Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal en la fase 2
Deportes

Jean Ferrari revela pistas sobre el nuevo entrenador de la selección peruana: "El técnico va ser extranjero"

El actual directivo de la FPF confesó que sigue buscando al nuevo entrenador de Perú, aunque ya la tiene más clara e incluso aseguró que será extranjero.

Jean Ferrari habló sobre fuerte sobre el nuevo técnico de la selección peruana. Foto: Lr/Inka Digital
Jean Ferrari se encuentra en la búsqueda del nuevo entrenador de la selección peruana para afrontar las próximas Eliminatorias y la Copa América. El actual directivo de la FPF rompió su silencio y adelantó algunos avances de su gestión, tras ser abordado por la prensa. Ferrari aseguró que todavía no tiene al técnico elegido, pero reveló que el próximo DT será extranjero y no nacional.

Se ha considerado la opción de que Manuel Barreto permanezca al frente del equipo, mientras que otros candidatos, como el argentino Eduardo Domínguez, ganan protagonismo en la amplia carpeta que tendría la Federación Peruana de Fútbol.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre el nuevo entrenador de la selección peruana?

"Estamos en una etapa de entrevistas. Ya tenemos designado unos nombres y he tenido la oportunidad de reunirme con alguno de ellos. Yo creo que estamos yendo por buen camino. Sí, hay alguno que ya sacó un poco de ventaja, pero bueno esto todavía no está definido. El técnico va a ser extranjero, no estoy evaluando un técnico local", declaró Jean Ferrari en Inka Digital TV.

"El tema presupuestal se está manejando. Recién se abre el presupuesto en el mes de enero. Así que en ese sentido, estamos bien y por lo demás, estamos por un buen camino para ya encontrar al entrenador que nos pueda guiar el camino para poder llegar al objetivo que es clasificar al Mundial del 2030", afirmó luego de ser abordado por la prensa deportiva.

¿Cuándo jugarán Perú ante Bolivia en amistoso?

El partido amistoso entre Perú y Bolivia se jugará el próximo domingo 21 de diciembre, a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana), en el estadio Félix Castillo Tardío, de Chincha. El juego le servirá al combinado altiplánico como preparación para el repechaje mundialista ante Surinam.

Lista de convocados de Safap para el amistoso ante Bolivia

  • Arqueros: Pedro Gallese, Daniel Prieto, Steven Rivadeneyra, Emile Franco
  • Defensas: Jahir Soto, Gustavo Dulanto, Gianfranco Chávez, Rafael Guzmán, Marco Huamán, Erick Canales, Mathías Llontop, Sebastián Aranda
  • Mediocampistas: Alfonso Barco, Jesús Castilo, Jorge Murrugarra, Hernán Lupu, Bassco Soyer, Piero Magallanes, Álvaro Rojas, Carlos Cabello
  • Delanteros: Rodrigo Vilca, Cristian Neira, Matías Succar, Juan Martínez, Juan Pablo Goicochea.
