Deportes

Fichajes de Alianza Lima 2026: altas, bajas, renovaciones y rumores de contrataciones para la Liga 1 y primera fase de Copa Libertadores

Blanquiazules ya hicieron oficial la llegada del técnico Pablo Guede. Ahora, el equipo íntimo buscará renovará el plantel en este mercado de pases.

El club íntimo cambió de DT y también alista varios fichajes para su plantel. Foto: composición/Alianza Lima/Íntimo Digital/Pase Filtrado
El club íntimo cambió de DT y también alista varios fichajes para su plantel. Foto: composición/Alianza Lima/Íntimo Digital/Pase Filtrado

Alianza Lima ya viene realizando la planificación en cuanto a los nuevos fichajes para la temporada 2026. La institución 'blanquiazul' sabe que tiene que dejar atrás lo hecho este año, donde no lograron cumplir los objetivos trazados, donde no pudieron clasificar a fase de grupos de Copa Libertadores. Por el momento, ya oficializaron al técnico para el próximo año, será Pablo Guede el encargado de llevar al club a lo más alto.

Con la oficialización del técnico, Alianza está enfocado en realizar los fichajes de los jugadores que estarán la siguiente temporada. En La Victoria tienen la necesidad de armar un equipo sólido que pueda dar pelea en los dos torneos que les tocará disputar: la Liga 1 y la primera fase de la Copa Libertadores.

Fichajes de Alianza Lima para el 2026

En Alianza Lima saben que no pueden fallar este año. Los fichajes realizados en esta temporada no han tenido el rendimiento esperado. Ahora, la institución 'blanquiazul' debe atinar a los refuerzos que lleguen de cara al próximo año. De momento, sólo se ha hecho oficial la llegada de Jairo Vélez, quien llega procedente de la Universidad César Vallejo, pero estuvo a préstamo todo el 2025 en Universitario de Deporte, donde salió campeón.

  • Jairo Vélez (Oficial - Compra del pase a César Vallejo)
  • D' Alesandro Montenegro (Rumor - Procedente de ADT)
  • Cristian Carbajal (Rumor - Procedente de Sport Boys)
  • Alejandro Duarte (Rumor - Procedente de Sporting Cristal)
  • Luis Ramos (Rumor - Procedente de Cusco FC)
  • Federico Girotti (Rumor - Procedente de Talleres)

¿Qué jugadores renovaron con Alianza Lima?

Los futbolistas que han extendido su vínculo con la institución, son jugadores que han tenido un rendimiento sobresaliente este año. Tal es el caso de Renzo Garcés, quien ha sido pilar fundamental en la zaga aliancista. El central fue renovado hasta el 2028. Anteriormente, ya se había hecho oficial la continuidad del ecuatoriano Eryc Castillo, también hasta dicho año.

¿Qué jugadores no seguirán en Alianza Lima?

Hasta el momento se han dado la salida de 4 jugadores. Los primeros fueron Pablo Ceppelini y Guillemo Enrique, quienes a través de sus redes sociales, informaron que no continuarán en el equipo. A ellos se le sumó Ricardo Lagos, quien deja la institución blanquiazul luego de 5 temporadas. Seguido al lateral, se anunció de manera oficial que Hernán Barcos no será parte del plantel para el 2026. Se habla de la posibilidad que Ángelo Campos y Matías Succar sean cedidos en calidad de préstamo a algún equipo de provincia.

  • Ricardo Lagos
  • Hernán Barcos
  • Pablo Cepellini
  • Guillermo Enrique
  • Ángelo Campos (por confirmar)
  • Matías Succar (préstamo, por confirmar)

Rumores de Alianza Lima para la temporada 2026

Uno de los nombres que más suena en tienda 'íntima' es el de Federico Girotti, quien estaría próximo a convertirse en nuevo jugador blanquiazul. Otros futbolistas que también han sido voceados son los peruanos Luis Advíncula y Luis Ramos. Este último también está muy cerca a ser parte del plantel de Alianza Lima, sólo falta la oficialización.

