cómo se manejaron las cosas"

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

LEER MÁS
Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

LEER MÁS
Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: “Nunca querer ser más que el club”

Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: “Nunca querer ser más que el club”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Carlos Galván afirma que Jorge Fossati buscó dejar Universitario por una oferta de la selección de Costa Rica: "Le faltó el respeto al club"

Carlos Galván afirma que Jorge Fossati buscó dejar Universitario por una oferta de la selección de Costa Rica: "Le faltó el respeto al club"

LEER MÁS
Millonarios no pagaría la cláusula completa por Rodrigo Ureña: el monto que Universitario recibiría por el jugador

Millonarios no pagaría la cláusula completa por Rodrigo Ureña: el monto que Universitario recibiría por el jugador

LEER MÁS
Murió Mario Pineida, futbolista del Barcelona de Ecuador, a los 33 años tras ser víctima de un ataque armado

Murió Mario Pineida, futbolista del Barcelona de Ecuador, a los 33 años tras ser víctima de un ataque armado

LEER MÁS
¿Luis Advíncula a Alianza Lima en 2026? Franco Navarro revela qué tendría que pasar para que se concrete el fichaje del futbolista peruano

¿Luis Advíncula a Alianza Lima en 2026? Franco Navarro revela qué tendría que pasar para que se concrete el fichaje del futbolista peruano

LEER MÁS
Sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana EN VIVO HOY: bombos, horario, canal y equipos clasificados

Sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana EN VIVO HOY: bombos, horario, canal y equipos clasificados

LEER MÁS
Jean Ferrari sobre elección de Javier Rabanal en Universitario tras desacuerdos con Jorge Fossati: "Es una apuesta arriesgada"

Jean Ferrari sobre elección de Javier Rabanal en Universitario tras desacuerdos con Jorge Fossati: "Es una apuesta arriesgada"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 17 de diciembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 17 de diciembre, según Jhan Sandoval

Deportes

[Vía América TV] Real Madrid vs Talavera EN DIRECTO por la Copa del Rey 2025-26: juegan HOY

¡PSG es el campeón de la Copa Intercontinental! Venció por penales a Flamengo y ganó su primer título

Mr. Peet revela que exdelantero de PSV podría reencontrarse con Paolo Guerrero en Alianza Lima: "Es una posibilidad"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

ANP alerta riesgo grave para la vida de Mitzar Castillejos, periodista atacado, y exige al Estado su traslado urgente a Lima

Delia Espinoza denuncia dictadura congresal: "Hay un estado despótico que solo obedece a decisiones personales"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025