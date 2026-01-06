Real Madrid - Atlético Madrid: día, hora y canal de TV para ver la semifinal de la Supercopa de España
El derbi madrileño estará marcado por la ausencia del goleador Kylian Mbappé, quien no pudo recuperarse de una lesión. Revisa toda la información de la semifinal de la Supercopa de España.
Real Madrid y Atlético Madrid lucharán por el último boleto a la final de la Supercopa de España 2026. Esta nueva edición del derbi genera mucha expectativa entre sus aficionados, pues ambos equipos cuentan con grandes figuras. El partidazo, que tendrá lugar en Arabia Saudita, se podrá seguir de manera gratuita en territorio peruano.
Uno de los grandes ausentes del compromiso será el goleador francés Kylian Mbappé. El delantero no logró recuperarse de un esguince en su rodilla y se espera que su lugar en el equipo titular lo asuma el canterano Gonzalo García.
¿Cuándo juega Real Madrid vs Atlético Madrid?
El partido entre Real Madrid vs Atlético Madrid, por la semifinal de la Supercopa de España, se disputará este jueves 8 de enero. El estadio King Abdullah Sports City, ubicado en la ciudad de Yeda (Arabia Saudita), será escenario del cruce.
¿A qué hora juega Real Madrid - Atlético Madrid?
En territorio peruano, el choque entre los clubes madrileño se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 1.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 3.00 p.m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
- España: 8.00 p. m.
¿Dónde ver Real Madrid - Atlético Madrid?
La transmisión por TV del derbi madrileño se podrá ver a través de América TV de manera gratuita en suelo peruano. Además, otros canales locales ofrecerán una cobertura para distintos países de Latinoamérica.
- Argentina: Flow Sports
- Brasil: Disney Plus
- Colombia: Win+ Fútbol
- Costa Rica: Sky Sports
- Ecuador: ECDF
- México: Sky Sports México
- Paraguay: Flow Sports
- Perú: América TV
- Uruguay: Flow Sports
- Venezuela: Meridiano TV, Venevisión
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN 2
- España: Movistar+ LaLiga de Campeones.
¿Cómo ver Real Madrid contra Atlético Madrid online?
A través de la plataforma tvGO Sports podrás seguir el Real Madrid vs Atlético Madrid online y gratis en Perú. De igual forma, en la app América tvGO tendrás la opción de sintonizar el duelo desde cualquier dispositivo móvil.